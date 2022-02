News Brevi – 22.02.2022

ENAC ACQUISTA AUTO ELETTRICHE PER LE PROPRIE SEDI TERRITORIALI – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha disposto l’acquisto di 15 veicoli a totale trazione elettrica per rinnovare il parco macchine delle proprie sedi territoriali, con il fine di migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti. Si tratta di un ulteriore passo per contribuire alla policy per la de-carbonizzazione del trasporto aereo e al conseguimento delle priorità strategiche nazionali ed europee per ridurre le emissioni di gas serra. Il progetto di conversione dei veicoli della flotta ENAC sugli scali, con l’acquisto di 15 autovetture e l’installazione di 47 colonnine per la ricarica, nasce nell’ambito delle iniziative volte a migliorare l’impronta ecologica degli scali, anche attraverso modalità di trasporto non inquinanti.

INAUGURATA LA BASE OPERATIVA DI ALBATECHNICS ALL’AEROPORTO DI FORLI’ – E’ stato inaugurato ieri il nuovo hangar a fianco dell’area arrivi dell’Aeroporto Ridolfi, dove sorgerà il nuovo centro di manutenzione aeromobili dello scalo forlivese. L’hangar, appena ristrutturato, è stato consegnato ad Albatechnics, azienda italiana indipendente di manutenzione, che lo utilizzerà come sua base operativa. La struttura sarà la base della società Albatechnics per la manutenzione degli aerei di linea e per quella in hangar dove si effettuano interventi più mirati alle strutture degli aeromobili. Presenti alla cerimonia di inaugurazione c’erano Giuseppe Silvestrini, Presidente di FA, Alessandro Fagotto, Accountable Manager di Albatechnics, Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì, Alessandro Sozzi, Direttore Generale di FA, e Corrado Caranfa, Direzione Operazioni Nord Est di ENAC. Albatechnics, fondata nel 2018 all’aeroporto di Venezia, si occupa della manutenzione degli aerei della famiglia Airbus 320 e Boeing B737 Classic e Next Generation. L’alta specializzazione e la formazione avanzata del personale tecnico le ha permesso di ottenere la EASA Part-145 dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Nel giugno 2019, Albatechnics lavora per la prima volta nell’aeroporto albanese di Tirana, diventando la principale società di manutenzione dello stato. La società opera in Italia a Venezia, a Bari, a Trapani e ora anche a Forlì. Giuseppe Silvestrini, Presidente di FA: “Questa collaborazione con Albatechnics è un ulteriore passo avanti per far crescere il nostro aeroporto e il Polo Tecnologico Aeronautico di Forlì, perché il nostro obiettivo è di farlo diventare tra i migliori d’Italia e d’Europa”. Alessandro Fagotto, Accountable Manager Albatechnics: “È un piacere essere a Forlì per la consegna di questo hangar, che rappresenta un nuovo e stimolante progetto. Tempo fa, ho lanciato la sfida al presidente Silvestrini, lui l’ha accettata e così ci siamo adeguati per realizzarla. Oltre ad essere una opportunità per sviluppare il nostro business, speriamo di creare nuove possibilità di impiego come abbiamo già fatto a Venezia, a Tirana e nel Sud Italia. Contiamo di iniziare ad operare a Forlì a maggio o a giugno, dopo aver ricevuto tutte le certificazioni”.

MAS OPERERA’ IL PRIMO AIRBUS A330-200P2F DELLE AMERICHE – Il primo A330-200P2F delle Americhe è stato consegnato ad Aerotransportes Mas de Carga (mas) in leasing da Altavair, diventando così la prima compagnia aerea del Nord e del Sud America a volare l’A330-200P2F. Con questo aeromobile convertito da Elbe Flugzeugwerke (EFW), una joint venture tra Airbus e ST Engineering, la compagnia aerea cargo si unisce alla famiglia di operatori Airbus in America Latina. L’A330-200P2F (passenger-to-freighter) è un membro della collaudata famiglia di aeromobili A330. Il freighter può trasportare fino a 61 tonnellate, con un range fino a 4.200 miglia nautiche, il che migliorerà notevolmente i piani di espansione del vettore cargo in nuovi mercati, inclusa la Cina, dove ha ottenuto la certificazione per volare l’anno scorso. “L’A330-200P2F fornirà operazioni altamente efficienti grazie alle payload and range capability. La sezione trasversale della fusoliera ottimizzata offre flessibilità per trasportare un’ampia varietà di pallet. Airbus è fiduciosa che l’A330-200P2F supporterà con successo i piani di espansione di Mas”, ha affermato Arturo Barreira, Presidente di Airbus America Latina e Caraibi.

