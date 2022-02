Pratt & Whitney: i motori GTF plasmano il futuro dell’aviazione sostenibile

Pratt & Whitney ha annunciato che i suoi motori GTF hanno fatto risparmiare agli operatori dell’Asia Pacifico più di 300 milioni di galloni (più di un miliardo di litri) di carburante ed evitato più di tre milioni di tonnellate di emissioni di carbonio da quando sono entrati in servizio nel 2016.

“Con 25 compagnie aeree nella regione che utilizzano motori GTF su più di 500 aeromobili di tre famiglie di aeromobili (Airbus A320neo family, A220 e Embraer E2 Jets), i motori hanno volato più di tre milioni di engine flight hours e trasportato più di 200 milioni di passeggeri verso le loro destinazioni. La famiglia di motori GTF offre un miglioramento della fuel efficiency tra il 16% e il 20%, emissioni regolamentate ridotte fino al 50% e una noise footprint inferiore del 75%”, afferma Pratt & Whitney.

“I motori GTF offrono un’economia eccezionale e guidano verso un’aviazione più sostenibile nella regione dell’Asia Pacifico”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “Abbiamo sviluppato la geared architecture per i vantaggi che avrebbe offerto a noi e ai nostri clienti a lungo termine. Siamo appena all’inizio e non vediamo l’ora di continuare a fornire ancora più valore ai nostri clienti mentre alimenteremo la loro crescita negli anni a venire”.

Si stima che l’Asia Pacifico richiederà più di 18.000 nuovi aerei nei prossimi 20 anni.

“La rivoluzionaria geared fan architecture del motore GTF è la base della strategia di Pratt & Whitney per fornire tecnologie di propulsione più sostenibili, supportando l’impegno del settore verso net zero carbon emissions entro il 2050. Il motore sta dimostrando la sua crescita con la recente introduzione del Pratt & Whitney GTF Advantage™. Questa configurazione offrirà agli operatori della famiglia Airbus A320neo una maggiore takeoff thrust, ancora più efficienza nei consumi e ridotte emissioni di CO2, offrendo alle compagnie aeree ancora più valore grazie a un minor consumo di carburante e nuove opportunità di rotta.

Pratt & Whitney ha anche effettuato investimenti in tutto il suo portafoglio di soluzioni EngineWise®, continuando ad espandere il GTF MRO network nella regione, per supportare la flotta in crescita. La rete ha oggi tre engine maintenance centers in Asia Pacifico, con altri cinque in arrivo, incluso lo shop recentemente annunciato presso Korean Air”, afferma Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney Canada porta avanti i suoi impegni ambientali

Riguardo Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che sta portando avanti i suoi impegni ambientali, sostenendo gli sforzi per promuovere 100% SAF compatibility per i suoi motori, ampliando il suo carbon offset service per regional customers e avanzando la sua hybrid-electric propulsion technology e il flight demonstrator program.

“Pratt & Whitney Canada è in una posizione unica per portare nel mondo una propulsione produttiva e sicura, combinando efficienti thermal and electrical propulsion systems, offrendo al contempo la più ampia suite di soluzioni ai clienti”, ha affermato Maria Della Posta, president. “A tal fine, abbiamo fatto diversi progressi nella nostra tabella di marcia per la sostenibilità, per ottenere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050″.

L’intero portafoglio di motori Pratt & Whitney può attualmente funzionare fino ad un 50% SAF blend e l’azienda sta lavorando per rendere i suoi motori compatibili con 100% SAF. Più di recente, un motore turboelica PW100 ha funzionato con successo con 100% SAF durante una serie di test a terra e in volo su un ATR 72-600 prototype aircraft. ATR punta a un volo dimostrativo all’inizio del 2022 su un aereo ATR di Braathens Regional Airlines, dove entrambi i motori PW100 funzioneranno con 100% SAF. Pratt & Whitney Canada ha anche lanciato un SAF pilot program con l’operatore di elicotteri tedesco ADAC, che opererà con miscele SAF per un periodo di test di 36 mesi. Il programma definirà uno dei casi di utilizzo SAF operativi più estesi per il settore dell’ala rotante. Pratt & Whitney continua a svolgere un ruolo attivo nell’educare e influenzare la comunità dell’aviazione ad adottare il SAF.

Insieme all’aumento dell’uso dei SAF, la compensazione del carbonio svolge un ruolo importante nella riduzione dell’impronta ambientale dell’aviazione. Il servizio di compensazione delle emissioni di carbonio di Pratt & Whitney Canada, lanciato a dicembre 2020, è ora disponibile per i clienti regionali nell’ambito di un programma di gestione della flotta. Questo programma intuitivo è progettato per aiutare gli operatori a ridurre al minimo la loro impronta e ridurre attivamente le emissioni di CO2 più velocemente di quanto farebbero altrimenti, attraverso iniziative incentrate sull’energia rinnovabile e sulla conservazione delle foreste.

Sul fronte ibrido-elettrico, Pratt & Whitney Canada continua la sua collaborazione di successo con Collins Aerospace e De Havilland Aircraft of Canada Limited sull’hybrid-electric flight demonstrator, mirando a una riduzione del 30% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, rispetto a un moderno regional turboprop airliner. “Siamo entusiasti dei progressi che abbiamo fatto nell’hybrid-electric space con la nostra tecnologia di propulsione. Rimane un elemento centrale della nostra strategia per rendere l’aviazione più sostenibile”, ha affermato Scott McElvaine, vicepresident, Business Development & Commercial Services, Pratt & Whitney Canada. “Stiamo ampliando il nostro team per supportare lo sviluppo tecnologico, assumendo di recente 25 ingegneri e stiamo continuando la nostra ricerca per aggiungere ancora più talenti nel corso di quest’anno. Siamo sulla buona strada per i test a terra nella seconda metà del 2022”.

