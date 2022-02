Star Alliance nominata Airline Alliance of the Year agli Air Transport Awards 2022

Star Alliance è stata nominata Airline Alliance of the Year agli Air Transport Awards per la quarta volta consecutiva.

“Gli Air Transport Awards riconoscono l’eccellenza e l’innovazione in varie categorie del settore dell’aviazione globale. Una giuria di esperti del settore aeronautico ha selezionato Star Alliance in riconoscimento del suo eccezionale contributo al futuro del trasporto aereo.

I vincitori sono stati annunciati il 10 febbraio durante una cerimonia di premiazione tenutasi a Ekali, in Grecia”, afferma il comunicato.

Accettando il riconoscimento, il CEO di Star Alliance, Jeffrey Goh, ha commentato: “Star Alliance è davvero onorata di essere un vincitore ripetuto del prestigioso Air Transport Award. Il continuo riconoscimento di questa natura testimonia il nostro spirito innovativo e il nostro impegno comune nel migliorare l’esperienza cliente. Questo premio ci incoraggia mentre emergiamo collettivamente dalla crisi più profonda che il nostro settore abbia mai incontrato”.

Istituiti nel 2012, gli Air Transport Awards sono gli unici premi internazionali che assegnano tutte le principali categorie della air transport industry.

Kostas Iatrou, President of the Air Transport Awards, ha dichiarato: “Quest’anno premiamo Star Alliance come Alliance of the Year per il suo impegno incrollabile nel rendere il viaggio in aereo un’esperienza davvero a misura di cliente a tutti i livelli e fasi, adottando innovazione, sostenibilità e lavoro per fornire servizi digitali facili da usare in costante miglioramento. I membri di Star Alliance hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno per il benessere dei loro passeggeri adottando il più alto Diamond Health Safety level in APEX Health Safety”.

(Ufficio Stampa Star Alliance)