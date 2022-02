ACI World: potenziale punto di svolta nel recupero dei viaggi

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato gli ultimi dati sull’impatto del COVID-19 sul traffico passeggeri globale e sulle attività aeroportuali, mentre il settore intraprende un potenziale punto di svolta nella ripresa dei viaggi. Nonostante una ripresa più lenta del previsto e le persistenti sfide finanziarie, l’allentamento delle restrizioni di viaggio nei mercati chiave dell’aviazione porta un rinnovato ottimismo e slancio in mezzo all’aggiunta di nuove tensioni geopolitiche.

Nel corso del 2021, si prevede che la crisi abbia rimosso 5,4 miliardi di passeggeri rispetto alla linea di base prevista (la previsione pre-COVID-19 per il 2021), rappresentando una perdita del 55% del traffico passeggeri globale. Ciò rappresenta meno della metà di quanto era nel 2019, con un traffico per il 2021 pari a soli 4,4 miliardi (48,3%) dei 9,2 miliardi di passeggeri serviti due anni fa.

Il traffico domestico ha continuato a trainare la ripresa, arrivando a sfiorare i 3,4 miliardi di passeggeri, corrispondenti al 63,4% dei livelli 2019. Il volume del traffico passeggeri internazionale è rimasto notevolmente indietro rispetto alla ripresa del traffico domestico nel 2021 e si stima che ammonterà a soli 1,05 miliardi di passeggeri all’anno, ovvero il 27,8% del livello 2019.

Nel 2022, la crisi del COVID-19 dovrebbe rimuovere quasi 3,7 miliardi di passeggeri durante l’anno rispetto alla linea di base prevista, rappresentando un calo del 36,1% del traffico passeggeri globale. Rispetto ai livelli 2019, ciò rappresenterebbe una diminuzione del 28,9%.

Si prevede che nel 2022 il volume del traffico domestico si riprenderà più rapidamente rispetto al traffico passeggeri internazionale, raggiungendo un totale di 4,46 miliardi di passeggeri nel 2022, ovvero l’84% del volume 2019. Sebbene siano previsti alcuni miglioramenti, soprattutto nella seconda metà del 2022, si prevede che il volume di passeggeri internazionali sarà solo leggermente superiore ai 2 miliardi di passeggeri nell’anno, corrispondenti al 53,8% del volume 2019.

La crisi COVID-19 ha continuato a incidere gravemente sui ricavi degli aeroporti nel 2021. Si stima ora che, a livello globale, gli aeroporti abbiano perso oltre 83,1 miliardi di dollari di ricavi nel 2021.

Prima dell’epidemia COVID-19, si prevedeva che l’industria aeroportuale avrebbe generato ricavi per oltre 175,8 miliardi di dollari USA nel 2022. Tuttavia, l’impatto della crisi COVID-19 sui ricavi aeroportuali continuerà nel 2022, riducendoli di ulteriori 60,8 miliardi di dollari USA, o 34,6%, rispetto alla linea di base prevista. Si prevede che i ricavi aeroportuali nel 2022 raggiungeranno solo il 72,6% dei livelli 2019.

“Lo slancio creato dai piani di riapertura avrà sicuramente un impatto positivo sulla ripresa economica globale. La performance dell’economia globale è accelerata negli ultimi mesi del 2021 quando sono state rimosse altre restrizioni pandemiche, facilitando il commercio di beni e consentendo la crescita dei settori manifatturiero e dei servizi.

Sebbene ACI World rimanga ottimista, è anche prudente sul fatto che la ripresa potrebbe affrontare molteplici venti contrari che vanno da nuove potenziali varianti, prezzi elevati del greggio, maggiore inflazione o interruzioni della catena di approvvigionamento. Anche i conflitti armati, come l’attuale situazione in Ucraina, e l’aumento delle tensioni geopolitiche nel mondo potrebbero frenare la velocità e l’entità della ripresa”, afferma ACI World.

“I nostri pensieri sono rivolti alle persone e ai nostri colleghi dell’aviazione colpiti dalla situazione in Ucraina”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Come abbiamo visto durante la crisi COVID-19, l’agilità e l’adattamento sono nel DNA dell’aviazione. Gli aeroporti sono formati per gestire le crisi e la priorità rimane quella di mantenere le persone, i viaggiatori e il personale, al sicuro. Questa è la priorità numero uno, sempre. Come molti, speriamo in una soluzione pacifica a questa crisi.

Sul fronte globale, sono passati quasi due anni da quando la World Health Organization (WHO) ha dichiarato l’epidemia COVID-19 una pandemia globale. Tuttavia, ora abbiamo raggiunto un potenziale punto di svolta. Lo sforzo di vaccinazione globale senza precedenti e l’ultima raccomandazione della WHO riguardo l’allentamento delle restrizioni di viaggio, potrebbero far ripartire la ripresa economica globale e quella della domanda di trasporto aereo.

I paesi stanno ora introducendo misure che l’ACI sostiene da mesi: l’implementazione di approcci basati sul rischio e sull’evidenza per un ritorno sicuro del viaggio. L’ACI ora chiede ai governi di tutto il mondo di allentare le restrizioni di viaggio per ripristinare i viaggi, il commercio e il turismo. Durante questa fase di transizione, l’impegno continuo per la ripresa sicura dei viaggi è fondamentale, compreso quello delle autorità di regolamentazione nazionali e internazionali.

Nonostante i rischi esistenti, il settore resta fiducioso che il potenziale per una ripresa ai livelli del 2019 entro due o tre anni sia prevedibile. I pianificatori e gli investitori aeroportuali sono incoraggiati a utilizzare gli ultimi ACI World Airport Traffic Forecasts 2021-2040, per sfruttare il processo decisionale basato sui dati nella loro pianificazione sostenibile a breve, medio e lungo termine”.

Oltre alla pubblicazione del suo nono bollettino consultivo trimestrale sull’impatto del COVID-19 sulle attività aeroportuali, ACI ha pubblicato il suo annual World Airport Traffic Forecasts 2021–2040. Il set di dati presenta il numero previsto di movimenti di aeromobili, traffico passeggeri e air cargo volume a livello globale, regionale e nazionale.

(Ufficio Stampa ACI World)