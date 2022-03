Iberia aggiungerà nove aeromobili alla sua flotta nella prima metà del 2022

Grazie alla graduale ripresa di Iberia in tutti i suoi mercati, la compagnia aerea spagnola ha rilanciato i fleet arrival plans, bloccati dalla pandemia. Nella prima metà di quest’anno prenderà in consegna nove nuovi aeromobili: tre A350-900 a lungo raggio e sei A320neo per rotte a medio e corto raggio.

Il presidente e CEO di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha dichiarato: “L’arrivo di nuovi velivoli è un chiaro segnale di una ripresa che prevediamo si consolidi nel corso dell’anno e ci consentirà anche di offrire un programma estivo molto ambizioso quest’anno, aumentando l’efficienza e contribuendo alla sostenibilità delle nostre operazioni. L’ampliamento della flotta è la migliore notizia possibile per il nostro personale, che può sfruttare l’incoraggiamento dopo questi due anni di pandemia”.

Dei 20 Airbus A350-900 ordinati, Iberia aveva ritardato le consegne di undici.

Il primo, registrato come EC-NMZ e denominato “Hola, Madrid” è stato consegnato il 23 febbraio, altri due entreranno a far parte della flotta entro la fine di marzo, portando il totale a 12.

Questi velivoli sono dal 30% al 35% più efficienti in termini di carburante rispetto a quelli che sostituiscono, grazie ai materiali più leggeri utilizzati nella costruzione dell’airframe e agli avanzati motori Rolls-Royce Trent XWB.

I restanti otto Airbus A350-900 ordinati saranno consegnati gradualmente fino al 2024 e presenteranno una nuova configurazione che include cabine Business, Premium Economy ed Economy, offrendo ai passeggeri Iberia un’esperienza di viaggio migliorata.

Nel corso del 2022 Iberia prevede di prendere in consegna un totale di sei Airbus A320neo, che sostituiranno gli aerei ritirati a causa della scarsa domanda durante la pandemia.

I primi due di questi sono entrati a far parte della flotta in questo mese di febbraio e altri quattro dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Questi nuovi A320neo sono dotati di cabine “Airspace”, con più spazio e comfort per i passeggeri, più ampio spazio di stivaggio per il bagaglio a mano, illuminazione d’atmosfera e superfici antibatteriche nei lavatories, insieme ad altre innovazioni.

Le sei nuove unità porteranno la flotta A320neo di Iberia a un totale di 14 aerei. Sono considerati gli aerei commerciali a corto e medio raggio più tecnologicamente avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante. Dotati di motori CFM Leap-1A, sono il 50% più silenziosi e dal 15% al 20% più puliti rispetto ai loro predecessori, emettendo 5.000 tonnellate di CO2 in meno all’anno e il 50% in meno di NOx.

Le restanti tre unità in ordine dovrebbero essere consegnate nel 2023.

Anche il primo aereo dell’ordine di otto unità per l’A321XLR che IAG ha effettuato per Iberia nel 2019 dovrebbe arrivare alla fine del 2023. Questo nuovo modello di aeromobile consentirà alla compagnia aerea di operare nuove destinazioni transatlantiche e aumentare le frequenze nei mercati chiave.

Con l’aggiunta dell’ultimo A350, la flotta del Gruppo Iberia conta 147 aeromobili, comprese le 75 unità della famiglia A350, A330 e A320 operate da Iberia; i 19 A320 volati da Iberia Express e altri 53 aeromobili operati da Iberia Regional Air Nostrum.

Iberia Maintenance si è aggiudicata un contratto con Qatar Airways per i motori V2500

Iberia Maintenance si è aggiudicata un contratto di 10 anni per la riparazione e la manutenzione dei motori V2500 da parte di Qatar Airways. Questo accordo strategico si tradurrà in scheduled visits nell’arco di 10 anni.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso l’Iberia Maintenance engine workshop, nelle sue strutture vicino all’aeroporto di Madrid, con oltre 52.000 m2 dedicati a MRO e servizi di ingegneria.

Iberia Engine Workshop serve compagnie aeree e lessors di tutto il mondo, fornisce un servizio di alta qualità e offre un programma molto differenziato e competitivo per i motori V2500 in termini di TAT (turnaround time) ed efficienza.

Javier Sánchez-Prieto, Iberia’s chief executive, ha dichiarato: “Siamo lieti che Qatar Airways abbia affidato a Iberia Maintenance questo contratto strategico a lungo termine per l’engine maintenance support della sua V2500 powered fleet. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nello sviluppo di questo prodotto e continueremo a farlo assicurandoci di fornire un servizio conveniente e differenziato ai nostri clienti oggi e in futuro”.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con il nostro partner strategico, Iberia Maintenance, che fornirà supporto di manutenzione a lungo termine per i nostri motori V2500 montati sui nostri velivoli della serie A320. Qatar Airways si impegna a fornire ai clienti sicurezza e affidabilità leader del settore e siamo fiduciosi nell’esperienza e nella qualità del servizio che Iberia Maintenance fornirà”.

