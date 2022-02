Boeing: accordi di supporto con Corea e Singapore

Boeing ha ricevuto tre performance based logistics (PBL) contracts dalla Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Repubblica di Corea per gestire il supporto dei Republic of Korea Air Force (ROKAF) F-15K fighter jets e degli Airborne Early Warning & Control (AEW&C) aircraft, oltre ai Republic of Korea Army (ROKA) CH-47 Chinook helicopters. I contratti quinquennali miglioreranno la disponibilità degli aeromobili utilizzando i dati sulle performance per informare le attività di logistica e gestione della supply chain.

“La nostra partnership con la Corea continua a crescere mentre passiamo da approcci di supporto transazionale a modelli personalizzati guidati da risultati concordati”, ha affermato Thom Breckenridge, senior director of Far East Programs for Boeing International Government & Defence. “Questi accordi accrescono il valore dei contratti PBL che hanno fornito high mission-capable rates e migliorato la previsione e l’approvvigionamento delle parti per la flotta F-15K della ROKAF per oltre un decennio, ed estenderanno i vantaggi anche alle flotte AEW&C e CH-47”.

“Attraverso i dati che generano, queste piattaforme ci stanno già dicendo come prolungare la vita di parti e componenti, quando rinviare o elevare le attività di manutenzione e come concentrare la formazione sulle azioni più imminenti”, ha affermato Torbjorn Sjogren, vice president and general manager for Boeing International Government & Defence. “L’applicazione dell’analisi dei dati a questi PBL è un modo molto pratico ma potente per massimizzare gli investimenti dei nostri clienti e supportare operazioni militari di successo in una regione critica”.

Da oltre 70 anni Boeing vanta una partnership forte e produttiva con la Repubblica di Corea. Boeing si impegna a sostenere la crescita dell’industria aerospaziale coreana con una spesa di oltre 5 miliardi di dollari negli ultimi 15 anni con società locali. In qualità di partner affidabile nei commercial aircraft and defense business sector, Boeing Korea continua a rafforzare ulteriormente le sue relazioni con oltre 50 partner industriali locali e impiega oltre 200 dipendenti.

Boeing e Singapore firmano un accordo di condivisione dei dati

La Defense Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore e Boeing hanno firmato oggi project agreements per creare una data exchange infrastructure che consenta data analysis per il Republic of Singapore Air Force F-15SG fighter aircraft.

La pipeline di scambio dati memorizzerà e faciliterà l’analisi dei dati della catena di approvvigionamento per la flotta di aeromobili F-15SG, con l’obiettivo di sviluppare azioni di manutenzione predittiva che miglioreranno la prontezza operativa dell’aeronautica militare della Repubblica di Singapore.

“Siamo grati di continuare la nostra partnership con DSTA per utilizzare la potenza degli strumenti digitali per ridurre i costi di mantenimento e aumentare la prontezza degli aeromobili. L’analisi dei dati è solo una parte del nostro crescente ecosistema digitale di servizi innovativi”, ha affermato Ted Colbert, Presidente e Amministratore delegato di Boeing Global Services.