LUFTHANSA RIPORTA A CASA GLI ATLETI DEL TEAM GERMANY – Gli ultimi 128 atleti e squadre di supporto del Team D (27 medaglie in totale) sono arrivati in Germania lunedì, con il volo Lufthansa LH 725. Il Boeing 747-8, con registrazione D-ABYA e il nome di battesimo “Brandeburgo”, è atterrato alle 15:45 all’aeroporto di Francoforte. Circa 50 atleti con le loro medaglie d’oro, d’argento e di bronzo erano a bordo di questo volo da Pechino. Per le regole Coronavirus, gli atleti le cui gare erano già terminate nella prima settimana sono tornati al termine delle gare. Lufthansa ha trasportato un totale di 403 atleti e le loro squadre di supporto da e verso i Giochi Olimpici.

ANA: NUOVI PASTI A BORDO CON UN ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ – All Nippon Airways (ANA) inizierà a offrire opzioni ampliate per i pasti in volo su rotte internazionali selezionate, con piatti più sani e ingredienti con un minore impatto ambientale. Disponibili dal 1 marzo, i nuovi piatti si allineano ai valori di ANA Future Promise, l’iniziativa della compagnia aerea per promuovere la sostenibilità e il bene sociale. “Questi nuovi pasti dimostrano il nostro impegno nel dare priorità alla sostenibilità e all’apertura, offrendo al contempo un’esperienza senza rivali per i passeggeri”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President overseeing Customer Experience Management & Planning. “I pasti includono ingredienti sani e di provenienza sostenibile e sono preparati con lo stesso grado di precisione e dedizione di tutta la nostra cucina a bordo”. ANA è stata a lungo riconosciuta per l’eccellenza delle sue opzioni gastronomiche a bordo e di recente ha lanciato una serie di pasti sani in collaborazione con i suoi partner culinari d’élite “THE CONNOISSEURS”.

NUOVA NOMINA PER BOMBARDIER – Bombardier annuncia la nomina di Christophe Degoumois, ex senior sales leader dell’azienda, al ruolo di independent Executive Advisor, assistendo il team dirigenziale nei progetti strategici. Degoumois, che fino a poco tempo fa era Vice President, Sales, International di Bombardier, ha oltre 17 anni di esperienza con l’azienda. “Christophe porterà preziose informazioni strategiche al nostro team di leadership mentre Bombardier esegue il suo piano verso gli obiettivi di crescita del 2025, in questa nuova era come azienda focalizzata sulla progettazione, fornitura e assistenza dei migliori business jet del mondo”, ha affermato Eric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier.

DELTA RIPORTA A CASA IL TEAM USA – Il Team USA è tornato a casa lunedì mattina all’aeroporto internazionale di Salt Lake City (SLC). Per commemorare il ritorno ufficiale del Team USA dopo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, Delta ha ospitato un evento celebrativo, riunendo gli olimpionici, i dipendenti, gli amici e le famiglie degli atleti. Delta ha trasportato gli atleti su un volo charter da Pechino a SLC dopo la cerimonia di chiusura. Il volo includeva 111 olimpionici, nonché allenatori, istruttori e personale di ritorno da Pechino. A sostegno del suo impegno nei confronti del Team USA, Delta ospiterà un evento all’Aeroporto Internazionale di Los Angeles per celebrare gli atleti in partenza per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. La partenza è prevista il 25 febbraio. Delta è la compagnia aerea ufficiale del Team USA in rotta verso Pechino 2022, Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e LA28. La partnership con il Team USA rafforza il supporto di lunga data della compagnia aerea globale per lo sport e la sua storia a sostegno del Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici.

QANTAS LOYALTY AMPLIA I SUOI SERVIZI FINANZIARI CON “BUSINESS MONEY” – Qantas Business Rewards sta rendendo più facile per le aziende australiane fare affari all’estero attraverso una piattaforma di pagamenti globale che consente loro anche di guadagnare Qantas points. Qantas Business Money sarà disponibile nel secondo trimestre dell’anno per oltre 350.000 piccole e medie imprese (PMI) che sono membri di Qantas Business Rewards. La tecnologia sarà alimentata dalla fintech globale fondata in Australia Airwallex. Il CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, ha affermato: “Guadagnare Qantas points sulle spese aziendali quotidiane è un vero vantaggio per le aziende e le aiuta a massimizzare il valore che ottengono dal nostro programma”.

