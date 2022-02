Emirates firma un accordo con la Thailandia per promuovere il turismo

Emirates ha promesso il proprio sostegno alla promozione del turismo in Thailandia attraverso un protocollo d’intesa firmato con l’Autorità del Turismo della Thailandia (TAT).

In base all’accordo, sia l’ente turistico che Emirates esploreranno iniziative congiunte e opportunità di collaborazione che miglioreranno le attività di marketing e di promozione per attirare i viaggiatori in Thailandia.

Il protocollo è stato firmato da Orhan Abbas, Senior Vice President of Commercial Operations – Far East at Emirates e Chattan Kunjara Na Ayudhya, Vice Governatore per il Marketing Internazionale (Europa, Africa, Medio Oriente e Americhe), alla presenza di Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Gruppo Emirates e HE Phiphat Ratchakitprakarn, Ministro del Turismo e dello Sport thailandese.

Attraverso il protocollo, Emirates svilupperà iniziative per aumentare il turismo nel Regno, con l’apporto fondamentale del suo network globale. La compagnia aerea si impegnerà anche a promuovere il paese attraverso la sua rete di agenti nei mercati strategici chiave, oltre a collaborare a viaggi di familiarizzazione congiunti progettati per attrarre diversi segmenti di clienti.

Orhan Abbas, Senior Vice President of Commercial Operations – Far East at Emirates, ha dichiarato: “Emirates ha lanciato operazioni in Thailandia più di 30 anni fa e le sue destinazioni sono tra le più popolari nella nostra rete del sud-est asiatico, in particolare tra i turisti provenienti da Stati Uniti ed Europa. Siamo lieti di unirci con l’Autorità del Turismo della Thailandia per aumentare il turismo nel paese e costruire sul successo ottenuto nel corso degli anni, grazie al nostro rapporto di lunga data. Non vediamo l’ora di mettere in evidenza le diverse offerte alle parti interessate e ai clienti del settore e di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi turistici, per supportare la ripresa post-pandemia della Thailandia”.

La Thailandia continua a essere una parte importante della rete Emirates che copre quasi 130 destinazioni. I servizi di Emirates per Bangkok sono stati lanciati nel 1990 e, nel 2012, sono stati istituiti i suoi voli diretti per l’isola turistica di Phuket, dimostrandosi una destinazione turistica molto popolare tra i suoi clienti globali.

Emirates ha ripreso le operazioni per Bangkok nel settembre 2020 e attualmente fornisce due servizi giornalieri per la destinazione utilizzando il Boeing 777-300ER e un volo giornaliero aggiuntivo a bordo del suo aeromobile di punta A380. Emirates vola anche verso l’esotico luogo di villeggiatura della Thailandia, Phuket, 11 volte a settimana.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)