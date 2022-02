Air Canada: segnali di ripresa nel quarto trimestre

Air Canada annuncia i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2021.

Ricavi operativi nel quarto trimestre 2021 pari a 2,731 miliardi di dollari, il 30% in più rispetto al terzo trimestre 2021 e oltre tre volte i ricavi operativi del quarto trimestre 2020. Operating loss nel quarto trimestre 2021 di 503 milioni di dollari, rispetto a una perdita operativa di 1,003 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020.

Fourth quarter 2021 net loss di 493 milioni di dollari, o $1,38 per diluted share, comparata a una net loss 1,161 miliardi di dollari, o $3,91 per diluted share, nel quarto trimestre 2020.

EBITDA nel quarto trimestre 2021, esclusi special items, di 22 milioni di dollari, rispetto a un EBITDA negativo (esclusi special items) di 728 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2020.

Ricavi operativi per l’intero anno 2021 pari a 6,400 miliardi di dollari, rispetto ai ricavi operativi del 2020 pari a 5,833 miliardi di dollari. Record cargo revenues nel 2021 di 1,495 miliardi di dollari, rispetto ai ricavi cargo nel 2020 di 920 milioni di dollari. Operating loss per l’intero anno 2021 di 3,049 miliardi di dollari, rispetto a una perdita operativa di 3,776 miliardi di dollari nel 2020.

2021 net loss di 3,602 miliardi di dollari, o $10,25 per diluted share, comparata a una net loss di 4,647 miliardi di dollari, o $16,47 per diluted share, nel 2020.

EBITDA negativo per l’intero anno 2021 (esclusi special items) di 1,464 miliardi di dollari, rispetto a un EBITDA negativo (esclusi special items) di 2,043 miliardi di dollari nel 2020.

Unrestricted liquidity di 10,4 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021, praticamente invariata rispetto al 30 settembre 2021, esclusi i fondi disponibili al 30 settembre 2021 nell’ambito del pacchetto finanziario con il governo del Canada.

“Il corso imprevedibile del COVID-19 ha reso il 2021 estremamente difficile per Air Canada e per l’industria aerea globale. Ma il miglioramento sequenziale e anno su anno dei risultati del quarto trimestre di Air Canada mostra che la ripresa sottostante rimane intatta, nonostante la variante Omicron. I nostri progressi nella ricostruzione della nostra compagnia sono dovuti al duro lavoro, all’intraprendenza e all’impegno del nostro personale. Ringrazio vivamente i nostri dipendenti per la loro dedizione e professionalità, che sono state incrollabili in quasi due anni di pandemia globale. Ringrazio anche i nostri clienti per la loro costante lealtà nel continuare a scegliere Air Canada.”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Il nostro EBITDA trimestrale ha superato le nostre aspettative ed è diventato positivo per la prima volta in sette trimestri, il flusso di cassa dalle operazioni è rimasto positivo e ha accelerato dal terzo trimestre e abbiamo chiuso l’anno con $10,4 miliardi di liquidità illimitata, un aumento di $2,3 miliardi, o circa il 29% dall’inizio dell’anno. Abbiamo aumentato la nostra capacità del 26% rispetto al trimestre precedente, continuando a gestire con successo il load factor e i rendimenti nella giusta direzione. Le solide vendite anticipate dei biglietti, che sono cresciute di quasi 400 milioni di dollari nel trimestre, ci danno la certezza che i nostri clienti continueranno a tornare. Le altre nostre linee di attività hanno prosperato durante tutto l’anno. Il fatturato annuo record di Air Canada Cargo di quasi 1,5 miliardi di dollari ha superato per la prima volta il miliardo di dollari, raggiungendo i 490 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021. Il nostro programma Aeroplan ha registrato fatturazioni elevate e le prenotazioni di Air Canada Vacations sono nettamente rimbalzate.

Abbiamo attivamente ripristinato la nostra rete, con 118 stazioni servite a fine 2021 rispetto alle 70 di inizio 2021, con il numero medio di voli giornalieri salito a 665 a dicembre 2021, rispetto ai 245 di gennaio 2021”.

Nel 2021 Air Canada ha deciso di procedere all’acquisto di altri 12 aeromobili Airbus A220-300, sei in consegna nel 2024 e sei nel 2025. Questi 12 aeromobili sono quelli che Air Canada aveva precedentemente stabilito che non avrebbe più acquistato nell’ambito di un modifica del contratto di acquisto concluso con Airbus nel novembre 2020. Al 31 dicembre 2021 Air Canada aveva 27 Airbus A220-300 nella sua flotta operativa.

Nell’ottobre 2021 Air Canada ha raggiunto un accordo con Boeing per accelerare la consegna di quattro Boeing 737 MAX nel quarto trimestre 2021, per un totale di sette consegne nel 2021. Al 31 dicembre 2021 Air Canada aveva 31 Boeing 737 MAX 8 nella sua flotta operativa, con i restanti nove Boeing 737 MAX la cui consegna è prevista nella prima metà del 2022.

Nel 2021 Air Canada ha annunciato di aver esercitato opzioni per l’acquisto di tre Boeing 787-9 la cui consegna è prevista nel 2022 e nel 2023.

Nel dicembre 2021 Air Canada ha introdotto il suo primo Boeing 767 dedicated freighter. Air Canada prevede, entro la fine del 2022, di avere in servizio altri tre Boeing 767 Freighter.

Air Canada prevede di aumentare la 2022 ASM capacity nel primo trimestre 2022 del 243% rispetto allo stesso trimestre del 2021. Rispetto allo stesso periodo del 2019, la ASM capacity del primo trimestre dovrebbe diminuire di circa il 44%.

Air Canada continuerà ad adeguare la capacità e ad adottare altre misure secondo necessità, anche per tenere conto della domanda passeggeri, delle linee guida sulla salute pubblica e delle restrizioni di viaggio a livello globale, nonché di altri fattori, come l’inflazione e altre pressioni sui costi.

(Ufficio Stampa Air Canada)