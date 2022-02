News Brevi – 11.02.2022

SOCCORSO AEREO: UN ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE HA CONTRIBUITO AL SOCCORSO DI DUE ESCURSIONISTI – Un elicottero HH-139B dell’83° Centro Combat Search&Rescue del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella serata di ieri, giovedì 10 febbraio, per la ricerca e il soccorso di due escursionisti rimasti bloccati sul Monte Murano, in località Serra San Quirico (AN) sull’appennino marchigiano. L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, attivato dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Cervia, sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, e si è diretto nell’area di operazioni per iniziare le ricerche. Una volta individuati gli escursionisti, l’equipaggio militare, avendo constatato l’impossibilità di effettuare un recupero con verricello per le critiche condizioni del vento, ha supportato i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche e quello del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a terra. In particolare, grazie all’impiego di alcuni fari e l’utilizzo di particolari apparati di cui è dotato l’elicottero militare HH-139B è stato possibile supportare e dirigere i soccorritori verso i due escursionisti in difficoltà. La qualità dell’addestramento degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l’impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l’utilizzo di visori notturni (Night Vision Goggle), fanno spesso del 15° Stormo l’unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse. Instancabile e costante è l’impegno degli uomini e delle donne del 15° Stormo nel salvare vite umane. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7300 persone in pericolo di vita (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET LANCIA I PRIMI CARBON CERTIFICATES PER I SUOI CORPORATE CUSTOMERS – easyJet ha lanciato il carbon emissions reporting per i suoi corporate customers, per aiutare le aziende a misurare l’impatto della compensazione delle emissioni di carbonio quando volano con easyJet e il conseguente risparmio sui costi per i loro business travel programmes. La compagnia aerea ha emesso i primi certificati ai suoi maggiori clienti aziendali in tutta Europa questa settimana. I rapporti sono basati su dati reali di volo, per consentire alle aziende di misurare le emissioni di carbonio compensate quando volano con easyJet e per aiutarle a fissare obiettivi per i viaggi futuri. I rapporti aiuteranno anche le aziende a identificare i risparmi sui costi ottenuti, poiché easyJet compensa le emissioni di carbonio del carburante utilizzato per tutti i suoi voli, senza costi aggiuntivi per i suoi clienti. easyJet è l’unica grande compagnia aerea europea a compensare le emissioni di carbonio del carburante utilizzato per tutti i suoi voli senza costi aggiuntivi per i propri clienti e supporta solo progetti certificati Gold Standard o Verified Carbon Standard, che sono schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale. I rapporti forniscono anche informazioni sui progetti che la compagnia aerea sostiene attraverso il suo programma di compensazione delle emissioni di carbonio, nonché sul più ampio lavoro di sostenibilità della compagnia. easyJet sta già lavorando con numerosi partner leader del settore, tra cui Airbus, Rolls-Royce, Cranfield Aerospace Solutions e Wright Electric, per accelerare lo sviluppo della tecnologia aeronautica a emissioni zero e supportare le infrastrutture per il futuro del volo. James Marchant, Senior Business Development Manager di easyJet, ha commentato: “Possiamo vedere che le aziende viaggiano di nuovo e cercano non solo valore ma anche compagnie aeree come easyJet che le aiutino a ridurre la loro impronta di carbonio. Si prevede che easyJet attirerà più viaggi d’affari, con aziende e PMI attratte dal nostro valore, dalla nostra rete e dal nostro approccio alla sostenibilità. Quindi, siamo lieti di lanciare i nostri carbon certificates per i nostri corporate customers, per aiutarli a comprendere meglio il carbon impact delle loro attività, fare scelte di volo ancora più informate dal punto di vista della sostenibilità, oltre a identificare facilmente i risparmi sui costi che ne derivano”.

EUROWINGS NOMINA IL NUOVO CHIEF OPERATING OFFICER – Edi Wolfensberger, attualmente Chief Operating Officer (COO) di Brussels Airlines, entrerà a far parte del management board of Eurowings come Chief Operating Officer. Insieme a Jens Bischof (CEO of Eurowings and Speaker of the Executive Board) e Kai Duve (Board member Finance, Human Resources and IT), Edi Wolfensberger farà parte di un three-member Eurowings Executive Board. L’ex COO di Eurowings, Jens Ritter, si trasferirà a Francoforte e diventerà il nuovo CEO di Lufthansa Airlines il 1° aprile 2022. Ritter succede a Klaus Froese, che cede il suo incarico dopo oltre sei anni nell’Executive Board of Lufthansa Airlines e volerà per Lufthansa come capitano in futuro. Edi Wolfensberger (40) è Chief Operating Officer di Brussels Airlines dal 2019 e dirige i dipartimenti operativi Flight Operations, Maintenance & Engineering, Ground Operations, Safety and Security. Ricopre anche il ruolo di Accountable Manager per la compagnia aerea belga. In precedenza, Wolfensberger ha ricoperto la carica di Managing Director in Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, dove ha stabilito la cooperazione tra le compagnie appena fuse all’interno di Lufthansa Aviation Training Group dal 2017 al 2019. Edi Wolfensberger ha iniziato la sua carriera nel settore aeronautico nel 2007 come maintenance and engineering controller presso Swiss International Airlines. Nei sette anni successivi ha ricoperto vari ruoli nei dipartimenti Finance e Commercial, da ultimo come Head of Channel Management.

AIRLINK ANNUNCIA UN NUOVO VOLO DIRETTO – Airlink, compagnia aerea del Sud Africa, reintrodurrà i servizi diretti di linea tra Durban e Mbombela Kruger Mpumulanga International (KMIA) dal 04 aprile 2022. I voli diretti di Airlink sulla rotta opereranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli da Durban partono alle 10.30 e il servizio di ritorno parte da KMIA alle 14.00. Il tempo di volo è di circa 70 minuti. “Mombela e Durban sono entrambe destinazioni cruciali per il Sudafrica e per i passeggeri internazionali che viaggiano per turismo e per affari. Per i passeggeri che non hanno bisogno di viaggiare a Johannesburg, la reintroduzione dei voli diretti tra le due città offre maggiori vantaggi, comodità e opzioni”, ha affermato il CEO e amministratore delegato di Airlink, Rodger Foster. I voli sulla rotta saranno operati con Embraer Regional Jets.

ROLLS-ROYCE: MTU HYBRID POWERPACK ENTRA IN SERVIZIO PASSEGGERI – Rolls-Royce, Porterbrook e Chiltern Railways hanno presentato un hybrid diesel-battery-electric train che riduce le emissioni di CO2 fino al 25%, entrato oggi in servizio passeggeri in UK per la prima volta. HybridFLEX è alimentato da due MTU Hybrid PowerPack ed è operato da Chiltern Railways sulla rotta tra London Marylebone e Aylesbury. Insieme alla società di leasing Porterbrook e Chiltern Railways, Rolls-Royce ha convertito una Class 168 DMU in HybridFLEX. I partner stanno dimostrando che i veicoli ferroviari esistenti possono essere utilizzati in modo rispettoso del clima senza la necessità di installare nuove infrastrutture complesse e costose. “Mtu Hybrid PowerPack è un eccellente esempio di come stiamo diventando un fornitore di soluzioni sostenibili integrate con tecnologie pionieristiche”, ha affermato Lei Berners-Wu, Vice President Global Industrial Business at Rolls-Royce business unit Power Systems. La business unit Rolls-Royce Power Systems, con il suo brand mtu, sta aprendo la strada verso net zero.