Qatar Airways Privilege Club adotta gli Avios a partire da fine marzo

Qatar Airways ha annunciato che adotterà gli Avios come reward currency per tutti i membri in tutto il mondo a partire da fine marzo 2022.

“Tutti i membri del Privilege Club sperimenteranno una transizione senza interruzioni nella nuova valuta premio del programma fedeltà, gli Avios, con i loro saldi Qmiles esistenti che cambieranno automaticamente in Avios in base al rapporto 1:1.

I membri del Privilege Club avranno opportunità ancora maggiori per accumulare premi e sfruttare nuove entusiasmanti innovazioni nella gestione e nella spesa con il passaggio agli Avios. Inoltre, i membri manterranno il loro meritato saldo premi e potranno continuare a godere delle opportunità di riscatto che hanno attualmente. Ulteriori dettagli sono disponibili su www.qatarairways.com/Avios e altri saranno annunciati da Qatar Airways Privilege Club il mese prossimo”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il passaggio da Qmiles ad Avios segna una nuova era rivoluzionaria per Privilege Club, consentendo ai nostri fedeli membri di partecipare alla rete di fidelizzazione più avvincente e al più ampio portafoglio di partner del settore. In qualità di migliore compagnia aerea al mondo, Qatar Airways continua a ridefinire la fedeltà attraverso l’adozione di entusiasmanti innovazioni digitali per creare esperienze uniche di livello mondiale per i nostri membri. Non vediamo l’ora di rivelare maggiori dettagli di questo entusiasmante cambiamento nelle prossime settimane, mentre esploriamo ancora più modi per premiare i nostri stimati membri sia in volo che a terra”.

IAG Loyalty possiede e gestisce la valuta Avios. Il CEO di IAG Loyalty, Adam Daniels, ha dichiarato: “Qatar Airways ha riconosciuto il potere degli Avios. Adottando gli Avios, potranno offrire ai propri clienti una gamma più ampia di vantaggi e supportare le loro ambizioni di sviluppo del business. È un passo entusiasmante per IAG Loyalty poiché estendiamo la nostra leadership, aumentiamo la portata globale degli Avios e sviluppiamo ulteriormente la nostra strategia di partnership”.

Gli Avios sono la global loyalty currency utilizzata da British Airways Executive Club, AerClub, Iberia Plus e Vueling Club e presto saranno la nuova valuta del Qatar Airways Privilege Club. Attraverso i suoi programmi esistenti, gli Avios possono essere raccolti in un’ampia varietà di settori di consumo, inclusi aviazione, viaggi, tempo libero, shopping e servizi finanziari. IAG Loyalty attualmente collabora con oltre 200 marchi leader a livello mondiale come American Express, Nectar, Avis Budget Group e Marriott. Ulteriori informazioni sono disponibili su iagloyalty.com.

IAG Loyalty e Qatar Airways stanno lavorando per introdurre nuovi vantaggi per i clienti derivanti dalla partnership, nonché più modi per guadagnare e accumulare Avios in tutto il mondo nei prossimi mesi.

Il Privilege Club ha recentemente onorato la lealtà dei suoi membri estendendo il loro tier status. Questa iniziativa va a vantaggio di tutti i membri Silver, Gold e Platinum il cui tier status è previsto per il rinnovo tra dicembre 2021 e dicembre 2022. La validità del livello di questi membri è automaticamente estesa al 31 dicembre 2022.

Inoltre, il programma fedeltà della compagnia aerea ha avviato numerose partnership nell’ultimo anno per offrire ai membri maggiori opportunità di accumulare Avios. I membri del Privilege Club possono accumulare Avios quando volano con Qatar Airways, compagnie aeree partner oneworld® e altre compagnie aeree partner, nonché con una serie di partner finanziari e lifestyle. Gli Avios possono essere utilizzati per una serie di premi tra cui voli premio, upgrade di cabina, bagaglio extra e molto altro.

Qatar Airways Privilege Club è il programma frequent flyer ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)