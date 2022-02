STARLUX lancia la flotta widebody con il primo A330neo

STARLUX Airlines, Taiwan, ha preso in consegna il suo primo aereo widebody: un A330-900. È il primo dei 26 widebody Airbus destinati a entrare a far parte della flotta della compagnia aerea, composta da otto A330neo e 18 A350.

Gli A330neo e un A350 sono stati acquisiti in leasing da ALC, mentre la compagnia aerea ha 17 A350 in ordine diretto con Airbus.

“Beneficiando dell’imbattibile economia operativa dell’A330neo e della pluripremiata Airspace cabin, l’aereo sarà caratterizzato da una cabina a due classi con 28 posti in business class e 269 posti in economy class.

L’A330neo si unisce a una flotta esistente di sette single-aisle A321neo della compagnia aerea e integrerà il network volando su rotte regionali da Taiwan in Asia-Pacifico.

Allo stesso tempo, STARLUX ha anche sottoscritto la computer-based ACE (Airbus Cockpit Experience) Suite training solution. Utilizzando un approccio “learning by discovery”, lo STARLUX flying crew sarà in grado di utilizzare l’ACE Trainer, che simula un 3D Cockpit environment con lezioni guidate e free play.

ACE Suite offre un processo di apprendimento efficiente che fornisce anche ai clienti un notevole risparmio di tempo grazie all’high-level devices training. Gli utenti possono godere di una migliore conservazione delle conoscenze e di un continuo rafforzamento delle competenze. ACE Suite è approvato da EASA ed è in linea con le normative ICAO”, afferma Airbus.

“Sono lieto di dare il benvenuto al nostro primo A330neo, poiché segna una pietra miliare nella nostra crescita. Avendo già utilizzato un moderno ed efficiente single-aisle A321neo, siamo fiduciosi che l’A330neo porterà ancora più flessibilità ed efficienza nella nostra strategia di rete, ottimizzando al contempo l’efficienza dei costi e ottenendo un elevato comfort per i passeggeri”, ha affermato K.W. Chang, Founder and Chairman of STARLUX Airlines. “Non vediamo l’ora di iniziare a prendere in consegna i nostri A350 nei prossimi mesi”.

“Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con STARLUX per costruire la loro nuova flotta”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. “Insieme, l’A321neo, l’A330neo e l’A350 consentiranno al vettore di beneficiare della technical commonality unica e dell’efficienza offerta dai nostri velivoli di ultima generazione. Inoltre offrono i migliori livelli di comfort nelle rispettive categorie di dimensioni, che saranno un elemento chiave per STARLUX nell’offrire la sua esperienza di volo premium”.

A fine gennaio 2022 la Famiglia A330 ha ottenuto oltre 1.800 ordini (di cui 353 A330neo da 23 clienti nel mondo).

Rolls-Royce si congratula con STARLUX Airlines per la consegna del suo primo A330neo con motori Trent 7000

Rolls-Royce si è unita oggi a STARLUX Airlines e Airbus per celebrare la consegna del primo aereo widebody della compagnia aerea, l’A330neo, che è alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000.

L’aereo è partito dall’Airbus Delivery Centre a Tolosa, in Francia, ed è atterrato al Taiwan Taoyuan International Airport, la base di partenza di STARLUX Airlines. L’entrata in servizio è prevista per maggio di quest’anno. Altri tre A330neo verranno aggiunti alla flotta della compagnia aerea quest’anno. L’aereo effettuerà gradualmente ulteriori rotte verso le principali città della regione Asia-Pacifico, tra cui Ho Chi Minh City, Singapore, Bangkok e Tokyo.

Come motore esclusivo per l’A330neo, il Trent 7000 è l’ultimo motore della famiglia Trent, che ha accumulato oltre 150 milioni di engine flying hours in 26 anni di operazioni.

K. W. Chang, STARLUX Airlines, Founder and Chairman, ha dichiarato: “L’efficienza dell’A330neo è eccezionale perché unisce tecnologie avanzate e motori Rolls-Royce Trent 7000 altamente efficienti. Sono lieto di dare il benvenuto al nostro primo A330neo, poiché segna una pietra miliare nella nostra crescita. Con l’aggiunta dell’A330neo, STARLUX può operare la flotta in modo più flessibile e fornire il nostro servizio a più passeggeri su rotte regionali”.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di equipaggiare il primo aereo widebody di STARLUX, l’A330neo con motore Trent 7000. Apprezziamo la fiducia che STARLUX ha riposto in noi e ci impegniamo a supportarli nella gestione di questo eccellente aeromobile, per portare sostenibilità, efficienza e connettività attraverso la loro rete”.

“Il Trent 7000, entrato in servizio per la prima volta nel novembre 2018, si basa sulle performance insuperabili del Trent 700, combinate con la tecnologia del Trent XWB. Beneficiando del più alto bypass ratio di qualsiasi motore Trent, il Trent 7000 offre un miglioramento del 14% del consumo di carburante per posto rispetto al suo predecessore e ridurrà significativamente il rumore dell’aereo. È già certificato per funzionare con un 50% blend di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e presto sarà certificato per funzionare con 100% SAF.

Il Trent 7000 riunisce oltre 65 milioni di ore di volo del Trent 700, che equipaggia la versione originale dell’A330, il widebody aircraft più popolare in Greater China, operato da tutte le principali compagnie aeree della regione”, afferma Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)