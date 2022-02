News Brevi – 18.02.2022

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Si è concluso ieri il volo del Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato un bambino di 6 anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da Alghero a Genova, si è concluso con il trasferimento del piccolo paziente presso l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L’F-900, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, è decollato dall’aeroporto di Ciampino per imbarcare il paziente ad Alghero. Ripartito dalla città sarda con a bordo anche un’equipe medica per l’assistenza durante il volo, il velivolo militare si è diretto a Genova. Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che si occupa, tra l’altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46^ Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA COMPAGNIA NORVEGESE FLYR INAUGURA IL VOLO TRA GLI AEROPORTI DI OSLO GARDEMOEN E MILANO BERGAMO – La compagnia aerea norvegese FLYR ha inaugurato i voli tra gli aeroporti di Oslo-Gardermoen e Milano Bergamo. Flyr opera con una flotta di Boeing 737-800 da 189 posti, il primo dei quali è atterrato il 16 febbraio. Il nuovo collegamento, che risponde alla domanda crescente di voli da e per la Norvegia, prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e sabato, per tutta la stagione invernale.

NORWEGIAN: PROFITTO DI 117 MILIONI DI NOK NEL QUARTO TRIMESTRE 2021 – Norwegian ha annunciato i suoi fourth quarter and preliminary full year results 2021. La domanda passeggeri è aumentata rispetto al trimestre precedente, tuttavia è stata influenzata negativamente dallo scoppio della variante omicron. Il Profit before tax (EBT) è stato di 117 milioni di NOK, rispetto a una perdita di 16,6 miliardi di NOK nel quarto trimestre 2020 e un utile di 169 milioni di NOK nel terzo trimestre. Nel quarto trimestre 2021 3,1 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Norwegian, rispetto agli 0,6 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso e ai 2,5 milioni del trimestre precedente. Il load factor è aumentato al 77,0%, dal 52,4% nello stesso periodo del 2020 e dal 73,1% nel trimestre precedente. Alla fine del quarto trimestre 2021 la flotta operativa totale era composta da 51 aeromobili. Norwegian ha continuato a concentrarsi sul controllo dei costi e sulla disciplina della liquidità in ogni aspetto della società, il che ha portato a un miglioramento della posizione di cassa. Entro la fine del quarto trimestre, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono aumentate a 7,7 miliardi di NOK. “Sono lieto che siamo stati in grado di adattarci alle fluttuazioni in modo rapido ed efficiente e che possiamo registrare un profitto e una migliore posizione di cassa in un trimestre fortemente colpito dal virus omicron e dalle restrizioni di viaggio imposte dal governo. Vorrei anche ringraziare i colleghi di tutta la compagnia aerea per la loro continua dedizione e duro lavoro. Non vediamo l’ora di accogliere più clienti a bordo, nelle più intense stagioni primaverili ed estive, con una flotta che sale a 70 aeromobili e oltre 270 rotte in vendita”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza nei tempi previsti, è stata dell’87,8% nel quarto trimestre 2021, in calo rispetto al 94,1% nel quarto trimestre 2020 e al 91,0% nel trimestre precedente. Norwegian è stata nominata la ‘most punctual Nordic airline’ nel 2021 e la numero tre in Europa.

KLM: CANCELLAZIONI PER LA TEMPESTA EUNICE – KLM informa: “Le previsioni meteo di venerdì 18 febbraio dipingono un quadro di forti raffiche di vento. Ciò causerà operazioni molto limitate all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Ciò significa che ora abbiamo cancellato 177 voli (tratta) e ne sono previste altre. Inoltre, il meteo potrebbe anche portare a ritardi. KLM comprende che queste cancellazioni sono molto fastidiose per i passeggeri. Soprattutto perché questa situazione si verifica all’inizio delle vacanze di primavera. Tutti i passeggeri che devono affrontare cancellazioni saranno ovviamente informati da KLM. Saranno riprenotati anche su altri voli. KLM fa del suo meglio per portare tutti i passeggeri a destinazione il più rapidamente possibile. Per quanto riguarda le interruzioni, consigliamo a tutti i passeggeri di controllare le informazioni più aggiornate sul loro volo su www.klm.nl prima di recarsi a Schiphol”.

