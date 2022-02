Eurowings: aumento della richiesta anche sulle rotte business

Eurowings si prepara per un’estate con grandi effetti di recupero. “Dopo un notevole aumento delle prenotazioni di voli turistici – diverse decine di migliaia ogni giorno – anche la domanda per le rotte business è in ripresa. Dopo due anni di pandemia e mesi di lavoro da casa, il desiderio di libertà sia in ambito privato che professionale si fa sempre più forte: le persone hanno dovuto rimandare le vacanze, le visite programmate da tempo ad amici e familiari o i viaggi per vedere i propri partner commerciali.

Dopo che numerosi paesi, come Spagna, Svezia o Danimarca, sono già ampiamente tornati alla normalità, anche il governo tedesco ha deciso allentamenti di ampia portata: quasi tutte le misure legate al Covid dovrebbero essere revocate entro la fine di marzo. In questo contesto, il desiderio delle persone di poter finalmente viaggiare di nuovo sta emergendo”, afferma Eurowings.

Jens Bischof, CEO Eurowings: “Dopo due anni di pandemia, milioni di persone vogliono finalmente recuperare le vacanze o incontrare di persona contatti di lavoro importanti. Il nostro aumento delle prenotazioni segue attualmente il ‘ketchup bottle principle’: prima niente per molto tempo, poi tutto in una volta”.

Eurowings sta rispondendo alla crescente domanda aumentando in modo significativo le sue frequenze sia sulle rotte leisure che business. Nel contesto della pandemia, Eurowings ha dovuto sospendere temporaneamente alcune rotte. Con la crescente domanda sulle rotte business, entro la fine di marzo riprenderanno numerosi collegamenti domestici ed europei.

Da Amburgo, ad esempio, ci saranno fino a undici voli a settimana per Amsterdam e fino a nove voli a settimana per Norimberga.

Da Düsseldorf, Eurowings vola sempre più spesso in Italia – per Bergamo e Bologna (fino a sei volte a settimana in ogni caso) – e anche in Austria: cinque voli diretti a settimana per Linz e tre per Graz.

Da Colonia/Bonn, ad esempio, Eurowings porterà nuovamente i suoi passeggeri a Bologna fino a quattro volte a settimana e a Dresda fino a otto volte.

Da Stoccarda riprenderanno le rotte per Brema (fino a cinque volte a settimana) e Amsterdam (fino a sei voli a settimana).

Anche i business trips nelle metropoli europee sono attualmente di nuovo molto richiesti: Eurowings sta aumentando le frequenze su numerose rotte, soprattutto nelle ore non di punta per una pianificazione ancora migliore dei viaggi d’affari.

Da Amburgo: ad es. a Londra, Vienna, Budapest, Monaco, Milano e Zurigo.

Da Dusseldorf: ad es. a Londra, Vienna, Budapest, Monaco, Milano, Zurigo, Manchester, Birmingham, Ginevra, Copenaghen, Salisburgo, Lione, Praga e Barcellona.

Da Colonia/Bonn: ad es. a Londra, Vienna, Budapest, Milano e Zurigo.

Da Stoccarda: a Londra, Vienna, Budapest e Milano, tra gli altri, e da Dortmund a Monaco

Anche i collegamenti per Berlino dalle maggiori basi di Eurowings saranno notevolmente aumentati: fino a sei voli al giorno da Colonia/Bonn e da Stoccarda alla capitale e fino a cinque voli al giorno da Düsseldorf.

I collegamenti con Amburgo saranno incrementati: un aereo Eurowings decollerà da Stoccarda fino a sei volte al giorno e ci saranno tre collegamenti giornalieri da Düsseldorf e due da Colonia/Bonn.

Per un ritorno di successo ai viaggi d’affari, Eurowings offre ai suoi passeggeri un free middle seat sui domestic German direct flights e sui voli diretti tra Germania e Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca e Irlanda, nonché tra la Repubblica Ceca e il Regno Unito. La promozione è valida per i voli nel periodo di prenotazione e di viaggio dal 17 febbraio al 7 aprile 2022. La possibilità di assicurarsi un free middle seat per maggiore comfort e spazio personale è diventato uno dei prodotti più apprezzati da Eurowings durante la pandemia.

In qualità di leisure airline n. 1 in Germania, Eurowings ha notevolmente ampliato i suoi servizi turistici e vola per la prima volta verso oltre 140 destinazioni, di gran lunga il più grande portafoglio di rotte. I punti focali includono Spagna, Portogallo, Italia, Turchia e Scandinavia. Vengono inoltre ampliati i servizi verso le Isole Canarie e le isole greche. La destinazione principale in estate continua ad essere Palma di Maiorca con 380 collegamenti settimanali da 20 aeroporti.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)