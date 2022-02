Qantas seleziona Airbus per A321P2F upgrades

Qantas ha firmato un contratto con Airbus per potenziare i suoi tre A321P2F freighter aircraft con nuovi sistemi e airframe upgrades per massimizzare le performance operative.

Le modifiche includono l’ultimo standard di LCD cockpit displays, weather radar, on-board flight data management, ETOPS 120 capability, nonché l’applicazione dell’“extended service goal” (ESG) airframe life-enhancement programme.

Klaus Roewe, Head of Customer Services di Airbus, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che Qantas abbia affidato all’esperienza ingegneristica di Airbus l’upgrade dei suoi aerei ai più recenti standard tecnici. Questo aggiornamento mostra anche come l’Airbus Customer Services si impegni a mantenere aggiornati i suoi aeromobili in servizio con tutte le moderne capacità, preservando così il valore delle risorse e gli investimenti a lungo termine dei clienti nei nostri prodotti”.

Per facilitare l’upgrade, Airbus fornirà Service Bulletins (SBs) and engineering support, oltre ad aggiornare la documentazione tecnica dell’aeromobile.

Tra ottobre 2020 e dicembre 2021 Qantas è diventato il primo operatore dell’A321P2F, quando ha preso in consegna tre velivoli dopo la loro conversione in freighter configuration da parte di Elbe Flugzeugwerke (EFW) presso la ST Engineering facility. Qantas opera tutti e tre gli aeromobili sui servizi nazionali per conto di Australia Post.

EFW è una joint venture tra ST Engineering e Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)