Airbus riporta ottimi risultati per l’intero 2021

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati dell’intero anno (FY) 2021 e ha fornito indicazioni per il 2022.

“Il 2021 è stato un anno di transizione, in cui la nostra attenzione si è spostata dalla navigazione nella pandemia verso la ripresa e la crescita. Grazie alla resilienza e agli sforzi dei nostri team, clienti e fornitori, abbiamo ottenuto risultati straordinari per l’intero anno”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “La solidità finanziaria riflette il maggior numero di consegne di aeromobili commerciali, la buona performance dei nostri Helicopters and Defence and Space business, nonché i nostri sforzi per il contenimento dei costi e la competitività. L’utile netto record e i nostri sforzi per rafforzare la net cash position sono alla base della nostra proposta di reintrodurre il pagamento dei dividendi in futuro. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nelle nostre priorità strategiche e nella trasformazione della nostra azienda”.

Gross commercial aircraft orders pari a 771 (2020: 383 aeromobili) con ordini netti per 507 aeromobili dopo le cancellazioni (2020: 268 aeromobili). Sono stati inclusi i primi A350F Freighter, a conferma della domanda dei clienti per questo nuovo programma. L’order backlog era di 7.082 aeromobili commerciali al 31 dicembre 2021 (fine 2020: 7.184 aeromobili).

Airbus Helicopters ha registrato 414 ordini netti (2020: 268 unità), raggiungendo un rapporto book-to-bill ben superiore a 1 sia in termini di unità che di valore. Questi includevano 52 H160, di cui 30 erano il primo lotto di versioni militari H160M per il programma francese Joint Light Helicopter.

L’acquisizione di ordini in valore da parte di Airbus Defence and Space è aumentata a 13,7 miliardi di euro (2020: 11,9 miliardi di euro), con un rapporto book-to-bill di circa 1,3. Sono stati inclusi ordini chiave nel settore degli aerei militari come il supporto in servizio delle flotte Eurofighter tedesca e spagnola, nonché un buon slancio delle esportazioni per C295, A330 MRTT e A400M airlifter.

L’acquisizione di ordini consolidata in valore è aumentata a €62,0 miliardi (2020: €33,3 miliardi), con un portafoglio ordini consolidato valutato €398 miliardi al 31 dicembre 2021 (fine anno 2020: €373 miliardi). L’aumento del valore del portafoglio riflette principalmente il rafforzamento del dollaro USA.

I ricavi consolidati sono aumentati del 4% a €52,1 miliardi (2020: €49,9 miliardi), riflettendo principalmente il maggior numero di consegne di aeromobili commerciali, parzialmente compensato da tassi di cambio meno favorevoli. Sono stati consegnati un totale di 611 aeromobili commerciali (2020: 566 aeromobili), di cui 50 A220, 483 A320 Family, 18 A330, 55 A350 e 5 A380. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 6%, riflettendo in gran parte le consegne più elevate rispetto al 2020.

Airbus Helicopters ha consegnato 338 unità (2020: 300 unità), incluso il primo H160, con ricavi in aumento del 4% grazie alla crescita dei servizi e alle maggiori consegne. I ricavi di Airbus Defence and Space sono diminuiti del 2%, principalmente trainati da Military Aircraft, parzialmente compensati da Space Systems. Otto aeromobili A400M sono stati consegnati nel 2021.

Consolidated EBIT Adjusted pari a €4,865 miliardi (2020: €1,706 miliardi).

L’EBIT adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è aumentato a €3,570 miliardi (2020: €618), principalmente trainato dalle performance di consegna e dagli sforzi per il contenimento dei costi e la competitività.

La produzione di aeromobili commerciali sta procedendo in linea con i piani precedentemente annunciati, in un ambiente complesso. In particolare, sulla famiglia A320 il ramp-up è sulla traiettoria per raggiungere il tasso di 65 aerei entro l’estate 2023, con la società che continua a ridurre i rischi, in particolare consentendo a tutti i siti di assemblaggio di diventare pronti per l’A321. Per i tassi di produzione della A320 Family oltre il 2023, la società è ancora in fase di valutazione e sta lavorando con i fornitori per consentire potenzialmente un aumento sopra il tasso di 65 aerei.

L’EBIT adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a €535 milioni (2020: €471 milioni), trainato principalmente dal supporto e dai servizi, dall’esecuzione dei programmi e dall’attenzione ai costi.

L’EBIT adjusted di Airbus Defence and Space è aumentato a €696 milioni (2020: €660 milioni), riflettendo il continuo contenimento dei costi. Sul programma A400M, sono proseguite le attività di sviluppo verso il raggiungimento della tabella di marcia rivista per le capacità. Le attività di retrofit proseguono in stretto allineamento con il cliente.

Consolidated self-financed R&D expenses pari a €2,746 miliardi (2020: €2,858 miliardi).

Consolidated EBIT (reported) pari a €5,342 miliardi (2020: €-510 milioni), comprese rettifiche nette di €477 milioni. Tali adeguamenti comprendono diverse voci, tra cui €274 milioni relativi al programma A380, di cui €84 milioni nel quarto trimestre.

Il risultato finanziario è stato di €-315 milioni (2020: €-620 milioni). Riflette principalmente il net interest result pari a €-246 milioni di euro, oltre alla rivalutazione di strumenti finanziari e di alcune partecipazioni.

Consolidated net income pari a €4,213 miliardi (2020 net loss: € -1,133 miliardi) con un utile per azione consolidato riportato di €5,36 (perdita per azione 2020: €-1,45).

Il consolidated free cash flow before M&A and customer financing è stato di €3,515 miliardi (2020: €-6,935 miliardi ), riflettendo gli sforzi per il contenimento della liquidità e una diminuzione del capitale circolante, principalmente guidato dal miglioramento delle scorte. Il consolidated free cash flow è stato di €3,511 miliardi (2020: €-7,362 miliardi).

Consolidated net cash position pari a €7,6 miliardi (year-end 2020: €4,3 miliardi). La posizione di liquidità della Società rimane solida, attestandosi a fine 2021 a €28,7 miliardi.

Il Board of Directors proporrà al 2022 Annual General Meeting il pagamento di un dividendo 2021 di €1,50 per azione. La data di pagamento è il 21 aprile 2022.

Come base per la sua guidance per il 2022, la Società non presume ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, le operazioni interne della Società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi.

La guidance 2022 è before M&A. Su tale base, la Società si propone di raggiungere nel 2022 circa: 720 consegne di aeromobili commerciali; adjusted EBIT di €5,5 miliardi; Free Cash Flow before M&A and Customer Financing di €3,5 miliardi.

(Ufficio Stampa Airbus)