Airbus: nuovi annunci al Singapore Airshow

Philippine Airlines (PAL) ha selezionato Airbus per eseguire la modifica della cabina di 15 aeromobili ed espandere il material services programme per la flotta Airbus della compagnia aerea.

Il cabin modification agreement riguarda 11 A320, due A330-300 e due A350-900.

Una volta completati, gli A320 di PAL avranno 24 posti extra per portare il numero totale di posti a 180, una configurazione che si adatta ai requisiti della compagnia aerea per le rotte domestiche a corto raggio tra le isole. I due A330 guadagneranno altri 50 posti, per portare il numero totale di posti a 359, con una migliore capacità di trasporto aereo su rotte regionali chiave a densità maggiore e voli di rimpatrio. Gli A350 guadagneranno altri 18 posti, per un totale di 313 posti, che conservano ancora la spaziosa disposizione della cabina e l’esperienza a misura di passeggero che i viaggiatori PAL Business Class ed Economy Class godono sulle rotte a lungo raggio con A350.

PAL ha incaricato Airbus di fornire i pertinenti Service Bulletins e i kit necessari per il cabin modification programme, che fa parte dei piani di ristrutturazione della flotta del vettore.

“Philippine Airlines ritiene che, mentre usciamo dalla pandemia, la nostra fleet restructuring strategy ci aiuterà ad adattarci meglio alle mutevoli situazioni di mercato e a garantire che saremo ben posizionati per la ripresa”, ha affermato Nilo Thaddeus Rodriguez, Chief Financial Officer, PAL. “Le nostre aircraft deployment decisions e le relative disposizioni di supporto tecnico sono su misura per un network ristrutturato che si adatta a un ambiente globale molto diverso”.

“Abbiamo scelto Airbus con la ferma aspettativa che PAL riceverà high quality Service Bulletins e aggiornamenti tempestivi della documentazione tecnica, insieme all’ampio supporto ingegneristico altamente apprezzato che ci aspettiamo da un produttore leader di aeromobili”, ha affermato Alvin Kendrich Limqueco, PAL Senior Vice President – Supply Chain Management.

Inoltre, PAL sta estendendo il suo ‘Flight Hour Services’ (FHS) material programme con Airbus per coprire una parte maggiore della sua flotta, con la disponibilità garantita delle parti per garantire l’affidabilità operativa e l’efficienza degli aeromobili widebody e narrowbody di PAL.

Il programma FHS, che attualmente copre due A350, ora include altri 37 aeromobili, di cui 29 della famiglia A321 (inclusi otto A321neo) e otto A330ceo. Airbus fornirà components standard exchange, components repairs, component reliability and engineering services, nonché on-site stock presso la base principale di PAL a Manila.

“Airbus ha a cuore gli interessi dei suoi clienti e lavora a stretto contatto con loro per proporre material solutions flessibili che soddisfino le loro esigenze. Siamo lieti che PAL riconosca i significativi risparmi e le performance operative che Airbus può portare con FHS, estendendo l’attuale accordo alle A330 and A321 Family fleets”, afferma Anand Stanley, President Airbus Asia-Pacific.

Airbus Asia Training Centre inaugura il quarto full flight A350 simulator

L’Airbus Asia Training Centre (AATC) ha inaugurato il suo quarto A350 Full Flight Simulator (FFS). Ciò vede AATC offrire più A350 simulator capacity rispetto a qualsiasi altro training centre al mondo.

L’aggiunta consolida anche la posizione di AATC come il più grande Airbus-operated flight crew training centre nel network globale dell’azienda, con due simulatori A320, due A330, un A380 e quattro A350. AATC ospita anche un ATR 72-600 FFS.

L’attenzione per l’A330, A350 e A380 riflette la popolarità degli aeromobili widebody Airbus nella regione Asia-Pacifico, con quasi 900 aerei in servizio e circa 220 attualmente in ordine per consegne future.

AATC è una joint venture partecipata al 55% da Airbus e al 45% da Singapore Airlines (SIA). Con una superficie di quasi 10.000 metri quadrati, la struttura del Seletar Aerospace Park fa parte dell’Airbus Flight Training Network e serve la regione Asia-Pacifico e oltre. Da quando le operazioni sono iniziate nell’aprile 2016, AATC ha attratto con successo 69 airline customers. AATC ha la capacità di offrire type rating and recurrent training courses per un massimo di 10.000 tirocinanti all’anno.

SIA è anche il più grande operatore mondiale dell’A350, con 58 aeromobili in servizio sulla sua rete a febbraio 2022. Inoltre, SIA ha confermato l’acquisto di sette aerei A350F Freighter. In tandem con il suo partner, l’aumento delle A350 flight crew training capacities da parte di AATC è una risposta alla crescente domanda da parte degli airlines customers nella regione.

“La regione Asia-Pacifico è stata tradizionalmente il mercato più grande per gli aeromobili widebody Airbus. Ciò è stato ulteriormente confermato dal successo dell’A350, che ora vola con 16 compagnie aeree della regione. Il nostro investimento congiunto con SIA per offrire completi flight crew training services vicino alle basi delle compagnie aeree della regione è stato accolto molto bene. Siamo lieti di continuare la nostra partnership di successo in AATC”, ha affermato Valerie Manning, Senior Vice President, Airbus Training & Flight Operations Services.

“In qualità di più grande operatore mondiale dell’Airbus A350, SIA vede AATC come un centro di eccellenza per l’addestramento dei piloti dell’A350. La nostra partnership strategica continua a crescere mentre la domanda di viaggi aerei è in aumento. L’ultimo A350 Full Flight Simulator di AATC continuerà ad aiutare SIA e altri operatori a tenere il passo con gli ultimi requisiti di formazione, supportando al contempo la posizione di Singapore come aviation hub leader”, afferma il Captain Quay Chew Eng, Senior Vice President Flight Operations, Singapore Airlines.

(Ufficio Stampa Airbus)