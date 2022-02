Airbus presenterà i suoi ultimi prodotti e l’ambizione per un aerospazio sostenibile al Singapore Airshow 2022

Airbus sarà uno dei maggiori espositori al prossimo Singapore Airshow, presentando i suoi ultimi prodotti, servizi e il suo impegno per un aerospazio sostenibile. La mostra di quest’anno, che si tiene ogni due anni, si svolgerà dal 15 al 18 febbraio presso il Changi Exhibition Centre.

“Al centro della scena durante il flying display ci sarà il long range A350-1000. Dotato di tecnologie e aerodinamica all’avanguardia, offre standard e comfort senza pari.

Nella mostra statica, Airbus avrà quattro velivoli in customer configuration. Per la commercial aircraft product line, i visitatori potranno avvicinarsi a un Singapore Airlines A350-900, a un Cebu Pacific A330neo e a un Korean Air A220. Per il segmento militare, farà parte dell’esposizione anche un A400M della German Air Force.

Inoltre, nel Republic of Singapore (RSAF) static display i visitatori potranno vedere un A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) e, per la prima volta in un air show, il loro nuovo H225M multirole helicopter”, comunica Airbus

“Nella main hall, i visitatori potranno ottenere informazioni sull’intera gamma di prodotti e servizi dell’azienda. Saranno esposti large-scale models dell’A350-1000, dell’A400M e del C295, degli elicotteri H145 e H175, oltre al Pleiades Neo Earth observation satellite.

Lo stand presenterà anche un’area dedicata per mostrare l’ambizione di Airbus di essere pioniera dell’aerospazio sostenibile. In mostra ci saranno i modelli dello ZEROe hydrogen-powered concept aircraft, che rappresenta l’ambizione della società di mettere in servizio il primo zero-emissions airliner entro il 2035.

Durante la settimana, Airbus organizzerà una serie di briefing con i media che copriranno i Commercial Aircraft, Helicopters, and Defence and Space business”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)