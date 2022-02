Air Canada amplia il suo schedule internazionale per l’estate 2022

Air Canada ha annunciato un programma internazionale esteso per l’estate 2022, con il rilancio di 34 rotte attraverso l’Atlantico e il Pacifico. A partire dal prossimo mese riprenderanno i servizi diretti da Toronto a Tel Aviv, Parigi, Tokyo e Amsterdam, segno che la ripresa è ben avviata. Riprenderà anche il servizio da Montreal a Casablanca, Nizza, Algeri, Roma, Tel Aviv e Tokyo. Da Vancouver, Air Canada offrirà un servizio per Francoforte, Dublino e Zurigo.

Air Canada sta inoltre rilanciando il servizio verso famose destinazioni come Barcellona, Budapest, Copenaghen, Madrid, Milano e Venezia, che sono state sospese dall’inizio della pandemia nel marzo 2020.

“Questa è una notizia molto interessante per i nostri clienti, soprattutto ora che Omicron è alle nostre spalle, i paesi stanno riaprendo e le misure alle frontiere vengono allentate in tutto il mondo per i viaggiatori completamente vaccinati. La ripresa di Air Canada è ben avviata e sta guadagnando forza, siamo lieti di espandere la nostra rete internazionale in quattro continenti mentre rispondiamo alla domanda repressa. Il nostro network vasto e in crescita è stato costruito per aumentare convenientemente la connettività da e verso destinazioni globali attraverso i nostri hub di Toronto, Montreal e Vancouver. In combinazione con le reti dei nostri Joint Venture and Star Alliance partners, siamo in grado di offrire ai clienti un facile accesso praticamente a qualsiasi destinazione nel mondo. In qualità di vettore leader in Canada, ci impegniamo a ricostruire l’industria dei viaggi e del turismo. Esploriamo continuamente nuove opportunità per rendere l’esperienza di viaggio memorabile”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at Air Canada.

Il rilancio delle rotte internazionali si basa sulla grande espansione di Air Canada nel mercato nordamericano, dove sono previste 7 nuove rotte per l’estate 2022 e 41 rotte precedentemente sospese stanno riprendendo. I voli sono programmati per ottimizzare la connettività all’ampia rete nordamericana di Air Canada, inclusi 46 aeroporti negli Stati Uniti.

Nuovi servizi verranno lanciati negli Stati Uniti da Montreal ad Atlanta e Detroit, da Toronto a Salt Lake City e da Vancouver ad Austin. In Canada, inizieranno tre nuove rotte tra Montreal e Gander, Calgary e Fort St John, e Vancouver e Halifax. Inoltre, il servizio sarà ripristinato su 41 rotte nordamericane, tra cui: 13 rotte da Toronto, nove da Montreal, cinque da Ottawa, cinque da Vancouver, quattro da Calgary, tre da Halifax e due da Edmonton. Le rotte sono programmate per connettersi con la rete nazionale, statunitense e internazionale di Air Canada presso gli hub globali della compagnia aerea a Toronto, Vancouver e Montreal.

Toronto – Roma partirà il 27 marzo. Toronto – Venezia il 15 aprile. Montreal – Roma partirà il 26 marzo, Montreal – Milano il 21 maggio.

I posti in tutte le cabine sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i contact center di Air Canada e le agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Air Canada)