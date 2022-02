Aer Lingus riparte per la Florida da ottobre 2022

Aer Lingus ha annunciato che entro la fine dell’anno sarà nuovamente operativo il servizio tra Roma e Miami, via Dublino. Dal 21 ottobre, Aer Lingus opererà due voli settimanali fino al 28 ottobre e tre voli settimanali a partire dal 29 ottobre per riunire famiglie, amici e aziende nello stato della Florida.

Miami, ultima tratta transatlantica che segna la completa ripartenza di Aer Lingus, è disponibile per l’acquisto fin da subito tramite il sito AerLingus.com. La programmazione settimanale prevede un collegamento nelle giornate di venerdì e domenica fino al 28 ottobre a cui si aggiunge un collegamento aggiuntivo nella giornata di mercoledì a partire dal 29 ottobre, con tariffe a partire da 229€ (acquisto volo a/r, tasse e spese inclusi).

Aer Lingus continua a collegare l’Italia con il Nord America, via Dublino, con 8 tratte per le città americane di Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Miami, Orlando, Seattle, Washington.

Come di consueto, i clienti che volano verso gli USA con Aer Lingus beneficiano a bordo dei servizi di ristorazione e intrattenimento gratuiti. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo.

Bill Byrne, Executive Vice-President US di Aer Lingus, ha commentato: “Siamo lieti di aver ripristinato entro quest’anno i collegamenti con gli Stati Uniti e, senza alcun dubbio, possiamo affermare che il settore dei viaggi sia ripartito a pieno regime. Siamo entusiasti di volare nuovamente verso gli Stati Uniti per riunire famiglie, amici e aziende in Florida.

Sui voli transatlantici i clienti potranno beneficiare dei nostri servizi di ristorazione e intrattenimento di prima classe tra cui i film più recenti, programmi e serie TV, giochi e musica, oltre al collegamento Wi-Fi e all’app PressReader che offre ai passeggeri oltre 7.000 giornali e riviste digitali consultabili tramite il proprio dispositivo smart”.

Grazie alla politica di prenotazione flessibile ‘Book with Confidence’ della compagnia, i clienti hanno la possibilità di modificare gratuitamente (nessuna penale per il cambio delle date di viaggio, ma potrebbe essere applicata una differenza tariffaria sui voli) le date di viaggio quante volte lo desiderano, fino a 7 giorni prima delle partenza.

Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare AerLingus.com.

(Ufficio Stampa Aer Lingus)