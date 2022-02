Airbus e Safran firmano accordo per l’acquisizione congiunta di Aubert & Duval

Airbus, Safran e Tikehau Ace Capital annunciano di aver firmato un Memorandum of Understanding con il gruppo minerario e metallurgico Eramet per l’acquisizione della sua controllata Aubert & Duval. I tre partner intendono acquisire il 100% di Aubert & Duval attraverso una nuova società di partecipazione congiunta che sarebbe appositamente costituita per questa transazione e nella quale avrebbero pari diritti di proprietà.

Aubert & Duval è un fornitore strategico di parti e materiali critici per una serie di settori industriali esigenti, in particolare l’industria aerospaziale, della difesa e nucleare, con un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro e una forza lavoro di circa 3.600 dipendenti con sede principalmente in Francia. L’azienda ha capacità end-to-end in materiali speciali e superleghe, oltre a una nascente esperienza nel titanio, che sono fondamentali per le applicazioni aerospaziali, dei trasporti, dell’energia e della difesa.

Questa acquisizione consentirebbe ad Airbus e Safran di garantire la catena di approvvigionamento strategica, per sé e per altri clienti, e lo sviluppo di nuovi materiali per civil and military aircraft and engine programmes. È coerente anche con le iniziative intraprese negli ultimi anni a sostegno della filiera dell’industria aerospaziale francese, e in particolare con la creazione, con l’aiuto dello Stato francese, del fondo Ace Aéro Partenaires gestito da Tikehau Ace Capital.

Olivier Andriès, CEO di Safran, ha dichiarato: “Aubert & Duval è un fornitore storico di Safran con una competenza tecnica unica in Europa. L’acquisizione pianificata garantirà la sovranità nazionale per i nostri programmi più strategici per i motori degli aerei civili e militari. Data la sua esperienza industriale nella metallurgia, Safran guiderà la gestione operativa dell’azienda. Il programma di trasformazione rafforzerà la fiducia dei clienti e creerà un campione nazionale con una solida base industriale francese in grado di servire i mercati globali”.

“Aubert & Duval, con le sue conoscenze e competenze critiche che risalgono a più di un secolo fa, è un fornitore strategico per Airbus e per l’intero settore aerospaziale e della difesa. Il nostro settore, che ha iniziato a emergere dalla crisi COVID, ha bisogno di un partner solido per aumentare la produzione mentre si preparano le tecnologie di prossima generazione nel settore aerospaziale”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Con questa acquisizione e un ambizioso piano di trasformazione, miriamo a ripristinare l’eccellenza operativa e la fiducia del mercato in Aubert & Duval per creare, nel medio-lungo termine, un attore europeo leader in grado di affrontare la concorrenza globale e di ridurre il rischio geopolitico dell’offerta”.

“Questa acquisizione congiunta invia un messaggio forte e molto incoraggiante sull’accelerazione della ristrutturazione, trasformazione e consolidamento della catena di approvvigionamento nel settore aerospaziale”, ha aggiunto Marwan Lahoud, Presidente Esecutivo di Tikehau Ace Capital. “Insieme ad Airbus e Safran, portando il capitale e le migliori competenze industriali necessarie per sfruttare l’eccellenza strategica di Aubert & Duval, siamo orgogliosi di contribuire a sostenere la ripresa del settore nel momento più critico, quando le aziende aeronautiche devono investire di nuovo per accompagnare il rilancio dell’attività e proiettarsi nel futuro”.

La transazione proposta è soggetta alla consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti e a tutte le necessarie approvazioni normative. Il closing è previsto nel quarto trimestre del 2022.

Nell’ambito di tale operazione è stata costituita una “quota specifica” da parte dello Stato francese all’interno di Eramet nell’ambito di alcuni asset strategici detenuti da Aubert & Duval. Tale specifica azione sarà sostituita da una simile all’interno di Aubert & Duval, al termine dell’operazione.

