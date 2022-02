Airbus, Air Liquide, Korean Air e Incheon International Airport Corporation collaborano per l’uso dell’idrogeno in Corea

Airbus, Air Liquide Korea, Korean Air e Incheon International Airport Corporation hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per esplorare l’uso dell’idrogeno al Seoul Incheon Airport.

La collaborazione studierà anche lo sviluppo di una Korean domestic airport infrastructure per supportare il dispiegamento di hydrogen-powered commercial aircrafts. Questa partnership riflette l’ambizione condivisa di guidare l’emergere di un settore dell’aviazione innovativo, dedicato a sostenere l’obiettivo del governo coreano per la carbon neutrality entro il 2050.

Anand Stanley, Airbus President Asia-Pacific, ha dichiarato: “Nei prossimi anni, l’ecosistema aerospaziale coreano dovrà adattarsi a nuovi combustibili e nuovi canali di distribuzione. Airbus e i suoi partner devono essere coordinati per garantire che saremo pronti.

In base al MOU, Airbus fornirà le caratteristiche delle hydrogen-powered aircraft ground operations, nonché aircraft characteristics and fleet energy usage. Insieme prepareremo una tabella di marcia per sviluppare prima l’utilizzo dell’idrogeno presso e intorno all’aeroporto di Incheon e quindi costruire scenari per supportare il dispiegamento di hydrogen ecosystems collegati ad altri aeroporti coreani”.

La partnership si concentrerà anche sulla realizzazione di studi volti a definire e sviluppare la liquid infrastructure necessaria a Incheon Airport per preparare l’arrivo del primo aeromobile alimentato a idrogeno.

Ciascun partner sfrutterà le proprie competenze complementari per aiutare a definire le potenziali opportunità offerte dall’idrogeno e supportare la decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Air Liquide porterà la sua vasta esperienza nella padronanza dell’intera hydrogen value chain (production, liquefaction, storage and distribution ), in particolare nella fornitura di idrogeno liquido, mentre Korean Air fornirà esperienza su ground aircraft operations, aviation management and operations.

Infine, Incheon International Airport Corporation fornirà una prospettiva del piano di sviluppo dell’aeroporto, insieme alle caratteristiche del traffico aereo e alla distribuzione tra i terminal.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)