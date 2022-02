Wizz Air: inaugurata ufficialmente la nuova rotta Bari – Dubai

Lo scorso sabato – 12 febbraio – la compagnia aerea Wizz Air ha operato il primo volo della tratta Bari – Dubai, che collega direttamente il Bel Paese a una delle metropoli più famose del Medio Oriente.

Presenti al decollo anche Antonio Maria Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia.

Fino al 31 di marzo, la compagnia aerea volerà una volta a settimana dal capoluogo pugliese – dall’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla (BRI) – verso l’Aeroporto Internazionale di Dubai. Da aprile, invece, Wizz Air ha già previsto di potenziare il nuovo collegamento con due voli a settimana.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ con tariffe a partire da 174,99 euro.

“Un’ascesa inarrestabile quella di Wizz Air che con questo volo inaugurale sancisce definitivamente l’espansione della compagnia verso le rotte del Medio Oriente. Wizz Air, atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, oggi può contare su una flotta di 148 aeromobili, 7 basi italiane (di cui quella di Venezia sarà operativa da marzo) e voli in partenza da 25 aeroporti italiani. In particolare dall’aeroporto di Bari Palese, dove la compagnia opera da marzo 2010, sono già operative 25 rotte verso 12 Paesi”, afferma Wizz Air.

Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Eravamo tutti in trepidante attesa per l’inaugurazione di questa tratta ed ecco che, finalmente, è decollata. Per Wizz Air, che si impegna ogni giorno a offrire maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri italiani, si tratta di un grande traguardo. La compagnia si conferma agile, aperta a cogliere le opportunità del mercato e risponde rapidamente ai cambiamenti della domanda per servire meglio i suoi clienti”.

“L’avvio del collegamento su Dubai ben rappresenta il grande impegno di promozione che ha visto la Puglia protagonista assoluta nello scorso mese di ottobre nel padiglione Italia dell’Expo 2020 in corso a Dubai. Una partecipazione che, riprendendo lo slogan della partecipazione italiana ‘La bellezza unisce le persone’, ha saputo fondere la bellezza del territorio, della cultura e della storia della nostra terra, con l’innovazione rappresentata da un settore in forte espansione come quello dell’aerospazio. Un’iniziativa nella quale la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia hanno fortemente creduto gettando le basi anche per successive presenze alla rassegna internazionale, che nel nuovo collegamento che oggi si avvia può trovare un importante elemento di rafforzamento nel solco della linea strategica di sviluppo della rete aeroportuale regionale e con essa del sistema Puglia. Siamo grati a WizzAir per aver sostenuto concretamente questo importante progetto”, ha dichiarato il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

