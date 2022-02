News Brevi – 19.02.2022

LUFTHANSA E FRAPORT RICICLANO FINO A 4 MILIONI DI BOTTIGLIE IN PET ALL’ANNO – In una mossa che sta dando un contributo sostenibile alla protezione del clima e dell’ambiente, Fraport e Lufthansa hanno collaborato per trasferire bottiglie in PET riciclabili direttamente dall’aereo in un circuito di riciclaggio sostenibile e chiuso. L’aeroporto di Francoforte è il primo aeroporto in Europa coinvolto in questo processo. PET (polietilentereftalato) è il nome di una plastica trasparente, resistente, leggera e riciclabile al 100%. Lufthansa e Fraport, insieme a Hassia Mineralquellen, un’azienda che commercializza alcune delle migliori acque minerali della Germania, hanno testato intensamente un progetto di riciclaggio a circuito chiuso alla fine del 2021 e, una volta completato con successo, lo hanno immediatamente trasferito alla normale attività a Francoforte. Circa il 60% del peso dei rifiuti di un aeromobile è rappresentato dalle bottiglie in PET restituite e dal loro contenuto. Queste bottiglie vengono raccolte separatamente dopo lo sbarco e consegnate a Hassia Mineralquellen, che integra le bottiglie nel proprio processo di riciclaggio. Il granulato di PET recuperato viene quindi utilizzato per creare nuovi sbozzati di bottiglia, che vengono nuovamente riempiti con le bevande. Ciò significa che le bottiglie in PET raccolte vengono riciclate al 100%. Sulla base dell’attuale volume del traffico aereo di Lufthansa, si prevede che solo quest’anno potranno essere raccolte circa quattro milioni di bottiglie in PET del peso di 72 tonnellate. Sulla base dei movimenti di volo e del load factor 2019, i partner del progetto potrebbero raccogliere fino a 10 milioni di bottiglie in PET all’anno in futuro.

DELTA: NUOVI VOLI VERSO LE HAWAII IN INVERNO – Più clienti Delta possono prenotare vacanze invernali alle Hawaii, grazie al nuovo servizio che inizierà quest’inverno per Honolulu da Detroit e New York e per Maui da Atlanta. A partire dal 19 novembre, Delta sarà l’unica compagnia aerea a offrire voli giornalieri diretti da Atlanta a Maui e da Detroit a Honolulu. Il 17 dicembre, la compagnia aerea inizierà anche un servizio giornaliero non-stop da New York-JFK a Honolulu. In totale Delta offrirà 18 voli giornalieri diretti verso quattro destinazioni hawaiane da sette città degli Stati Uniti. L’orario invernale completo della compagnia aerea per le Hawaii include: dieci partenze nei giorni di punta per Honolulu da sette destinazioni statunitensi (Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis, New York-JFK, Salt Lake City e Seattle); quattro partenze nei giorni di punta per Maui da Atlanta, Los Angeles e Seattle; due partenze nei giorni di punta ciascuna per Kona e Lihue da Los Angeles e Seattle. Tutti i voli Delta per le Hawaii da Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul e New York, comprese le tre nuove rotte, offriranno Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin.

DELTA: MIGLIORAMENTI NELL’ESPERIENZA CLIENTE – Mentre Delta inizia ad accogliere un numero maggiore di clienti a bordo, la compagnia aerea ha già iniziato a trasformare i viaggi per soddisfare le aspettative dei clienti in evoluzione. Allison Ausband, Delta’s E.V.P. and Chief Customer Experience Officer, afferma: “Stiamo continuando a riportare elementi dell’esperienza a bordo. A partire da marzo, i clienti di First Class su voli selezionati di 900 miglia o più potranno nuovamente gustare pasti caldi a base di ingredienti locali. Poiché sappiamo che i nostri clienti amano avere più scelte, stiamo anche riportando quattro opzioni di snack su ogni volo a partire da questo mese. Questo è l’ultimo di una serie di passaggi che abbiamo intrapreso da aprile 2021 per reintrodurre il servizio per cui Delta è nota. Abbiamo iniziato con l’introduzione di nuove bevande e snack, pasti dai migliori ristoranti statunitensi in Delta One su rotte premium da costa a costa e pasti freschi per i clienti di First Class nel nostro sistema domestico. Abbiamo anche introdotto a bordo bevande uniche da fornitori diversificati e sostenibili. Sappiamo inoltre quanto sia importante lo streaming veloce e il Wi-Fi affidabile per i nostri clienti. Più della metà dei nostri domestic mainline customers ora ha accesso alla connettività in streaming veloce per soli $5 per volo, indipendentemente dalla durata, attraverso la nostra nuova partnership con Viasat. Il Wi-Fi di bordo di Delta è ora fino a due volte più veloce rispetto al 2020, un grande passo avanti. Ulteriori miglioramenti all’esperienza complessiva del cliente verranno implementati nei mesi a venire, tra cui l’introduzione di nuovi aeromobili all’avanguardia nella flotta Delta, l’apertura dei due più grandi Delta Sky Club della nostra rete a LAX e LGA, terminal moderni in quegli aeroporti, oltre a inaugurare una nuova era di intrattenimento a bordo, solo per citarne alcuni”.

