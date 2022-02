Qatar Airways e Malaysia Airlines firmano un memorandum d’intesa per una cooperazione strategica

Qatar Airways e Malaysia Airlines Berhad hanno annunciato oggi un nuovo capitolo nella loro relazione di lunga data firmando un Memorandum of Understanding (MoU). Il nuovo accordo faciliterà ulteriormente una cooperazione strategica che vedrà entrambe le compagnie aeree lavorare a stretto contatto in più aree del business, per offrire ai passeggeri una gamma di servizi a valore aggiunto.

Con la partnership rafforzata, entrambe le compagnie aeree sfrutteranno i reciproci punti di forza del network e forniranno un maggiore accesso ai passeggeri per viaggiare verso nuove destinazioni oltre le loro reti individuali, offrendo presto prodotti nuovi ed esclusivi ai propri clienti.

I passeggeri di Qatar Airways avranno un migliore accesso al più ampio mercato domestico della Malesia e a destinazioni chiave in Asia come Penang, Langkawi e Medan, in Indonesia, operate da Malaysia Airlines tramite il suo hub, l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur (KLIA).

I passeggeri godranno di una connettività senza interruzioni verso destinazioni popolari in Europa, Africa, Medio Oriente e Americhe con l’ampia rete di Qatar Airways via Doha.

Basandosi sugli stretti legami tra Qatar Airways e le reti di Malaysia Airlines e sulla rapida espansione dei voli in codeshare, i due partner di oneworld hanno anche concordato di massimizzare le sinergie in altre aree del business come il trasporto aereo di merci, le operazioni o i servizi commerciali, che creeranno un sinergia innovativa rivoluzionaria per entrambi i vettori nel guidare la nuova domanda di viaggio in anticipo.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo è un momento significativo per noi poiché abbiamo appena celebrato i 20 anni al servizio della Malesia e questa nuova cooperazione strategica con il nostro partner oneworld, Malaysia Airlines, rafforza ulteriormente il nostro impegno per il Paese. Questa partnership servirà a collegare entrambe le nostre reti e ci consentirà di lavorare insieme su diversi aspetti del business, creando così interessanti opportunità per i nostri passeggeri congiunti, così come per le nostre compagnie aeree. Mentre ci muoviamo verso un mondo post-pandemia, gli affari di successo sono guidati da solide partnership e questa stretta collaborazione con Malaysia Airlines è un chiaro esempio di come le partnership internazionali possano aprire la strada alla ripresa del settore, fornendo ai clienti l’accesso alla rete di rotte più ampia, con servizi impareggiabili e connessioni senza interruzioni”.

Izham Ismail, Group Chief Executive Officer of Malaysia Airlines Berhad, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver compiuto il prossimo passo importante con il nostro stretto partner oneworld. Questa partnership fornirà una migliore efficienza e una rete più completa per i nostri passeggeri, mentre aumenteremo ulteriormente la crescita del flusso di traffico tramite KLIA, che fungerà da gateway principale per le destinazioni domestiche della Malesia e selezionate regioni del sud-est asiatico. Questo MoU tra Malaysia Airlines e Qatar Airways è una parte importante del nostro piano aziendale a lungo termine, poiché esploriamo opportunità strategiche e stabiliamo partnership più profonde. Allo stesso tempo, sottolinea l’impegno di entrambe le compagnie aeree a fornire ai passeggeri una scelta più ampia di voli, maggiore flessibilità, oltre all’eccellente ospitalità durante i loro viaggi con noi. Riteniamo che la partnership strategica metterà entrambi i vettori su una base più solida per competere nel mercato altamente competitivo, mentre continuiamo a navigare nel recupero della pandemia”.

Qatar Airways e Malaysia Airlines hanno lanciato la loro cooperazione in codeshare nel 2004 e negli ultimi anni hanno notevolmente ampliato la partnership, che oggi comprende 62 destinazioni in codeshare in Malesia, Sud-est asiatico, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Europa, Americhe e Africa.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)