Singapore Airlines Group: primo utile trimestrale dall’inizio della pandemia

Singapore Airlines (SIA) Group ha registrato per la prima volta un utile trimestrale dall’inizio della pandemia, registrando un net profit nel terzo trimestre di 85 milioni di dollari. Questo è arrivato nel mezzo di un significativo aumento dei viaggi aerei da e attraverso Singapore nel mese di ottobre-dicembre 2021, con inoltre una domanda sostenuta e rendimenti forti nel cargo market.

“Il lancio dei Vaccinated Travel Lane (VTL), nonché l’agile risposta del Gruppo che ne è derivata, ha contribuito a sbloccare la domanda repressa durante la stagione turistica di fine anno. Il Gruppo ha trasportato 1,1 milioni di passeggeri durante il trimestre, più di cinque volte il numero di un anno prima e il doppio di quello del secondo trimestre dell’esercizio 2021/22. La capacità in ASK è cresciuta del 183,8% anno su anno, poiché il Gruppo ha aumentato i voli in risposta alle VTL. Alla fine del trimestre, la capacità passeggeri del Gruppo ha raggiunto il 45% dei livelli pre-Covid-19.

I miglioramenti nei ricavi passeggeri e merci hanno portato al Gruppo ricavi in aumento di 1,249 miliardi di dollari (+117,1%) anno su anno, a 2,316 miliardi di dollari.

L’espansione delle operazioni ha comportato un aumento della spesa del Gruppo di 842 milioni di dollari (+60,2%) anno su anno, a 2,240 miliardi di dollari.

Di conseguenza, il Gruppo ha registrato un operating profit di 76 milioni di dollari per i tre mesi terminati a dicembre 2021, contro una perdita di 331 milioni di dollari di un anno prima.

Poiché i viaggi aerei internazionali si sono progressivamente ripresi nel corso dell’anno, l’operating loss del Gruppo per i nove mesi fino a dicembre 2021 si è ridotta di 1,651 miliardi di dollari, o 75,3% anno su anno, a 543 milioni di dollari. I ricavi sono cresciuti del 90,4%. La net loss del gruppo è stata di 752 milioni di dollari per i primi nove mesi, anno su anno, in miglioramento di 2,857 miliardi di dollari.

A seguito della migliore performance del terzo trimestre, il Gruppo ha registrato un surplus di cassa operativo di 322 milioni di dollari per i primi nove mesi dell’anno. Ciò ha invertito il consumo di cassa operativo che aveva subito dall’inizio della pandemia”, afferma il Gruppo SIA.

Nel trimestre, la forte domanda di servizi VTL ha consentito la riattivazione delle operazioni A380 verso Londra e Sydney. SIA ha preso in consegna un Airbus A350 e quattro Boeing 737-8, mentre Scoot ha preso in consegna due A321neo. Al 31 dicembre 2021, la flotta operativa di SIA comprendeva 121 aeromobili passeggeri e sette freighter, mentre Scoot aveva 50 aeromobili passeggeri nella sua flotta operativa.

Nel corso del trimestre, con la continua espansione della propria rete, il Gruppo ha visto un aumento significativo del numero di destinazioni servite. SIA ha anche lanciato servizi sulla rotta Singapore-Vancouver-Seattle e ha ripreso i voli per Houston (via Manchester). Scoot ha inoltre lanciato operazioni a Gatwick (via Bangkok). Alla fine del trimestre di dicembre, il VTL network del Gruppo copriva 31 città in mercati chiave in Australia, Europa, India, Nord America, Sud-est asiatico e Corea del Sud. Il passenger network del Gruppo ha coperto un totale di 85 destinazioni, 65 nel trimestre precedente. Il cargo network del Gruppo comprendeva 95 destinazioni, 78 alla fine del trimestre precedente.

Nel gennaio 2022 SIA ha avviato i servizi passeggeri tra Milano e Barcellona. Questo è il secondo servizio in quinta libertà di SIA in Europa.

Sulla base degli orari attualmente pubblicati, il Gruppo si aspetta una passenger capacity del 51% entro marzo 2022. Il Gruppo si aspetta di servire oltre il 70% delle sue destinazioni totali pre-Covid entro la fine dell’anno finanziario.

SIA ha lanciato i suoi nuovi narrowbody cabin products, inclusi lie-flat Business Class seats, sul Boeing 737-8 a novembre 2021. Questo stabilisce un nuovo standard nel segmento a corto raggio e offre ai clienti prodotti e servizi migliori per la Business Class in tutta la flotta SIA.

Nel dicembre 2021 SIA ha annunciato che acquisterà sette Airbus A350F Freighter, con opzioni per altri cinque velivoli. Questo ordine è stato confermato nel febbraio 2022 (leggi anche qui). SIA sarà l’operatore di lancio per questo velivolo, con la prima consegna prevista nel quarto trimestre 2025. Gli A350F consumeranno il 40% in meno di carburante rispetto ai 747-400F Freighter di SIA in missioni simili, vantando inoltre un range più ampio che offre maggiore flessibilità. Il rinnovo della flotta freighter riflette l’investimento di SIA nell’air cargo segment, core business per la compagnia.

Il Gruppo rimarrà agile e proattivo nell’adeguamento della propria capacità e network. Il Gruppo SIA rimarrà inoltre attento a tutte le opportunità di reddito e di crescita, continuerà a tenere a freno i costi, pur sostenendo l’espansione delle attività in linea con la domanda.