ICAO: GIORNATA INTERNAZIONALE PER COMMEMORARE LE VITTIME DI INCIDENTI AEREI – L’ICAO, in collaborazione con l’Air Crash Victims’ Families’ Federation International (ACVFFI), ha istituito il 20 febbraio la Giornata internazionale per la commemorazione delle vittime di incidenti aerei e delle loro famiglie (International Day Commemorating Air Crash Victims and Their Families). Consapevole dell’importanza di fornire un’assistenza adeguata alle famiglie delle vittime, l’ICAO ha adottato standard e pratiche raccomandate che i governi nazionali devono attuare in modo che informazioni, assistenza e risorse tempestive e complete siano fornite alle vittime di incidenti e ai loro cari in circostanze post-incidente. “Il rispetto per le vittime di incidenti dell’aviazione civile e il benessere mentale, fisico e spirituale delle loro famiglie sono di fondamentale importanza per l’ICAO e, con l’aiuto delle intuizioni e degli appelli dei rappresentanti dell’ACVFFI, il Consiglio ICAO ha ora ha contribuito a garantire un sostegno e un’attenzione continui per queste importanti priorità globali”, ha commentato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. Oltre al lavoro già intrapreso attraverso l’ICAO per soddisfare le esigenze delle vittime di incidenti aerei e delle loro famiglie attraverso politiche e pratiche raccomandate, l’ICAO sta attualmente sviluppando un corso di formazione per aiutare i paesi a definire la legislazione e i piani di assistenza familiare appropriati. L’ICAO adotterà anche nuovi standard per imporre agli Stati un obbligo di conformità più formale allo sviluppo di quadri efficaci di sostegno alle vittime. Lo scorso ottobre, i ministri che hanno partecipato alla ICAO High-level Conference on COVID-19 hanno rivolto ulteriori inviti agli Stati e alle compagnie aeree affinché intervengano in via prioritaria sulle misure di assistenza alle vittime e nel dicembre del 2021 l’ICAO ha convocato il suo primo ‘International Symposium on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families’, fornendo un’importante piattaforma per rafforzare la cooperazione globale verso la loro cura e trattamento. “Negli ultimi anni, l’ICAO ha intrapreso numerose iniziative per garantire che le questioni relative all’assistenza alla famiglia delle vittime siano affrontate adeguatamente”, ha sottolineato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “La sicurezza aerea è qualcosa di cui tutti in questo settore sono molto orgogliosi e il risultato di un incredibile lavoro di squadra tra Stati e industria, ma questa stessa cooperazione deve ora essere diretta anche a garantire che i diritti delle vittime di incidenti e delle loro famiglie siano assicurati all’indomani di questi eventi molto rari ma anche molto tragici”.

LEADERSHIP ICAO INFORMATA SULLO SPAZIO AEREO UCRAINO – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano, insieme all’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, ha incontrato ieri l’Ukraine First Deputy Minister for Foreign Affairs, Emine Dzhaparova, e altri alti funzionari. La leadership ICAO è stata informata durante la riunione sullo stato operativo dello spazio aereo ucraino e ha preso atto delle informazioni fornite.

CEBU E’ PRONTA A RIACCOGLIERE I TURISTI E AMPLIA LE SUE CONNESSIONI CON TURKISH AIRLINES – L’Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) a partire dal 10 febbraio ha permesso l’ingresso nelle Filippine a cittadini completamente vaccinati da 157 paesi non soggetti a visto, tra cui l’Italia. Turkish Airlines, perseguendo i suoi piani di espansione, ha introdotto tre voli settimanali tra Istanbul, Manila e Cebu, collegando Cebu a più di 320 destinazioni in oltre 120 paesi del mondo. “È passato molto tempo da quando abbiamo accolto un nuovo volo a lungo raggio per Cebu, ma stiamo iniziando l’anno con Turkish Airlines che rappresenta il primo collegamento diretto di MCIAA con l’Europa e rafforza la nostra connessione mediorientale. Con questo volo, possiamo contribuire ad aprire più opportunità per la regione e permetterle di accelerare i piani di recupero previsti per il tifone Odette e il COVID-19”, ha detto il presidente della GMCAC, Louie Ferrer. Turkish Airlines utilizza un Airbus A350-900 per il servizio trisettimanale, partendo da Istanbul ogni lunedì, giovedì e sabato alle 21:15. Mentre la partenza da Cebu è fissata ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 2:25 del mattino. Per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale durante le riparazioni delle strutture aeroportuali danneggiate dal tifone Odette tutte le partenze dei voli nazionali e internazionali sono state trasferite al Terminal 2 a partire da domenica 16 gennaio 2022. Per quanto riguarda gli arrivi, invece, quelli nazionali continueranno a decollare al Terminal 1, mentre gli arrivi internazionali verranno dirottati al T2 per rimanere pienamente conformi ai protocolli sanitari di arrivo stabiliti dal governo nazionale e dalla Inter-Agency Task Force (IATF).