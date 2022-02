Finnair: investimento di €200 milioni per un’esperienza di viaggio sempre più innovativa

Finnair ha lanciato il nuovo look della compagnia aerea per i suoi voli a lungo raggio, con una Business Class rinnovata e una nuova cabina di Premium Economy, come parte di un importante investimento per migliorare l’esperienza del cliente.

La compagnia di bandiera finlandese, nota per i collegamenti tra Asia ed Europa attraverso la breve rotta settentrionale, ha annunciato l’investimento di 200 milioni di euro durante una conferenza stampa tenutasi a Helsinki. Il rinnovamento completo delle cabine riguarda tutti gli aerei a lungo raggio Airbus A350 e A330 della flotta, con nuove cabine che saranno installate nei prossimi due anni, e che vedranno completamente rinnovate la Business e l’Economy Class, oltre a una nuova cabina Premium Economy.

L’esperienza completa, con idee di servizio rinnovate, sarà disponibile dalla primavera 2022 su rotte selezionate della rete a lungo raggio di Finnair. Le rotte saranno annunciate all’inizio delle vendite il 1° marzo 2022.

Topi Manner, CEO di Finnair, ha dichiarato: “Il nostro investimento per migliorare l’esperienza cliente sul lungo raggio dimostra il continuo impegno di tutto il team Finnair per offrire un’esperienza premium in ogni cabina dei nostri aeromobili. La pandemia ha avuto un impatto drammatico sul nostro settore, ma non ha cambiato la nostra ambizione di offrire un’esperienza premium moderna, continuando ad essere la prima scelta per i viaggiatori che collegano Europa e Asia”.

Finnair è la prima compagnia aerea a lanciare questo un nuovissimo concetto per la Business Class, sviluppato in stretta collaborazione con Collins Aerospace, che massimizza lo spazio del cliente e la libertà di movimento. L’esclusivo spazio a guscio fisso consente un’ampia varietà di posizioni di seduta e di riposo, permettendo ai clienti di personalizzare lo spazio durante un rilassante volo a lungo raggio.

Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair, ha commentato: “Lo spazio è il lusso di oggi e abbiamo riflettuto a lungo, con attenzione ai dettagli, per creare la migliore poltrona di Business Class per i nostri clienti. Sia la poltrona che l’intera esperienza di Business Class sono incentrate sul comfort, lo spazio e la scelta del cliente e sono il culmine del nostro ethos di design che apparirà in tutti i nostri aeromobili a lungo raggio per ridefinire il moderno viaggio premium. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti per sperimentare la nuova Finnair, con il rinnovamento della cabina in tutta la nostra flotta a lungo raggio per i prossimi due anni”.

Il design nordico di Finnair e lo schema di colori caldi, scuri e confortanti in tutta la Business Class e la Premium Economy seguono la tavolozza e il design delle rinnovate lounge nell’area non Schengen di Finnair, presentate all’aeroporto di Helsinki nel 2019.

L’ingresso principale per tutte le classi di cabina ha una nuova elegante area e un bar ristoro, creando una visione sorprendente per i clienti e nuove opportunità di servizio per l’equipaggio di cabina. Il rinnovamento della cabina di Business Class è anche completo di concetti di servizio rinnovati per migliorare ulteriormente l’esperienza cliente. I clienti potranno gustare una scelta di piatti serviti su nuove porcellane disegnate dal top designer finlandese Harri Koskinen e da Iittala appositamente per Finnair.

Lo studio di design finlandese Marimekko ha progettato una nuova collezione di tessuti per completare l’atmosfera calda e invitante a bordo e per creare un’esperienza di comfort premium per i clienti. Questi includono un piumone e cuscini per la Classe Business, così come un cuscino per il collo e una coperta per la Premium Economy.

La nuova cabina Premium Economy di Finnair è stata installata per la prima volta su tutti i suoi aerei a lungo raggio, offrendo ai clienti della compagnia aerea a lungo raggio una nuova scelta di cabina confortevole ed elegante.

“Il premium leisure è una tendenza che è stata significativamente accelerata durante la pandemia, quindi siamo fiduciosi che la nostra nuova classe di viaggio Premium Economy, con i suoi comodi e più spaziosi sedili, si rivelerà molto popolare tra i clienti che cercano un’esperienza superiore all’Economy”, ha commentato Ole Orvér.

Finnair ha investito in un rinnovamento dell’Economy Class a lungo raggio, con nuovi sedili e schermi IFE (In Flight Entertainment) più grandi, con un’interfaccia utente aggiornata per i suoi aerei A330 e tre A350.

Sedici degli aerei A350 di Finnair avranno nuovi rivestimenti per i sedili in Economy, oltre a un’esperienza utente IFE aggiornata per portarli in linea con il design delle nuove cabine Business e Premium Economy.

I voli a lungo raggio sono fondamentali per la strategia di Finnair, specializzata nel collegare l’Europa e l’Asia attraverso la breve rotta settentrionale a basso consumo di carburante, oltre a offrire eccellenti collegamenti con gli Stati Uniti.

Nell’estate del 2022 Finnair prevede di servire quasi 100 destinazioni in Europa, Asia e Stati Uniti, comprese le nuove rotte a lungo raggio per Busan, in Corea del Sud, Tokyo Haneda in Giappone e Dallas e Seattle negli Stati Uniti.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)