DELTA MIGLIORA LA ‘DELTA FLYREADY’ EXPERIENCE – Una visione più personalizzata dei requisiti di viaggio, un design completamente nuovo e funzionalità di facile utilizzo sono ora disponibili per i clienti Delta all’interno di Delta FlyReady, la digital dashboard solution della compagnia aerea che aiuta i clienti a verificare di aver soddisfatto i requisiti di ingresso della loro destinazione prima del viaggio. “Prepararsi per un viaggio internazionale non dovrebbe sembrare una caccia al tesoro. Con Delta FlyReady, i clienti possono sentirsi ben preparati e sicuri, sapendo che il potere di gestire i loro piani di viaggio è a portata di mano”, ha affermato Rhonda Crawford, S.V.P. – Global Distribution & Digital Strategy. Accessibile tramite ‘My Trips’ su delta.com e all’interno dell’app Fly Delta, lo strumento consente ai clienti su rotte abilitate Delta FlyReady di vedere automaticamente i requisiti di accesso in vigore per la loro destinazione insieme a risorse informative che delineano passaggi aggiuntivi che potrebbero essere necessari prima della partenza. Tra le modifiche, una visione più personalizzata dei requisiti della destinazione, incluso l’utilizzo del profilo SkyMiles e delle informazioni sul passaporto per precompilare la documentazione, per un’esperienza più rapida e conveniente; possibilità di visualizzare i requisiti in entrata e in uscita contemporaneamente subito dopo la prenotazione, offrendo ai clienti più tempo per prepararsi al ritorno a casa; funzionalità che consente ai clienti di salvare, uscire e riprendere la gestione dei documenti quando sono pronti, assicurandosi che non perdano i loro progressi; interfaccia utente rivista con un’esperienza più reattiva e migliorata per dispositivi mobili, consentendo ai clienti di utilizzare Delta FlyReady sui propri dispositivi con facilità. I clienti che utilizzano Delta FlyReady devono comunque portare con sé il passaporto, le copie cartacee dei risultati dei test e altra documentazione richiesta il giorno del viaggio, in base ai requisiti in vigore in determinate destinazioni.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA LE ROTTE ESTIVE – I viaggiatori con Etihad Airways possono aspettarsi una nuova destinazione quest’estate, insieme al ritorno delle popolari rotte stagionali verso l’Europa e l’Oceano Indiano. A partire dal 15 giugno 2022, Etihad Airways lancerà un servizio stagionale due volte a settimana per Creta, l’isola più grande della Grecia. I voli saranno operati su un aeromobile Airbus A320 e collegheranno Abu Dhabi alla città principale di Heraklion. La compagnia aerea tornerà anche a Malaga, Santorini e Zanzibar questa estate. Tutte e quattro le destinazioni saranno operative da metà giugno. “Etihad Airways è lieta di offrire ai viaggiatori una scelta più ampia per le loro vacanze estive nel 2022”, ha affermato Martin Drew, Senior Vice President Sales & Cargo. “Creta è una destinazione estiva ideale per i viaggiatori che cercano un mix di avventure in spiaggia e in montagna e, insieme agli hotspot di Malaga, Santorini e Zanzibar, è un’aggiunta perfetta alla rete estiva di Etihad”.

PRATT & WHITNEY A SOSTEGNO DELLA COMUNITA’ – Pratt & Whitney informa: “L’impegno di Pratt & Whitney nei confronti della comunità è stato incrollabile nel 2021: caratterizzato dal lancio di nuovi sforzi di volontariato a livello aziendale, supporto per un accesso equo ai vaccini COVID-19 e una campagna Giving Tuesday record. Grazie ai nostri dipendenti dedicati e ai nostri straordinari partner no-profit, lo scorso anno siamo stati in grado di fare la differenza nelle comunità di tutto il mondo”. Spinti dall’accessibilità non equa ai vaccini COVID-19 nei paesi vulnerabili, Pratt & Whitney ha riunito partner aeronautici per fornire supporto finanziario al programma COVAX AMC di Gavi: lo sforzo internazionale per fornire l’accesso a dosi di vaccino finanziate da donatori a 92 nazioni a basso reddito. Insieme, la Aviation Coalition ha donato congiuntamente $400.000 USD a testimonianza dell’importanza di offrire alle persone in ogni angolo del mondo un accesso sicuro e giusto alle vaccinazioni e garantire che nessuna comunità venga lasciata indietro nella pandemia. Il Gavi Matching Fund ha raddoppiato l’impatto di questo dono, ottenendo $800.000 USD a sostegno dell’equità globale del vaccino COVID-19.