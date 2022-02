Airbus e OCCAR firmano l’Eurodrone contract

Airbus e l’Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) hanno firmato l’Eurodrone global contract, che include lo sviluppo e la produzione di 20 sistemi e 5 anni di supporto iniziale in servizio. Airbus Defence and Space GmbH, leader del settore, ha firmato in rappresentanza dei tre Major Sub-Contractors (MSC) Airbus Defence and Space S.A.U. in Spagna, Dassault Aviation in Francia e Leonardo SpA in Italia, mentre OCCAR ha firmato per conto delle quattro nazioni di lancio Germania, Francia, Italia e Spagna.

“Questa firma dà il via allo sviluppo di uno dei più ambiziosi programmi di difesa europei. Eurodrone è il risultato del lavoro di collaborazione tra l’industria, OCCAR e le nazioni. Fornirà il più avanzato Unmanned Aerial System (UAS) nel suo segmento, genererà più di 7.000 posti di lavoro nel settore dell’alta tecnologia nel settore e rafforzerà la sovranità industriale europea, il know-how e la collaborazione tra le nazioni”, ha affermato Mike Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space.

“Questo contratto segna la determinazione delle nazioni europee e dei partner industriali a raggiungere gli obiettivi politici e ad affrontare le sfide tecnologiche che portano alla sovranità della difesa europea. Programmi innovativi con solide basi tecnologiche chiave garantiranno l’autonomia strategica dell’Europa offrendo nuove alternative all’acquisizione immediata di prodotti non europei. Grazie a una visione condivisa e a un approccio pragmatico, Eurodrone è guidato dalla scelta delle migliori competenze e competenze interne di ciascuna azienda”, ha dichiarato Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

“L’annuncio di oggi segna un traguardo importante per le nazioni europee che conferma la determinazione e i risultati raggiunti dai Partner Industriali nell’affrontare le sfide che accompagnano lo sviluppo di un European Defence and Security Programme complesso e strategico. Eurodrone fornirà alle forze armate sistemi operativi sovrani e ad alte prestazioni e rappresenta un elemento chiave dell’industria europea della difesa, nonché un’opportunità unica per mostrare le nostre competenze e capacità tecnologiche elevate derivanti da decenni di collaborazione europea sui programmi militari. Eurodrone contribuirà a sostenere competenze chiave e posti di lavoro in Europa, fornendo alle forze armate le massime performance e sistemi operativi indipendenti per gli anni a venire”, ha affermato Lucio Valerio Cioffi, General Manager of Leonardo.

Eurodrone è un Medium Altitude Long Endurance (MALE) Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) con capacità versatili e adattabili che lo rendono la piattaforma perfetta per Intelligence, Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) missions o operazioni di sicurezza nazionale. La sua architettura aperta, parte del progetto a prova di futuro, consentirà la crescita e il rescoping delle capacità del sistema che potrebbero essere richieste dalle future esigenze delle forze armate dei clienti.

È il primo MALE progettato fin dall’inizio per soddisfare i requisiti di integrazione nello spazio aereo civile, contribuendo a migliorare l’efficienza come l’uso di direct flight paths, senza la necessità di re-planned emergency landing sites, che consente di risparmiare tempo, carburante e, come risultato, emissioni di CO2.

Eurodrone si basa su Digital Design, Manufacturing and Services (DDMS), un nuovo digital-first approach applicato da Airbus al modo in cui i prodotti aerospaziali sono progettati, realizzati e gestiti in tutte le fasi del prodotto. Eurodrone è il primo programma completamente progettato e sviluppato dall’inizio tramite DDMS in un approccio graduale e mira a beneficiare di un miglior upgrade planning, di una migliore disponibilità operativa e life-cycle costs inferiori.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)