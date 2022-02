News Brevi – 26.02.2022

L’ICAO COUNCIL CONDANNA LA VIOLAZIONE DELL’INTEGRITA’ TERRITORIALE E DELL’AIRSPACE IN UCRAINA – I 36 Stati che compongono l’ICAO Council hanno discusso ieri della situazione in corso in Ucraina, nel corso di una riunione programmata della 225a sessione dell’ICAO Governing Body. Anche un rappresentante dell’Ucraina ha partecipato alla riunione del Council sulla base dell’interesse dello Stato nella situazione. L’argomento è stato esaminato dal Council sulla base di un oral statement del President of the Council, Salvatore Sciacchitano, unitamente a una presentazione dell’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, che ha aggiornato i Rappresentanti sul contesto operativo dell’aviazione. ICAO informa: “Gli Stati del Council hanno condannato la violazione dell’integrità territoriale e della sovranità di uno Stato membro delle Nazioni Unite, compreso il suo spazio aereo, in quanto non conforme ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell’articolo 1 della Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). I rappresentanti degli Stati hanno anche ricordato il preambolo della Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), che individua la necessità di evitare attriti e promuovere invece la cooperazione e l’amicizia tra nazioni e popoli, da cui dipende la pace nel mondo. Il Council ha inoltre sottolineato l’importanza fondamentale di preservare la sicurezza e l’incolumità dell’aviazione civile internazionale e i relativi obblighi degli Stati membri. Ha invitato tutte le parti interessate a cercare di risolvere la crisi attraverso un dialogo pacifico e canali diplomatici. Il Council ha inoltre ricordato con profondo dolore la sofferenza umana causata dall’abbattimento del volo MH17 nell’est dell’Ucraina il 17 luglio 2014 e ha sottolineato che una simile tragedia non dovrebbe mai più ripetersi. Nello stesso contesto, il Council ha riconfermato il suo sostegno all’iniziativa “Safer Skies” guidata dal Canada relativa al miglioramento degli sforzi internazionali per salvaguardare le operazioni di volo civile sopra o nelle vicinanze delle zone di conflitto. Il Council ha chiesto al Segretariato di continuare a monitorare la situazione in Ucraina e di fornire sostegno agli Stati coinvolti”.

DELTA PORTA L’U.S. PARALYMPIC TEAM IN CINA – Delta ha portato la squadra paralimpica degli Stati Uniti ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 con un Team USA-only charter. Il team è partito dall’Aeroporto Internazionale di Los Angeles (LAX). Per celebrare il Team USA, Delta ha ospitato un evento a LAX e ha curato un’esperienza in volo progettata per riconoscere questi atleti di talento mentre si recano ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, che inizieranno il 4 marzo. Il volo A350-900 diretto a Pechino opera come charter per soddisfare i requisiti di ingresso del governo cinese. “Mentre questi atleti si recano ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, raggiungono la fase finale di un viaggio iniziato molto tempo fa, con innumerevoli ore di duro lavoro e allenamento”, ha affermato Tim Mapes, Delta S.V.P. and Chief Marketing and Communications Officer. Per garantire ai Paralimpici statunitensi un viaggio di prim’ordine sulla strada per i Giochi Paralimpici Invernali, Delta ha lavorato a stretto contatto con il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti per capire come gestire al meglio le attrezzature specializzate che viaggiano con gli atleti. Delta è la compagnia aerea ufficiale del Team USA in rotta verso Pechino 2022, Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e LA28. La partnership con il Team USA rafforza il supporto di lunga data della compagnia aerea globale per lo sport e la sua storia a sostegno del Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici.

EASA: REVISIONE DELLE EASY ACCESS RULES – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules (EAR) for Air Operations. La presente revisione introduce i requisiti per all-weather operations e per flight crew training and checking. Il documento è disponibile per il download gratuito sul sito web EASA in formato pdf e in formato online e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto. Inoltre, EASA informa che il quadro normativo dell’UE continua ad evolversi per incorporare Safety Management System and reporting system Standards And Recommended Practices (SARPs) dell’ICAO Annex 19. Le regole sono ulteriormente recepite in un EU Regulatory framework. L’incorporazione dei requisiti SMS nel regolamento UE è stata ora adottata e pubblicata anche dalla Commissione europea. EASA sta attualmente sviluppando safety promotion material per sostenere l’attuazione degli SMS in Part 21 and Part 145. L’Agenzia ospiterà anche webinar più avanti nel 2022/2023 per supportare l’industria nell’implementazione.