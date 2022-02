British Airways: nuovo volo diurno da Newark a London Heathrow

British Airways sta lanciando un nuovo volo diurno da Newark Liberty International Airport a London Heathrow, il suo terzo volo giornaliero da Newark a Londra, per supportare il ritorno dei viaggi d’affari nel 2022.

Il volo aggiuntivo, che partirà il 6 giugno, decollerà alle 7:55 da Newark, un’opzione conveniente per i viaggiatori che desiderano trascorrere una notte in più nell’area di New York prima di partire per affari o piacere, o per quei viaggiatori che desiderano arrivare la sera a Londra per passare la notte a casa o in albergo. Il volo partirà da Heathrow alle 19:10, consentendo anche ai viaggiatori di trascorrere l’intera giornata a Londra prima di volare a Newark.

La compagnia aerea riprenderà anche il suo servizio “diurno” da JFK a marzo, che si rivela un’opzione conveniente particolarmente apprezzata dai suoi viaggiatori d’affari e dai clienti che preferiscono viaggiare di giorno.

Il volo aggiuntivo per Newark offre una maggiore comodità ai clienti che vivono a Manhattan, Staten Island e New Jersey.

Con questa nuova frequenza, British Airways insieme al suo joint business partner American Airlines, offrirà il network più esteso dall’area di New York a Londra, con 15 partenze giornaliere quest’estate, inclusi 11 voli giornalieri da JFK a Heathrow e 1 volo giornaliero da JFK a Gatwick. Da aprile 2022, tutti i voli per JFK ed EWR da Heathrow con BA e AA partiranno dal Terminal 5 di BA e entro il prossimo anno tutti i voli British Airways da JFK partiranno dalla AA Home nel Terminal 8.

Il volo opererà giornalmente con un Boeing 777-200, dotato di 48 posti Club World, 40 posti World Traveller Plus e 184 posti World Traveller.

I viaggiatori d’affari potranno godersi l’esperienza Club Suite della compagnia aerea sul volo, con accesso diretto al corridoio, porta della suite per una maggiore privacy e flat-bed seats in una configurazione 1-2-1. I sedili vantano anche schermi per l’intrattenimento in volo da 18,5 pollici, programmazione gate-to-gate ad alta definizione e alimentazione PC/USB.

Neil Chernoff, British Airways’ Director of Networks and Alliances, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro terzo volo giornaliero da Newark, per rafforzare ulteriormente il nostro programma New York – Londra. La comoda partenza mattutina è popolare tra i clienti che potrebbero preferire una notte in più a New York o arrivare a Londra la sera per iniziare il giorno successivo più riposati.

Compresa American Airlines, offriamo gli orari più estesi e convenienti dall’area di New York a Londra e siamo l’unica compagnia aerea o alleanza che offre servizi da e per i principali aeroporti di New York e Londra. Mentre continuiamo a co-localizzare le nostre New York and London operations con American Airlines, forniremo un viaggio più fluido per i nostri clienti consentendo loro di accedere alle nostre 15 partenze giornaliere combinate”.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: Nick Morrish / British Airways)