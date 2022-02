Dassault Aviation: l’Indonesia acquista i Rafale

Alla presenza del French Minister of the Armed Forces, Florence Parly, e dell’Indonesian Minister of Defence, Prabowo Subianto, il Chairman and CEO of Dassault Aviation, Eric Trappier, e l’Air Vice Marshal Yusuf Jauhari, Head of Defence Facilities Agency of the Indonesian Ministry of Defence, nel corso di una cerimonia svoltasi a Giacarta, hanno firmato il contratto per l’acquisizione da parte dell’Indonesia di 42 velivoli Rafale di ultima generazione.

L’acquisizione dei Rafale per la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Indonesian National Army Air Force) include una soluzione completa chiavi in mano, con un pacchetto completo che copre l’addestramento degli equipaggi, il supporto logistico per diverse basi aeree indonesiane e un centro di addestramento con due full-mission simulators.

“La ‘omnirole’ capability del Rafale fornirà all’Indonesia uno strumento per la sovranità e l’indipendenza operativa, rafforzando il suo ruolo di grande potenza regionale. L’industria indonesiana beneficerà di un sostanziale ritorno industriale, non solo nel settore aeronautico, ma anche in tutte le altre principali aree di cooperazione relative all’ampio portafoglio di dual technologies padroneggiate da Dassault Aviation e dai suoi partner industriali, Safran Aircraft Engines e Thales”, afferma Dassault Aviation.

“È un grande onore per Dassault Aviation vedere il Rafale unirsi alla prestigiosa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara air force e vorrei ringraziare le autorità indonesiane per la fiducia che hanno riposto in noi. Questo contratto segna l’inizio di una partnership a lungo termine che vedrà Dassault Aviation rafforzare rapidamente la sua presenza nel Paese. Dimostra anche il forte legame tra Indonesia e Francia e rafforza la posizione dell’arcipelago più grande del mondo come potenza chiave sulla scena internazionale. Sono fiducioso che il Rafale soddisferà le esigenze operative dell’Aeronautica Militare Indonesiana, contribuendo attivamente alla difesa e alla sovranità della Repubblica dell’Indonesia”, ha affermato in questa occasione Eric Trappier.

“Con oltre 10.000 aerei militari e civili (tra cui 2.500 Falcon) consegnati in più di 90 paesi nell’ultimo secolo, Dassault Aviation ha accumulato competenze riconosciute a livello mondiale nella progettazione, sviluppo, vendita e supporto di tutti i tipi di aeromobili, dal fighter Rafale, alla high-end Falcon family of business jets, droni militari e sistemi spaziali. Nel 2020 Dassault Aviation ha registrato ricavi per 5,5 miliardi di euro. L’azienda ha 12.440 dipendenti”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)