SAS presenta il piano di trasformazione “SAS FORWARD”

SAS durante la presentazione dei risultati del primo trimestre ha comunicato: “Da molti anni SAS è gravata da una struttura dei costi non competitiva, che impedisce all’azienda di raggiungere il suo pieno potenziale. Inoltre, gli ultimi due anni sono stati i più impegnativi nella storia dell’industria aeronautica e il futuro rimane imprevedibile. I modelli di viaggio e le condizioni del mercato stanno cambiando e avranno un impatto aggiuntivo sull’azienda. SAS ha ora più che mai bisogno di un nuovo inizio.

SAS attuerà misure volte a garantire la competitività a lungo termine. Insieme al lavoro già in corso per sviluppare un business efficiente e redditizio, la compagnia presenta quindi il suo piano di trasformazione “SAS FORWARD””.

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022 (novembre 2021 – gennaio 2022), le entrate sono state pari a MSEK 5.545 (2.282). Income before tax (EBT): MSEK -2.597 (-1.915). Risultato prima delle imposte ed elementi che incidono sulla comparabilità: MSEK -2.621 (-1.927)

Utile netto del periodo: MSEK -2.442 (-2.033). Utile per azione ordinaria: SEK -0,34 (-0,28).

Nel trimestre, SAS ha stabilito una partnership con Vattenfall, Shell e LanzaTech per studiare la produzione su larga scala di carburante sintetico per aviazione. SAS Connect e SAS Link hanno stabilito operazioni a Copenhagen e sono iniziate le assunzioni.

“L’utile prima delle tasse è terminato a SEK 2,6 miliardi, in calo di SEK 1,7 miliardi rispetto allo scorso trimestre, o un calo di SEK 0,7 miliardi su base annua. Le spese operative totali durante il trimestre si sono concluse a SEK 6,9 miliardi e le entrate operative totali sono arrivate a SEK 5,5 miliardi per il trimestre. Le entrate totali sono diminuite del 4% rispetto al quarto trimestre, un miglioramento di circa SEK 3,3 miliardi rispetto allo scorso anno, ma comunque inferiore del 42% rispetto al primo trimestre 2019, che non è stato influenzato dal COVID-19. Il saldo di cassa alla fine del trimestre era di SEK 3,4 miliardi.

I passeggeri che hanno volato con SAS sono diminuiti del 15% rispetto al trimestre precedente e il load factor ha raggiunto circa il 56%, con una diminuzione di 4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, la nostra capacità è stata simile a quella del quarto trimestre. Ultimamente, con una nota positiva, abbiamo assistito a un’accelerazione delle vendite dei biglietti, il che è promettente per il futuro”, afferma SAS.

“La pandemia ha avuto un impatto notevole su SAS. In assenza di un cambiamento fondamentale, ciò esaurirà rapidamente le risorse di cassa. Pertanto, SAS adotterà in modo proattivo una trasformazione completa della propria attività, compresa la rete, la flotta, i contratti di lavoro e altre strutture dei costi attraverso un piano di trasformazione ampio e completo. Il piano include lo sfruttamento del brand SAS, il raggiungimento della competitività dei costi unitari, l’adeguamento della flotta (inclusa la rifocalizzazione sul lungo raggio) e la costruzione di un futuro sostenibile. SAS FORWARD è un piano completo di trasformazione aziendale e finanziaria progettato per porre SAS su solide basi finanziarie.

Gli elementi chiave del piano includono: riduzione dei costi annuali di SEK 7,5 miliardi, SAS perseguirà in modo aggressivo la riduzione dei costi con una condivisione degli oneri molto più completa tra tutti i principali gruppi di parti interessate e creditori.

Flotta, rete e offerte di prodotti riprogettate: SAS sta adottando un nuovo network principle e adeguando la flotta e le offerte di prodotti per posizionare SAS per il futuro e migliorare l’esperienza del cliente.

Trasformazione digitale: SAS subirà un’importante trasformazione digitale, offrendo un notevole miglioramento delle esperienze dei clienti portando vantaggi finanziari.

Posizionamento di SAS come leader nell’aviazione sostenibile: SAS investirà in moderni velivoli a basso consumo di carburante, carburanti sostenibili per l’aviazione, tecnologie emergenti e prodotti e servizi sostenibili, incentivando un cambiamento del comportamento dei clienti.

Accelerazione della piattaforma operativa: SAS migliorerà la flessibilità e l’efficienza e faciliterà l’adattamento alla nuova domanda di mercato e alla concorrenza.

Rafforzamento del bilancio di SAS mediante la riduzione dell’indebitamento e la raccolta di nuovo capitale. Il programma annuale di riduzione dei costi da SEK 7,5 miliardi apre la strada a un completo rilancio del bilancio di SAS e al rafforzamento della posizione di liquidità, il che consentirà a SAS di investire ulteriormente nel network, nelle persone e in fuel-efficient aircraft.

Il successo del programma e la capacità di attrarre potenziali nuovi capitali si basano sul pieno raggiungimento da parte di SAS del piano di riduzione dei costi annuali di SEK 7,5 miliardi, che a sua volta dipende dalla piena partecipazione delle parti interessate di SAS.

Forniremo un aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano SAS FORWARD ad aprile”, conclude la compagnia.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)