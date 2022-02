Alliance Air collegherà gli impegnativi aeroporti dell’Himalaya con due nuovi ATR 42-600

ATR e Alliance Air, l’unica compagnia aerea pubblica indiana, hanno firmato un accordo per acquisire due ATR 42-600 tramite il lessor TrueNoord. Questi nuovi velivoli sosterranno la missione di Alliance Air di servire aeroporti impegnativi in Himalaya. Le prime consegne ad Alliance Air inizieranno a metà del 2022.

“L’ex filiale regionale di Air India, che già opera 18 ATR 72-600, ha scelto di integrare la sua flotta con nuovi ATR 42 poiché le loro credenziali uniche, sia in termini di versatilità che di economia, lo rendono l’aereo perfetto per servire anche le regioni meno accessibili dell’India. Il velivolo potrà operare sulle piste corte degli aeroporti di Shimla e Kullu, entrambi situati ad alta quota, ed esposti a temperature elevate”, afferma ATR.

Vineet Sood, Chief Executive Officer of Alliance Air, ha dichiarato: “Il nostro rapporto con ATR è iniziato 20 anni fa e da allora abbiamo costruito una rete che serve veramente le comunità indiane, fornendo servizi aerei confortevoli, affidabili e convenienti. Grazie alle caratteristiche uniche dell’ATR 42-600, Alliance Air adempirà con orgoglio alla missione assegnata dal governo indiano per rendere accessibili le regioni più inaccessibili”.

L’elevata commonality tra ATR 72 e 42 contribuirà a rendere l’introduzione di questo nuovo tipo di aeromobile senza soluzione di continuità. La compagnia aerea continuerà inoltre a beneficiare del pay-by-the-hour maintenance programme del produttore, ATR GMA, per ottimizzare le sue operazioni e attività di manutenzione.

L’ATR CEO, Stefano Bortoli, ha dichiarato: “La rinnovata fiducia da parte di un cliente storico è il miglior riconoscimento degli sforzi che stiamo facendo ogni giorno per rimanere all’avanguardia della tecnologia, fornendo al contempo soluzioni concrete per operare l’aeromobile con il modello di business più sostenibile. Il fatto che consegneremo l’aereo entro la metà di quest’anno testimonia sia la ripresa del mercato interno indiano che la necessità essenziale di una connettività conveniente e affidabile in tutto il paese”.

Nel 2021 sono state create 40 nuove rotte in India con aerei ATR.

Carst Lindeboom, Sales Director Asia Pacific at TrueNoord, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere un partner strategico nel consentire connessioni vitali ed essenziali in tutta l’India. Con questa nuova acquisizione, stiamo affermando fermamente l’intera famiglia ATR come pietra angolare del nostro portafoglio di moderni velivoli regionali e dimostriamo la nostra fiducia nel loro valore a lungo termine”.

Questi sono il terzo e il quarto aeromobile ATR 42 che TrueNoord sta introducendo nella sua flotta, poiché nel dicembre 2021 il lessor ha acquistato due ATR 42-600 per supportare lo sviluppo di Silver Airways negli Stati Uniti.

