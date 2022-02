Rolls-Royce e Luxaviation firmano MOU per aprire la strada alle Advanced Air Mobility operations

Rolls-Royce e Luxaviation Group, importante luxury jet and helicopter service provider, annunciano l’intenzione di collaborare per guidare lo sviluppo e l’implementazione dell’Advanced Air Mobility (AAM). Rolls-Royce fornirà soluzioni di elettrificazione, servizi di supporto per la manutenzione e soluzioni digitali per il network pianificato di vertiporti di Luxaviation Group. Luxaviation è già presente in oltre 120 terminal VIP in tutto il mondo. Entrambe le società condividono la visione delle soluzioni di mobilità aerea avanzata, inclusi all-electric and hybrid-electric vertical take-off and landing, nonchè fixed-wing commuter aircraft.

Il Memorandum d’intesa tra Rolls-Royce Electrical, Rolls-Royce Power Systems e Luxaviation si concentra su operazioni, vertiporti e infrastrutture circostanti, per supportare questi nuovi mercati che trasformeranno il modo in cui si viaggia. La partnership strategica riguarderà tre aree principali: Charging and energy infrastructure for vertiports; Maintenance provision for electric aircraft; Digital solutions for related applications.

Rob Watson, Presidente di Rolls Royce Electrical, ha dichiarato: “Rolls-Royce sarà il principale fornitore di sistemi di propulsione completamente elettrici e ibridi per la mobilità aerea avanzata. Come parte della nostra strategia, stiamo cercando di capire come possiamo fornire manutenzione e servizi per questi nuovi velivoli basandoci sulle nostre capacità di analisi e MRO esistenti. Siamo lieti di collaborare con Luxaviation, che riteniamo sarà un attore di primo piano nel settore AAM. Questa collaborazione aiuterà entrambi i partner a essere all’avanguardia in questo nuovo mercato. Questa partnership strategica sfrutta anche le capacità e la tecnologia di Rolls-Royce mentre sviluppiamo electrical power and propulsion systems for eVTOL and commuter aircraft”.

Andreas Schell, CEO di Rolls-Royce Power Systems, afferma: “Rolls-Royce offrirà soluzioni integrate da un’unica fonte in tutte le sue unità aziendali. I sistemi di alimentazione possono già fornire microgrid rispettose del clima che combinano fonti di energia rinnovabile, battery storage e produzione di energia convenzionale. Presto li offriremo anche con generatori a celle a combustibile, motori a idrogeno ed elettrolizzatori. Questa è un’altra dimostrazione di come Rolls-Royce stia contribuendo a rendere l’aviazione più sostenibile”.

Christophe Lapierre, Head of Strategy e President Business Aviation Support Services di Luxaviation, ha dichiarato: “Siamo convinti che Rolls-Royce e Luxaviation, due leader di mercato con una rete globale, talento, esperienza e visione lungo l’intera catena del valore, accelereranno l’implementazione dell’Advanced Air Mobility attraverso questa partnership strategica”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)