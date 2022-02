Qantas: l’Australia riapre ai viaggiatori internazionali

Voli Qantas da otto destinazioni d’oltremare stanno atterrando oggi in Australia, portando i primi turisti internazionali in quasi due anni e una spinta tanto attesa per l’industria turistica del paese.

Qantas Group farà volare più di 14.000 passeggeri in Australia questa settimana, mentre le restrizioni per i turisti internazionali si abbassano.

QF12 da Los Angeles è stato il primo ad atterrare alle 6:20 e voli da altre destinazioni internazionali tra cui Vancouver, Singapore e Londra arriveranno a Sydney durante tutto il giorno. Il primo unrestricted international flight di Jetstar, JQ18, è arrivato a Melbourne da Phuket alle 10:05 e QF70 da Delhi a Melbourne è atterrato alle 13:35.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che le prenotazioni sono state forti da quando il governo australiano ha annunciato che il paese si stava aprendo ai visitatori internazionali e che gli arrivi di oggi saranno i primi di molti: “È giusto dire che abbiamo tutti aspettato molto tempo per accogliere i visitatori di nuovo in Australia. Le migliaia di turisti internazionali in arrivo questa settimana e molti altri nei prossimi mesi aiuteranno a dare il via all’industria del turismo che ha fatto fatica negli ultimi due anni. Siamo in questa posizione oggi grazie ai milioni di australiani che si sono rimboccati le maniche per dare al governo australiano e ai governi territoriali la fiducia che possiamo riaprire al mondo in sicurezza.

Possiamo vedere chiaramente dall’annuncio del governo australiano che le persone sono molto desiderose di tornare in Australia e continuiamo a vedere forti prenotazioni dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, così come dal Sud Africa e dal Canada”.

Qantas ha riavviato il suo international network per cittadini australiani e titolari di visto il 1° novembre 2021, con una serie di rotte da allora. Il volo da Sydney a Dallas ha ripreso a volare il 16 febbraio e nelle prossime settimane è previsto il rilancio dei voli per altre destinazioni, tra cui:

Da Melbourne a Honolulu (Jetstar) – Dal 1 marzo

Da Sydney a Honolulu (Jetstar) – Dal 3 marzo

Da Melbourne a Denpasar (Jetstar) – Dal 14 marzo

Da Sydney a Denpasar (Jetstar) – Dal 15 marzo

Da Brisbane a Singapore – Dal 27 marzo

Da Sydney a Manila – Dal 27 marzo

Da Sydney a Denpasar – Dal 28 marzo

Da Darwin a Dili – Dal 30 marzo

Da Brisbane a Los Angeles – Dal 1 aprile

(Ufficio Stampa Qantas Group)