Il dimostratore di volo Dash 8-100 includerà un motore elettrico avanzato e un controller di Collins Aerospace.

“Pratt & Whitney Canada continua i miglioramenti e gli investimenti in tecnologie avanzate che consentono una propulsione più efficiente e a basse emissioni in più segmenti di mercato e applicazioni. La nuova regional turboprop engine series – PW127XT – selezionata da ATR come nuovo standard per la sua famiglia di velivoli ATR 42/72, offre 40% extended time on wing, il 20% in meno di costi di manutenzione e un miglioramento del 3% nella fuel efficiency. La riduzione del 3% del consumo di carburante si aggiunge al vantaggio inerente ai Pratt & Whitney Canada regional turboprop engines, che consumano il 40% in meno di carburante, con meno emissioni di CO2, rispetto a jet di dimensioni simili per missioni simili. Il pluripremiato PT6 E-Series è il primo general aviation turboprop engine a offrire dual-channel integrated electronic propeller and engine control system e la sua affidabilità senza pari ha reso possibile la crescita di single engine operations in tutto il mondo. Infine, il pluripremiato motore PW800, ora selezionato su quattro piattaforme, offre miglioramenti a due cifre in termini di consumo di carburante, emissioni, rumore e intervalli di manutenzione ai vertici della sua categoria”, conclude Pratt & Whitney Canada.

Pratt & Whitney è presente nella regione Asia-Pacifico da quasi 40 anni

Pratt & Whitney è presente nella regione Asia-Pacifico da quasi 40 anni. E’ la regione in più rapida crescita nel settore dell’aviazione, con una domanda prevista di quasi 8.000 nuovi aeromobili necessari nel prossimo decennio.

“All’interno dell’Asia Pacifico, Pratt & Whitney fa parte di un fiorente ecosistema che si sta espandendo per supportare la domanda. Pratt & Whitney ha una forte presenza nella regione con centri di revisione, centri di formazione per i clienti, uffici sul campo e una base di clienti diversificata che vola più di 1.700 aerei Pratt & Whitney”, ha affermato Mary Ellen Jones, vice president of Asia-Pacific Customer Business at Pratt & Whitney. “Sapendo che due terzi degli aerei previsti necessari nella regione dovrebbero essere narrow body, Pratt & Whitney sta anche espandendo strategicamente il suo GTF MRO network, con otto shop annunciati di cui tre sono attualmente attivi”.

Pratt & Whitney sta anche rafforzando i team che ha nella regione per soddisfare l’aumento delle incremental shop visits.

“Ci stiamo concentrando ora sui progressi dell’automazione e della sostenibilità. Pratt & Whitney si impegna a inserire la tecnologia nelle nostre strutture, reimmaginando contemporaneamente le operazioni e perseguendo pratiche più ecologiche”, ha affermato Tim Cormier, vice president of Asia-Pacific Aftermarket Operations at Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney sta collaborando con Singapore per stabilire un programma di acceleratore tecnologico che aumenterà la velocità e la scalabilità dell’inserimento tecnologico nei suoi siti Aftermarket nell’Asia Pacifico e, in definitiva, nella sua organizzazione Aftermarket globale.

“L’industria aeronautica è incredibilmente resiliente. Abbiamo collaborato a stretto contatto con i clienti per adattare i piani di manutenzione alla realtà della pandemia”, ha affermato Joe Sylvestro, vicepresident Aftermarket Global Operations, Pratt & Whitney. “Abbiamo approfittato della flessione del traffico per incorporare gli aggiornamenti pianificati delle flotte. E ora stiamo alimentando i segmenti che si stanno riprendendo più rapidamente. I motori V2500 e GTF stanno alimentando i narrow body e il motore PW4000, che alimenta principalmente i freighter, ha visto una forza continua durante la pandemia. Siamo pronti a supportare i nostri clienti globali durante la continua ripresa del settore e oltre”.

Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha inoltre annunciato di aver aggiunto una nuova opzione lease-to-own al suo crescente portafoglio di Spare Engine Solutions. Il portafoglio, lanciato nel 2020, include anche opzioni flessibili come long-term leasing e on-wing leasing, a complemento della short-term rentals offering esistente per i clienti che desiderano dare priorità alle proprie spese, ridurre i costi, pianificare meglio le proprie spese mensili e prolungare la vita dell’aeromobile.

“Stiamo espandendo il nostro portafoglio di soluzioni per motori di riserva perché sempre più clienti cercano nuovi modi per risparmiare denaro e stimolare l’efficienza operativa”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “I nostri nuovi modelli di leasing e proprietà servono i clienti che desiderano alternative in linea con la loro situazione individuale. Attraverso un dialogo costante con i nostri clienti, siamo in grado di adattare la nostra attività e introdurre nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei clienti. Queste opzioni assicurano anche che i loro aerei siano in volo per svolgere le loro missioni”.

Con l’opzione lease-to-own, i clienti possono acquisire in leasing un motore P&WC nuovo o usato e possederlo entro la fine del periodo di leasing. Altre opzioni nel portafoglio Spare Engine Solutions includono: Long-term leasing, On-wing leasing, Short-term engine rental.

“Abbiamo il più grande global rental pool di oltre 1.000 motori Pratt & Whitney Canada per supportare i clienti e le nostre soluzioni per spare engines coprono tutti i nostri modelli di motori, dai motori turboelica regionali e business jet ai motori PT6A e per elicotteri”, ha affermato Makris.

