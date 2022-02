Austrian Airlines nomina il nuovo CEO e annuncia un’offerta al di sopra del livello pre-crisi per l’Estate

Dopo la nomina da parte dell’Executive Board di Lufthansa Group alla fine del 2021, il Supervisory Board di Austrian Airlines ha ora nominato Annette Mann nuovo CEO/CFO della compagnia austriaca. Con l’assunzione dei dipartimenti CEO e CFO in unica persona, Annette Mann completa l’Austrian Airlines Executive Board, composto da tre membri.

Annette Mann, precedentemente Head of Corporate Responsibility per l’intero Lufthansa Group, si trasferirà ad Austrian Airlines il 1° marzo. Completa la squadra con i due acting board members, il CCO Michael Trestl e il COO Francesco Sciortino. “Non vedo l’ora di svolgere il mio nuovo incarico a Vienna con grande entusiasmo e non vedo l’ora di lavorare con i miei due colleghi, l’intera squadra e con l’Austrian team spirit che è ben noto in tutto il Gruppo”, afferma il futuro CEO, Annette Mann.

I sei membri del supervisory board esprimono il loro apprezzamento ai due membri del Board, Michael Trestl e Francesco Sciortino, per il regolare periodo di transizione. Christina Foerster, Chairwoman of the Supervisory Board: “Michael Trestl e Francesco Sciortino hanno gestito la compagnia in modo eccellente anche in questa fase, nonostante la pandemia in corso. Ci sono quindi tutti i presupposti per un buon inizio per Annette Mann. Con Annette Mann, Austrian Airlines avrà al timone un top manager con una vasta esperienza, siamo sicuri che, insieme al team Austrian e presto ad altri clienti, la ripresa sarà possibile e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Annette Mann (44) porta con sé un’ampia gamma di esperienze manageriali, che ha acquisito negli ultimi 18 anni in vari ruoli all’interno di Lufthansa Group. L’economista aziendale è stata da ultimo responsabile del Corporate Responsibility department. Annette Mann ha precedentemente ricoperto diverse posizioni dirigenziali nel Gruppo. Ad esempio, ha diretto il product management presso SWISS a Zurigo. Allo stesso tempo, è stata inflight & customer services per le network airlines e ha co-negoziato la vendita di parti di LSG. Annette Mann è stata inoltre chairwoman of the advisory board del Lufthansa InTouch service center group fino alla fine del 2020. Attualmente fa parte della Swiss Aviation Foundation per Lufthansa, fa parte del Supervisory Board di Lufthansa CityLine ed è Chairwoman of the Advisory Board of Help Alliance.

Forte aumento delle prenotazioni per Austrian Airlines

Dopo l’annuncio di allentamenti delle restrizioni su larga scala in tutta Europa, le prenotazioni presso Austrian Airlines sono in forte aumento. La domanda di voli durante le vacanze di Pasqua è particolarmente elevata, con i viaggiatori principalmente attratti da destinazioni come Maldive, Mauritius e Cancún. Da quando è stato annunciato l’allentamento delle restrizioni per i viaggi in Thailandia, i voli Austrian Airlines per Bangkok sono tornati ad essere molto richiesti. Anche destinazioni mediterranee come Málaga o classiche destinazioni per viaggi in città come Parigi, Amburgo o Berlino sono popolari in primavera e sono state parzialmente potenziate con frequenze aggiuntive.

“Non siamo sorpresi dall’enorme aumento delle prenotazioni e dalla voglia di viaggiare. Le persone vogliono uscire e scoprire cose nuove e Austrian Airlines è il loro fidato compagno di viaggio”, afferma Michael Trestl, Chief Sales Officer, Austrian Airlines.

“Dopo due lunghi anni pieni di restrizioni di viaggio, Austrian Airlines offre tourist flight al di sopra del livello pre-crisi, per compensare l’imminente effetto di recupero. Con oltre 110 destinazioni e un ampio aumento delle frequenze durante il picco estivo, la compagnia vola il 120% dell’offerta nell’anno pre-crisi 2019. I dati sulle prenotazioni per i mesi estivi riflettono già l’elevata domanda dei viaggiatori. Destinazioni europee popolari come Palma di Maiorca, Ibiza, Salonicco, Keflavik e Larnaca sono state prenotate migliaia di volte negli ultimi giorni. A causa della domanda di voli per le Isole Baleari, Austrian Airlines serve Maiorca con un massimo di tre voli al giorno e Ibiza con un massimo di cinque voli a settimana in estate. Anche i voli Austrian Airlines attraverso l’Atlantico sono molto richiesti. Con la ripresa di Los Angeles nella rete di rotte, Austrian Airlines offre fino a 33 collegamenti diretti settimanali con gli Stati Uniti a partire da maggio. Con l’inizio dell’orario di volo estivo, Austrian Airlines riattiva tutti gli aeromobili della sua flotta per portare in vacanza in sicurezza centinaia di migliaia di viaggiatori”, afferma la compagnia.

Per informazioni visitare austrian.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)