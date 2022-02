News Brevi – 21.02.2022

BRUSSELS AIRLINES: PROMOZIONE DUE BIGLIETTI AL PREZZO DI UNO VERSO NEW YORK – Brussels Airlines informa: “New York è una destinazione da sogno per molte persone. Dall’apertura degli Stati Uniti ai viaggi turistici nel novembre dello scorso anno, sempre più persone vogliono volare negli Stati Uniti e Brussels Airlines vede una forte crescita della domanda di voli attraverso il Nord Atlantico. Per rendere possibile il sogno di un viaggio nella Grande Mela, Brussels Airlines propone nelle prossime settimane una promozione speciale: chiunque prenoti voli in Economy Class da Bruxelles a New York da qui al 6 marzo riceverà due biglietti al prezzo di uno. Il volo di ritorno deve essere effettuato entro il 31 marzo 2022. La tariffa è prenotabile tramite un’apposita pagina su brusselsairlines.com (https://www.brusselsairlines.com/en-be/promotions/lp/promocodes/travel-companion2.aspx) e presso le agenzie di viaggio convenzionate. Non è possibile modificare la prenotazione”.

AIR FRANCE PRESENTA “EnVols” – Air France presenta la sua nuova piattaforma multimediale di ispirazione, EnVols. “Il viaggio è al centro del suo contenuto editoriale ispiratore e sofisticato. Un viaggio, sia in senso geografico che simbolico, dal punto di vista artistico, creativo e sensoriale. EnVols offrirà un punto di vista, un tono e una visione unica del mondo e sarà progressivamente implementato nell’ambito di un ecosistema digitale, cartaceo e audiovisivo completo”, afferma Air France. Il 28 febbraio 2022 Air France presenterà la versione digitale di EnVols. “Sia fonte di ispirazione che guida pratica, conterrà un’ampia gamma di contenuti legati allo stile di vita e ai viaggi (articoli, foto, video, podcast) che comprendono cultura, moda e gastronomia. Le guide di viaggio per più di 100 destinazioni includeranno le migliori scelte della redazione. Ci sarà anche un focus speciale sulle ultime novità della compagnia e sul suo vasto patrimonio. Nuovi contenuti verranno aggiunti ogni giorno al sito Web di EnVols, che accoglie contributi di rinomati autori, fotografi e artisti francesi e internazionali che desiderano condividere le storie delle loro destinazioni di viaggio. Tutti i contenuti saranno disponibili sia in francese che in inglese, con successive versioni in altre lingue. EnVols sarà progressivamente introdotto come parte di un ecosistema completo nel corso del prossimo anno. Per non perdere nessuna novità, in parallelo alla piattaforma digitale verrà lanciata una newsletter. In primavera, EnVols svelerà una versione cartacea. EnVols avrà anche una presenza sui social media. I diversi contenuti saranno intrecciati e adattati per creare un’esperienza completamente immersiva per il lettore”, prosegue Air France. Per sviluppare EnVols Air France si affida all’esperienza di Reworld Media. La direzione editoriale di EnVols sarà supervisionata da Florence Willaert. La redazione della piattaforma digitale sarà gestita da Ludivine Le Goff. All’interno di questa impostazione, Michelin Editions, rinomata a livello internazionale per le sue guide di viaggio dal 1900, sarà incaricata di produrre tutti i contenuti relativi ai viaggi per i lettori, svelando nuove tendenze, destinazioni iconiche e punti di riferimento nel mondo. Questo contenuto stimolante e originale sarà distribuito nella piattaforma “EnVols” e nella sezione Travel Guide, che integrerà progressivamente le nuove destinazioni servite da Air France.

AEROPORTO DI GENOVA: AL VIA I LAVORI SULLA PISTA – Aeroporto di Genova informa: “Sono iniziati nella serata di domenica 20 febbraio i lavori di manutenzione preventiva della pista dell’Aeroporto di Genova. L’intervento si svolgerà esclusivamente di notte fino all’11 marzo, senza impatto sull’operatività dello scalo. Dalle 23.00 LT di venerdì 11 marzo p.v. alle 6.00 LT di domenica 20 marzo la pista dell’aeroporto sarà invece oggetto di ristrutturazione h24 e l’aeroporto sarà chiuso al traffico. L’aerostazione resterà comunque aperta e accessibile al pubblico nella parte landside. Questo importante intervento prolungherà la vita utile della pista e dei raccordi, prevenendone il deterioramento delle caratteristiche tecniche, e rientra nel piano di ampliamento e ammodernamento dell’aeroporto. L’investimento complessivo per questo intervento ammonta a circa 3,8 milioni di euro”.

