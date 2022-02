Brussels Airlines riprende a crescere in termini di personale

Dopo quasi due anni di crisi, l’economia è di nuovo in ripresa e Brussels Airlines vede aumentare i numeri delle prenotazioni verso l’estate, a dimostrazione del ritorno della domanda di viaggi. Per soddisfare questa domanda del mercato e rafforzare la sua posizione di vettore di riferimento del Belgio, la compagnia aerea crescerà in termini di flotta e personale.

“Vediamo che il nostro numero di prenotazioni è in aumento e che la disponibilità a viaggiare quest’estate è enorme. Abbiamo aggiunto un ulteriore aeromobile alla nostra flotta intercontinentale e stiamo valutando una capacità aggiuntiva in Europa. Lentamente ma costantemente stiamo uscendo da questa crisi ed è il momento giusto per crescere”, afferma Peter Gerber, CEO Brussels Airlines.

“Gli aeromobili aggiuntivi e le destinazioni significano job openings in tutti i reparti operativi. Il vettore di casa belga è alla ricerca di 180 cabin crew members, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come promesso durante il programma di turnaround della compagnia, Brussels Airlines ha prima offerto la posizione a ex colleghi che non hanno visto il loro contratto temporaneo rinnovato a causa della crisi pandemica. Molti di questi colleghi hanno mostrato grande entusiasmo di tornare e inizieranno a breve la loro formazione. Per le posizioni rimanenti, Brussels Airlines sta ora assumendo anche nuovi colleghi, con e senza esperienza.

Oltre al flying staff, Brussels Airlines sta assumendo anche 40 check-in agents per rafforzare il suo team a Brussels Airport”, afferma Brussels Airlines.

“Una flotta più grande significa anche lavoro aggiuntivo presso il Maintenance and Engineering department di Brussels Airlines. La compagnia aerea sta cercando più di 20 nuovi colleghi con vari profili. Tra l’altro sono aperte posizioni per ingegneri e tecnici aeronautici, ma si cercano anche persone senza alcuna esperienza nel settore dell’aviazione. Per loro c’è un’opportunità unica di dare una nuova svolta alla loro carriera professionale e imparare tutto quello che c’è da sapere sull’aviazione.

Oltre alle funzioni operative, Brussels Airlines ha anche 66 posizioni da ricoprire sul lato amministrativo nella sua sede centrale a Bruxelles e sta allestendo un team nelle sue stazioni di prossima apertura Conakry e Ouagadougou. L’azienda innoverà in modo significativo nei prossimi anni, ad esempio in tema di digitalizzazione e sostenibilità, quindi è alla ricerca di profili che siano attrezzati per affrontare le sfide del futuro (ad es. business performance, business analysis, corporate development, digital product, digital analytics, etc.).

La crisi Covid ha cambiato significativamente il modo in cui le persone lavorano e vivono. Brussels Airlines ha colto l’occasione per reinventarsi quando si tratta di office work. I suoi uffici sono ora attrezzati per consentire riunioni completamente ibride, poiché il lavoro mobile è diventato lo standard”, prosegue la compagnia.

“Vogliamo massimizzare la flessibilità e il benessere dei nostri dipendenti e consentire loro di assumersi la responsabilità della propria carriera, di scegliere come e dove lavorare, in base al tipo di lavoro richiesto. Questo è diverso per tutti, non esiste una taglia unica, quindi abbiamo deciso di non applicare alcuna regola su quanto tempo è necessario in ufficio. È richiesto un physical team meeting ogni settimana e per tutti gli altri giorni spetta ai team e ai singoli decidere se la presenza fisica è d’obbligo. L’attenzione si concentra sull’output che si fornisce piuttosto che sulla quantità di tempo che si trascorre in ufficio. Siamo convinti che questo ci renda un datore di lavoro ancora più attraente per i talenti, in quanto consente un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e, alla fine, crediamo, una maggiore efficienza”, afferma Jan Ooms, Head of HR and Change at Brussels Airlines.

Chiunque sia interessato a candidarsi può trovare maggiori informazioni sulle opportunità di carriera in Brussels Airlines qui: http://www.cvwarehouse.com/brusselsairlines/jobsite/joblist.aspx.

