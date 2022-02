ATR: connettere l’Asia Pacifico in modo sostenibile e affidabile

Il principale produttore di aeromobili regionali, ATR, presenterà le sue ultime tecnologie aeronautiche al Singapore Airshow dal 15 al 18 febbraio.

ATR ha recentemente lanciato una nuova engine variant che nei prossimi mesi diventerà standard sui velivoli ATR 42 e ATR 72. Il PW127XT ridurrà ulteriormente il consumo di carburante e i costi di manutenzione del motore, rispettivamente del 3% e del 20%, rafforzando la posizione di ATR come l’aereo più economico e sostenibile sul mercato.

Il CEO di ATR, Stefano Bortoli, afferma: “Negli ultimi 40 anni abbiamo fornito connettività regionale essenziale a molte comunità dell’Asia Pacifico, assicurando che beneficino di tutte le opportunità di un mondo connesso. Continueremo a portare il più alto vantaggio tecnologico nell’aviazione regionale, rendendo il trasporto aereo sempre più accessibile, conveniente e sostenibile. La stragrande maggioranza dei 450 aeromobili operati in Asia Pacifico prima della pandemia è tornata in servizio e il nostro prodotto continuerà a essere la piattaforma perfetta per collegare questa vasta regione preservandone la bellezza naturale”.

ATR presenterà anche il suo lavoro con i Sustainable Aviation Fuels (SAF), poiché ha appena effettuato una serie di ground and test flights con 100% SAF in one engine e punta a ottenere la certificazione per operare con 100% SAF entro il 2025. Il produttore promuoverà anche l’ATR 42-600S, una nuova variante dell’ATR 42 che può accedere ad aeroporti con piste di appena 800m (2.625 piedi). ATR mira a certificare l’ATR 42-600S in tempo per la prima consegna entro la fine del 2024.

ATR continuerà inoltre a rafforzare la propria posizione sul mercato cargo. “Negli ultimi due anni, le persone hanno aumentato il loro livello di domanda online di beni. Gli operatori cargo hanno bisogno di modi più rapidi e sostenibili per consegnare le merci a casa nostra. Con il nostro nuovo freighter, le conversioni di legacy aircraft e le conversioni rapide e temporanee di aerei passeggeri in cargo, ATR è l’ideale per essere una parte essenziale di questo ecosistema in crescita e la geografia dell’Asia Pacifico rende i nostri aerei ancora più rilevanti”. afferma Fabrice Vautier, SVP Commercial. Ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di incontrarci di persona al Singapore Airshow con clienti, partner del settore e parti interessate in quello che è un evento di primo piano nella regione dell’Asia Pacifico”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)