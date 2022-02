easyJet: sconti fino al 25% su 500.000 posti per volare da e per l’Italia

easyJet apre le porte ai mesi più caldi dell’anno e annuncia un’offerta, valida a partire da oggi, con uno sconto fino al 25% su 500.000 posti per volare in tutta Europa – Italia inclusa – tra il 1 marzo e il 30 settembre 2022. Le tariffe scontate sono disponibili su tutti i canali di vendita easyJet – app, sito e GDS – fino al 25 febbraio.

“Adesso che l’Europa sta allentando le restrizioni e bar e ristoranti si stanno ripopolando, non c’è momento migliore per tornare a visitare le città più iconiche del Continente, come Parigi, Berlino, Londra, Barcellona e Amsterdam. E, per i più lungimiranti, è possibile prenotare sin da ora verso le più ambite spiagge estive come le isole Baleari o quelle greche, a tariffe senza paragone”, afferma easyJet.

“easyJet annuncia due nuovi ingressi nel programma Worldwide by easyJet: SKY express e Azores Airlines. Grazie alla prima chi desidera assicurarsi un posto al sole nelle spiagge meno battute della Grecia da oggi potrà farlo prenotando un unico biglietto sul sito di easyJet verso Paros, Naxos, Scio, Milos, Alexandroupoli e tante altre ancora con partenza da Milano, Napoli e Venezia.

Grazie all’accordo con Azores Airlines sarà invece finalmente possibile raggiungere da Milano l’arcipelago portoghese con un solo click. Da Malpensa sarà, infatti, possibile volare a São Miguel, Terceira, Horta, Pico e Santa Maria via Lisbona o Porto”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)