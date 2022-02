Singapore Airlines conferma l’ordine per sette Airbus A350F Freighter

Singapore Airlines (SIA) ha confermato l’ordine di sette aerei Airbus A350F freighter, con l’opzione per altri cinque aeromobili (leggi anche qui). L’accordo è stato firmato al Singapore Airshow 2022 da Goh Choon Phong, Chief Executive Officer di Singapore Airlines, e Christian Scherer, Chief Commercial Officer & Head of International di Airbus.

Gli A350F sostituiranno i sette Boeing 747-400F freighter di SIA. La compagnia aerea sarà il primo vettore a utilizzare questi aerei cargo widebody di nuova generazione, a partire dalla loro consegna nel quarto trimestre del 2025.

L’A350F consuma fino al 40% in meno di carburante a parità di operazioni rispetto al 747-400F, riducendo le emissioni di carbonio di SIA di circa 400.000 tonnellate all’anno e contribuendo così a sostenere l’obiettivo del Gruppo SIA di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. L’A350F è alimentato da motori Rolls-Royce Trent XWB-97.

“Il range e il carico utile dell’A350F forniranno a SIA una maggiore flessibilità nell’impiego dei suoi aerei cargo, potenziando la sua attività nel trasporto merci e consolidando la sua posizione come leader nel settore. Nel corso degli ultimi anni SIA ha rafforzato le sue funzioni nel trasporto delle merci in settori chiave, tra cui l’e-commerce, i prodotti freschi e i farmaceutici. Inoltre, sono state introdotte diverse iniziative digitali che offrono più opzioni e maggiore valore ai clienti”, afferma Singapore Airlines.

L’accordo A350F con Airbus include uno scambio con 15 A320neo e due A350-900 inclusi negli ordini del Gruppo SIA. Questo consentirà a SIA di gestire l’investimento, proseguendo nel suo importante programma di rinnovamento della flotta cargo.

Goh Choon Phong, Chief Executive Officer di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Quest’ordine sottolinea l’importanza del mercato cargo per il Gruppo SIA. L’introduzione dell’A350F migliorerà le nostre capacità in questo settore chiave, in modo da essere pronti a cogliere le opportunità di crescita che si presenteranno nei prossimi anni. Questi aerei di nuova generazione aumenteranno sostanzialmente la nostra efficienza operativa e ridurranno il nostro consumo di carburante, dando un importante contributo al successo dei nostri obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines – Photo Credits: Airbus)