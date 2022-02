Air Dolomiti affianca RICMA nei progetti di formazione

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, inaugura un nuovo progetto di collaborazione con RICMA, la rete che riunisce gli Istituti Tecnici di Trasporti e Logistica con Articolazione Conduzione del Mezzo Aereo; il progetto farà parte del percorso formativo di alternanza scuola-lavoro e si rivolgerà a 28 istituti per un totale di 95 classi raggiungendo più di 2000 studenti.

Il corso “Meet an expert” di Air Dolomiti partirà il 23 febbraio e si comporrà di sei incontri della durata di due ore ciascuno utilizzando una piattaforma digitale fruibile da remoto e quindi accessibile anche agli studenti in didattica a distanza. Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione valevole per il PCTO obbligatorio (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Il percorso formativo sarà un vero e proprio viaggio all’interno della Compagnia con l’obiettivo di far comprendere la struttura dell’azienda, alcuni ruoli fondamentali come Flight Dispatcher e Flight Follower e le caratteristiche degli aeromobili di Compagnia (Embraer E195-200LR), per arrivare alla pianificazione di un volo e alle performance di decollo e atterraggio approfondendo tutti gli aspetti tecnici correlati. Un modulo è completamente dedicato alle “GreEN Operations”, un progetto molto importante e innovativo per la transizione ecologica di Air Dolomiti.

“Sono davvero felice di questa collaborazione che ci vede direttamente attivi nella formazione dei ragazzi: siamo la prima Compagnia Aerea ad erogare un corso per un numero così alto di studenti. Air Dolomiti crede profondamente nella formazione dei giovani e questo step dunque si inserisce in un processo formativo che vuole accompagnare i ragazzi interessati al mondo aeronautico nel loro percorso”, commenta il Comandante Roberto Belgrado, Direttore Operazioni Volo di Air Dolomiti.

“Ringrazio Air Dolomiti per la disponibilità a contribuire attivamente alla realizzazione di un ambizioso progetto PCTO con le scuole aeronautiche italiane delle rete RICMA, progetto che sicuramente contribuirà ad incrementare qualitativamente il bagaglio esperienziale dei nostri studenti”, commenta il prof. Diego Scotto di Carlo, dirigente scolastico dell’Istituto “F.De Pinedo” di Roma e Presidente della rete RICMA.

