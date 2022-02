L’Unione Europea chiude lo spazio aereo agli aeromobili russi

Dalle ore 15 di oggi, l’Italia ha chiuso lo spazio aereo agli aeromobili russi. La decisione segue quella di diversi paesi europei, che hanno preso analoga decisione nei giorni scorsi.

In seguito, nel pomeriggio, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, ha reso nota la decisione di chiudere l’intero spazio aereo UE alla Russia. Il ban vale per tutti gli aeromobili di proprietà russa, registrati in Russia o da essa controllati. Il comunicato sottolinea che, all’interno del territorio UE, a questi velivoli non sarà permesso l’atterraggio, il decollo o il sorvolo.

(Redazione Md80.it)