Emirates firma un MOU con Maldivian esplorare la connettività e altre opportunità di partnership

Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Maldivian, compagnia aerea nazionale e vettore domestico leader nelle Maldive, per esplorare le opportunità di pacchetti vacanze in codeshare, interline e congiunti.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Le Maldive sono una delle destinazioni per il tempo libero più popolari nella rete di Emirates e siamo molto lieti di esplorare una partnership con il vettore locale della nazione. Un accordo di codeshare e interline porterà enormi vantaggi a entrambi i vettori. Per i clienti Emirates, connettività migliorata da e verso l’arcipelago delle Maldive. Per i Maldivian travellers, faciliterà l’accesso alla nostra vasta rete di oltre 120 destinazioni, via Dubai. Non vediamo l’ora di continuare a rafforzare la nostra partnership e di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio senza interruzioni”.

Ibrahim Ameer, Minister of Finance of the Republic of Maldives, ha dichiarato: “L’impatto di Emirates sull’industria del turismo delle Maldive è significativo, con la compagnia aerea al primo posto in termini di traffico passeggeri internazionale. La possibile partnership tra le due compagnie aeree andrà a beneficio dell’economia maldiviana e rafforzerà i legami economici tra le Maldive e gli Emirati Arabi Uniti”.

Mohamed Mihad, Maldivian’s Managing Director, ha dichiarato: “L’opportunità di esplorare una partnership con la più grande compagnia aerea del mondo offre infinite opportunità per Maldivian. Le prospettive di crescita che potrebbero seguire una tale partnership sono fondamentali, mentre cerchiamo di espandere le nostre operazioni e sviluppare partnership che ci consentano di posizionarci nel settore dell’aviazione post Covid. L’accordo di interline e codeshare in fase di studio consentirebbe sia a Maldivian che a Emirates di migliorare la connettività ed espandere l’offerta di servizi”.

I due vettori stanno rivedendo un accordo di codeshare che consentirà ai clienti di Emirates di prenotare e collegarsi comodamente da Malé a più di 15 destinazioni domestiche e internazionali servite da Maldivian.

Emirates e Maldive esploreranno anche le opportunità di cooperare nei rispettivi gruppi di tour operator, per offrire ai clienti pacchetti su misura, inclusi soggiorni in hotel in resort di livello mondiale e tour esclusivi.

Emirates ha lanciato le operazioni alle Maldive nel 1987 e la compagnia aerea attualmente serve la nazione insulare con 28 voli settimanali, svolgendo un ruolo fondamentale nel sostenere la ripresa del commercio e del turismo del paese. La compagnia aerea è stata recentemente riconosciuta come top carrier in the Maldives, collegando 265.000 passeggeri alla nazione insulare dai principali mercati tra cui Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Russia e Germania.

Emirates ha attualmente in essere accordi di codeshare con 23 compagnie aeree partner e due compagnie ferroviarie. La compagnia aerea ha anche accordi interline con oltre 115 compagnie aeree e compagnie ferroviarie.

Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 120 destinazioni all’interno della sua rete globale, via Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)