Embraer e Air Peace siglano Services Agreement per la flotta E-Jets E2

Embraer ha annunciato oggi, durante il MRO Middle East event in Dubai, di aver firmato un completo long-term services agreement con Air Peace, la più grande compagnia aerea della Nigeria e dell’Africa occidentale, per supportare le E195-E2 and ERJ 145 fleets della compagnia. Il contratto include l’accesso al Pool Program, che include component exchanges and repair services per centinaia di articoli riparabili per gli aeromobili Embraer di Air Peace, e l’installazione dell’Ahead-Pro (Aircraft Health Analysis and Diagnosis – PROgnosis) sulla flotta E195-E2 della compagnia aerea.

“Questo accordo di servizio con Embraer è importante per il successo operativo di Air Peace, poiché ci offre l’accesso immediato a un inventario di parti”, ha affermato Oluwatoyin Olajide, Chief Operating Officer, Air Peace. “Inoltre, con Ahead-Pro, saremo in grado di anticipare eventuali problemi di manutenzione e ottimizzare l’uso dell’aeromobile, migliorando l’affidabilità della nostra flotta”.

Air Peace è il cliente di lancio in Africa degli E2. La compagnia aerea è anche il global launch customer per l’innovativo premium staggered seating design di Embraer. La compagnia aerea ha 13 ordini fermi per gli E195-E2, con 17 diritti di acquisto rimanenti per lo stesso modello, e opera anche otto ERJ 145. Cinque dei 13 ordini fermi sono stati consegnati nel 2021, con altri da consegnare quest’anno.

“Avere entrambi i jet E195-E2 ed ERJ 145 coperti dal nostro Pool Program dimostra la fiducia di Air Peace nei prodotti e nei servizi di Embraer. In qualità di primo operatore E2 in Africa, il nostro obiettivo principale è supportare il regolare funzionamento degli aeromobili di Air Peace e mantenere la prontezza degli ERJ”, ha affermato Danielle Vardaro, Head of Worldwide Customer Support and Aftermarket Sales, Embraer Services & Support.

Il Pool Program fornirà le soluzioni più efficienti e affidabili alla flotta di Air Peace. La compagnia aerea trarrà vantaggio dalla disponibilità di pezzi di ricambio, godrà di notevoli risparmi sui costi di riparazione e assistenza e manterrà un’operazione redditizia. Attualmente, il Pool Program supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

Ahead-Pro è un maintenance diagnostic management tool all’avanguardia. Il sistema porta una corrective and preventive maintenance planning management optimization ed è stato ampiamente riconosciuto dai clienti di tutto il mondo. E’ una piattaforma computazionale basata sul Web che consente alle compagnie aeree di monitorare continuamente lo stato di salute di un aeromobile mentre è in volo. Ciò avviene attraverso la trasmissione automatica e in tempo reale di messaggi di allerta e manutenzione dai sistemi dell’aeromobile ad una base a terra, che verranno ricevuti e utilizzati per generare rapporti di identificazione dei guasti. La pianificazione delle risorse per la risoluzione dei problemi e la manutenzione avviene anche prima dell’arrivo dell’aeromobile a destinazione, ottimizzando il turn-around time tra i voli.

