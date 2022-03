Etihad Airways: miglioramento della performance finanziaria nel 2021

Etihad Airways ha annunciato oggi i risultati per il 2021, registrando una forte ripresa delle operazioni passeggeri insieme a un significativo miglioramento della performance finanziaria, registrando una perdita molto ridotta di US$ 476 milioni per il 2021 (2020: US$ 1,70 miliardi).

La compagnia aerea ha trasportato 3,5 milioni di passeggeri nel 2021, con un load factor del 39,6%. Il passenger load è raddoppiato nella seconda metà dell’anno, raggiungendo il 70,1% a dicembre, quando la domanda di viaggi ha raggiunto il picco durante il periodo delle vacanze invernali. La compagnia aerea ha registrato un aumento particolarmente forte dei volumi passeggeri nel quarto trimestre in seguito all’allentamento dei periodi di quarantena obbligatori a settembre ad Abu Dhabi.

La compagnia aerea ha collegato Abu Dhabi a 71 destinazioni passeggeri e cargo in 47 paesi. Ha lanciato o ripreso le operazioni verso 13 destinazioni nel 2021, in particolare introducendo servizi di linea per Tel Aviv in seguito alla normalizzazione delle relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele.

Etihad Airways ha registrato passenger revenues di US$ 1,07 miliardi nel 2021, in calo del 14% su base annua. Mentre le restrizioni ai viaggi in corso e le nuove varianti del virus hanno smorzato la domanda, la compagnia aerea ha visto i ricavi passeggeri riprendersi nell’ultimo trimestre dell’anno, recuperando al 50% dei livelli del 2019 a dicembre.

Nel frattempo, le operazioni cargo hanno continuato a superare le aspettative, con un aumento del 27% su base annua delle merci trasportate nel 2021 (729.200 tonnellate) insieme a un aumento dei ricavi cargo del 49%, a US$ 1,73 miliardi, la cifra più alta nella storia della compagnia aerea.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, ha commentato: “In un altro anno di incertezza globale, Etihad Airways ha continuato ad andare avanti, rafforzando la propria attività e basandosi sulla sua proposta di viaggio di livello mondiale. Come sempre, questo è stato possibile grazie alle nostre straordinarie persone che hanno fatto di tutto per sfruttare al meglio ogni opportunità. Nonostante il rallentamento causato da Omicron, siamo fiduciosi che la stagione primaverile ed estiva continuerà a vedere una ripresa dei viaggi man mano che più persone torneranno nei cieli. Non vediamo l’ora che i nostri ospiti possano provare i nostri Airbus A350 all’avanguardia, quando debutteranno più avanti nell’anno, occupando un posto d’onore accanto ai nostri Boeing 787. Con una delle flotte più efficienti in termini di consumo di carburante al mondo e con la sostenibilità in cima alla nostra agenda, continueremo a spianare la strada a voli più sostenibili nel 2022 e oltre”.

Poiché le operazioni sono aumentate progressivamente nel corso del 2021, Etihad ha mantenuto un’attenzione assoluta al controllo dei costi, diminuendo i costi operativi di ulteriori US$110 milioni, nonostante un aumento di US$ 197 milioni dei costi del carburante determinato dall’impennata dei prezzi del petrolio. Anche i costi fissi di struttura e gli oneri finanziari hanno registrato una significativa riduzione.

Complessivamente, Etihad ha registrato una core operating loss di US$ 476 milioni per l’anno fiscale 2021, che rappresenta un miglioramento del 72% rispetto al 2020 (perdita di US$ 1,70 miliardi) e un miglioramento del 41% rispetto ai risultati pre-pandemia nel 2019 (perdita di US$ 802 milioni). L’EBITDA è migliorato di oltre US$ 1 miliardo, passando a US$ 408 milioni da negative US$ 651 milioni nel 2020.

Adam Boukadida, Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Nonostante il Covid-19 abbia soppresso la domanda globale di viaggi per il secondo anno consecutivo, abbiamo continuato a trasformare Etihad Airways in un business più efficiente, offrendo ulteriori risparmi e ottimizzando ulteriormente i nostri costi, Le nostre operazioni cargo record hanno fornito il tanto necessario aumento, contribuendo a più del doppio dei ricavi operativi mensili tra gennaio e dicembre. Spingendo le frontiere del finanziamento sostenibile, abbiamo emesso il primo prestito ESG legato alla sostenibilità nel settore dell’aviazione, riducendo allo stesso tempo il nostro debito residuo di oltre il 20%. Tutti questi fattori combinati hanno portato a una solida posizione di liquidità a fine anno, allineata ai nostri livelli pre-pandemia, e a un solido ‘A with a stable outlook’ credit rating riaffermato da Fitch”.

La spina dorsale della flotta del vettore è il B787 Dreamliner. Etihad Airways è uno dei maggiori operatori di questo tipo di aeromobile al mondo, con 39 B787-9 e B787-10 nella flotta. Etihad Airways si sta attualmente preparando a mettere in servizio il nuovo Airbus A350, con il primo decollo nel secondo trimestre 2022.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)