ICAO: L’AVIATION GREEN TRANSITION AVANZA AL 12° CAEP MEETING – L’ICAO’s Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) ha concluso la sua 12a riunione, compiendo progressi sostanziali sulla sostenibilità ambientale dell’aviazione. Sono stati raggiunti risultati chiave sul long-term aspirational goal (LTAG) for international aviation, nuovi standard globali e linee guida per sostenere l’attuazione continua dell’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) e sugli aspetti tecnici della sostenibilità degli aviation fuels. L’incontro è stato aperto da Salvatore Sciacchitano, President of the Council of ICAO, che ha sottolineato agli oltre 300 esperti che “la 41a Assemblea che si terrà alla fine di quest’anno sarà un momento decisivo per il settore aeronautico. L’eccellente lavoro collettivo del CAEP in tutto il mondo e le competenze tecniche sono fondamentali per gli sforzi ICAO nell’area della protezione ambientale, specialmente riguardo la green transition e la trasformazione verso una nuova normalità”. Il CAEP è un organo tecnico dell’ICAO Council e tutte le raccomandazioni tecniche da esso concordate saranno successivamente esaminate dal Council per l’approvazione ufficiale. Il CAEP/12 mmeting ha adottato all’unanimità la sua relazione tecnica sulla fattibilità di una serie di scenari LTAG, evidenziando il potenziale per sostanziali riduzioni di CO2 attraverso l’uso di misure nel settore, tra cui innovative airframes, technologies, operations and fuels. Sul tema dei SAF, il CAEP ha concordato modifiche ai valori di riduzione delle emissioni del ciclo di vita, oltre a un quadro di certificazione di sostenibilità. La riunione ha anche concordato nuove linee guida per gli Stati sulle potenziali politiche e approcci per il dispiegamento dei SAF. Sul tema dei Low Carbon Aviation Fuels (LCAF), il CAEP ha raggiunto un accordo sulla metodologia LCAF come base per il calcolo dei valori di riduzione delle emissioni del ciclo di vita, approvando anche le linee guida per i criteri di sostenibilità LCAF. Oltre alle raccomandazioni tecniche relative a SAF e LCAF nell’ambito del quadro di attuazione di CORSIA, il CAEP ha aggiornato una serie di analisi tecniche per supportare una revisione periodica di CORSIA 2022.

SEA PRIME: INCREMENTO DEL TRAFFICO NEL 2021 – Sea Prime, che con il brand Milano Prime gestisce le infrastrutture general aviation a Linate e Malpensa, ha registrato nel 2021 un incremento del traffico nei due scali, con una crescita del 74% rispetto al 2020, superiore alla media italiana e a quella europea del settore, e dell’11% rispetto al 2019. Sono oltre 27 mila i movimenti registrati, con picchi di oltre 160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Per quanto riguarda la provenienza, il traffico è stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico, con una ripresa anche degli spostamenti da e per il Medio Oriente, la Russia e gli Stati Uniti. A breve inizierà a Milano Linate Prime la costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 metri quadri dedicato alla manutenzione aeromobili.

BOMBARDIER APRE LE PORTE PER IL SESTO BENEFIT GALA – L’Orchestre Métropolitain e Bombardier, due importanti istituzioni del Quebec, si uniscono per la prima volta per dare il via al sesto annual OM benefit gala. L’evento del 26 maggio sarà presentato da TD Bank Group. Il gala si svolgerà presso il Laurent Beaudoin Completion Centre, la struttura all’avanguardia in cui Bombardier progetta, produce e installa gli interni dei suoi Global business jets. “Bombardier è felice di ospitare l’Orchestre Métropolitain insieme ai suoi ospiti per questo gala di beneficenza. Siamo così orgogliosi del lavoro svolto dai nostri 8.000 dipendenti in Quebec e siamo lieti di mostrare la struttura in cui produciamo e consegnamo i nostri velivoli Global da quasi 25 anni”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier.

QANTAS ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE SUL PRICING PRINCIPLE – Qantas Group accoglie con favore la decisione della Supreme Court of Western Australia che sostiene la formula stabilita per la determinazione dei prezzi aeronautici, ma è preoccupata che un presunto ritorno sull’investimento di quasi il 10% per Perth Airport potrebbe in definitiva esercitare una significativa pressione al rialzo sulle tariffe. Il CFO di Qantas Group, Vanessa Hudson, afferma: “La decisione è positiva perché sostiene il building block model che è la base stabilita per la fissazione dei prezzi. Ma stabilisce anche un ritorno sull’investimento che riteniamo sia troppo alto per un low risk monopoly infrastructure asset”.