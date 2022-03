Brussels Airlines prosegue la crescita per l’Estate con l’aggiunta di due aerei in flotta

Brussels Airlines ha deciso di aggiungere due aerei alla sua flotta di medio raggio questa stagione estiva.

“Questa crescita arriva prima di quanto previsto nel transformation plan (e nello state loan agreement) poiché vediamo un’opportunità nella crescente domanda per l’estate. Con un Airbus A319 in più e un A320 in più, Brussels Airlines vuole soddisfare l’elevata domanda di viaggi leisure e difendere la sua posizione nel mercato come vettore nazionale del Belgio.

Sulla rete europea, Brussels Airlines ha rilevato un aumento significativo della domanda leisure per l’estate: 75% in più di richieste da parte dei tour operator, 140% in più di richieste per attività charter rispetto al 2020 e l’aspettativa è che questa domanda turistica aumenterà ulteriormente fino all’estate.

Nell’ambito di Reboot Plus, Brussels Airlines ha ridotto la sua flotta a corto e medio raggio da 42 aeromobili nel 2019 a 30 nel 2020. Con i mercati turistici che si stanno riprendendo più rapidamente di quanto inizialmente previsto, la compagnia aerea ha deciso di espandere la propria capacità per raccogliere questa ulteriore domanda estiva: il leasing di un A319 sarà quindi prorogato a ottobre 2022 e il phase in di un A320 sarà anticipato a giugno 2022, in modo da offrire l’80% della 2019 summer production”, afferma Brussels Airlines.

“Vediamo chiari segnali che questa crisi sta lentamente ma sicuramente volgendo al termine. Il segmento leisure del mercato si è ripreso più rapidamente del previsto e assistiamo anche a un lento ma costante aumento della domanda di viaggi aziendali. Entro il 2024 dovremmo raggiungere nuovamente il livello del 2019 riguardo la domanda nel business travel segment. Questo è sicuramente il momento giusto per aumentare la nostra quota di mercato e confermare ancora una volta la nostra posizione di vettore di casa del Belgio”, afferma Peter Gerber, CEO Brussels Airlines.

“Questa espansione della flotta darà ai piloti della compagnia, che attualmente hanno un contratto part-time come previsto nel transformation plan 2020 al fine di mantenere tutti i piloti a bordo, la possibilità di tornare a un regime di lavoro a tempo pieno due anni prima del previsto. Per quanto riguarda il personale di cabina, sono in corso le assunzioni. Come promesso nel 2020, Brussels Airlines ha contattato per la prima volta i suoi ex colleghi che non hanno visto prolungare il loro contratto quell’anno a causa della pandemia e del Reboot Plus program. 135 dei 165 colleghi a cui è stato chiesto di tornare hanno accettato di lavorare nuovamente per Brussels Airlines.

A dicembre Brussels Airlines ha già annunciato una crescita nel suo settore intercontinentale, soprattutto in Africa, grazie a un 9° aeromobile A330. Questo aereo aggiuntivo consente a Brussels Airlines di aumentare le frequenze verso molte delle sue destinazioni nell’Africa subsahariana e di riprendere i suoi voli per Ouagadougou (Burkina Faso) e Conakry (Guinée), che sono stati interrotti nel 2020”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)