NUOVO VOLO VERSO IL MESSICO PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato di aver lanciato ufficialmente il servizio tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (JFK) e l’aeroporto internazionale Gustavo Diaz Ordaz (PVR) di Puerto Vallarta. Il servizio verso Puerto Vallarta opererà quattro volte alla settimana, offrendo ai clienti JetBlue una destinazione completamente nuova. Abilitato dalla Northeast Alliance (NEA) di JetBlue, il servizio porta JetBlue alla sua terza destinazione in Messico ed espande ulteriormente la significativa presenza della compagnia aerea in America Latina e Caraibi, diversificando e portando avanti la sua New York focus city strategy. JetBlue continua a crescere oltre gli Stati Uniti con oltre 30 destinazioni internazionali in più di due dozzine di paesi. JetBlue diventa anche l’unica compagnia aerea a servire Puerto Vallarta con un servizio diretto da New York-JFK e ora offre più voli settimanali tra la greater New York City e Mexican Pacific coast destination rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. “Siamo entusiasti di presentare la nuova rotta per Puerto Vallarta, offrendo ai nostri Northeast customers una nuova destinazione in Messico”, ha affermato Andrea Lusso, vice president network planning, JetBlue. I voli si svolgono il sabato, domenica, lunedì e mercoledì a partire dal 19 febbraio 2022, operati con un mix di aeromobili Airbus A321neo e A320.

AL VIA LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MISSIONE IPERSPETTRALE DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA PRISMA SECONDA GENERAZIONE (PSG) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) con Leonardo, Telespazio, joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%, e-GEOS e SITAEL, ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo alla missione iperspettrale di osservazione della Terra PRISMA Seconda Generazione (PSG), successiva alla missione nazionale PRISMA. Il contratto, della durata di 9 mesi, prevede lo studio di un progetto a elevato contenuto innovativo in grado di consentire lo sviluppo di nuove applicazioni di rilievo in ambito nazionale e internazionale, migliorando ad esempio il monitoraggio delle risorse naturali e dell’atmosfera, e rendendo disponibili i dati necessari per una più efficace gestione del territorio e del rischio ambientale. Sulla base del grande interesse emergente nel settore iperspettrale, questo studio di fattibilità si pone l’obiettivo di capitalizzare e consolidare il livello di eccellenza tecnologica raggiunto con la missione dimostrativa PRISMA, aumentandone le prestazioni e supportando le nuove esigenze applicative che l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha posto alla base della futura missione CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment) all’interno del programma Copernicus. La sfida principale per la tecnologia iperspettrale è quella di catturare immagini caratterizzate da qualità e risoluzioni spaziali alte e con frequenti tempi di rivisitazione e alto rapporto segnale-rumore. PRISMA SG rappresenterà in questo senso un ulteriore significativo passo avanti rispetto a PRISMA e CHIME, consentendo una migliore risoluzione spaziale grazie all’agilità della piattaforma e dello strumento.

QATAR AIRWAYS E QATAR DUTY FREE SPONSOR DEL QATAR EXXONMOBIL OPEN 2022 – Qatar Airways, Official Airline Sponsor, e Qatar Duty Free (QDF), Official Retail Sponsor del Qatar Exxonmobil Open 2022, si congratulano con Roberto Bautista Agut, per la sua vittoria nelle finali del torneo internazionale maschile annuale tenutosi al Khalifa International Tennis and Squash Complex. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’ATP World Tour 250 series tournament in Doha ha costantemente messo in mostra alcuni dei migliori tennisti del mondo e quest’anno non è stato diverso. La parte migliore dell’essere coinvolti come sponsor è vedere come le persone si riuniscono per godersi il torneo e assistere all’azione di questi talentuosi atleti. Vorrei congratularmi con entrambi i finalisti per aver organizzato un grande spettacolo per il pubblico, dall’inizio alla fine. Attendiamo con impazienza il Qatar TotalEnergies Open 2022 femminile, dove Qatar Airways accoglierà a Doha molte delle migliori giocatrici del mondo. La continuità del successo del Qatar nell’ospitare questi eventi si trasformerà nel più grande spettacolo sportivo al mondo, la FIFA World Cup Qatar 2022™”.

SAAB PRESENTA DEPLOYNET – Saab sta lanciando un sistema di comunicazione 5G all’avanguardia e robusto per operazioni militari e di crisi alla mostra Umex SimTEX 2022 negli Emirati Arabi Uniti. DeployNet, sviluppato localmente da Saab in UAE, dimostra ulteriormente l’impegno di Saab nel creare soluzioni di difesa e sicurezza di livello mondiale, per le esigenze nazionali e per l’esportazione nel mercato globale. DeployNet fornisce una rete wireless 5G/LTE scalabile per gli ambienti più difficili, offrendo larghezza di banda ad alta capacità per le missioni odierne che si basano su una moltitudine di fonti di informazioni, sensori e interazione dell’utente. Il sistema compatto, supportato da una solida sicurezza informatica, può essere implementato rapidamente, consentendo una larghezza di banda ad alta capacità in aree geograficamente remote o il rafforzamento di reti locali danneggiate o limitate. “Riteniamo che DeployNet sarà una risorsa di grande valore sia per i mercati militari che civili, dove è necessaria una rete 5G/LTE robusta e rapidamente dispiegabile, non solo in UAE ma per l’esportazione a livello globale, in particolare nelle regioni senza una esistente rete di comunicazione”, afferma Anna-Karin Rosén, Managing Director of Saab in the UAE.