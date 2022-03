IATA: recupero del numero complessivo di passeggeri entro il 2024

L’International Air Transport Association (IATA) prevede che il numero complessivo di viaggiatori raggiungerà i 4,0 miliardi nel 2024, superando i livelli pre-COVID-19 (103% del totale 2019).

Le aspettative sulla forma della ripresa a breve termine sono leggermente cambiate, riflettendo l’evoluzione delle restrizioni di viaggio imposte dai Governi in alcuni mercati. Il quadro generale presentato nell’ultimo aggiornamento delle previsioni a lungo termine IATA, tuttavia, è invariato rispetto a quanto previsto a novembre, prima della variante Omicron.

“La traiettoria per il recupero del numero di passeggeri da COVID-19 non è stata modificata dalla variante Omicron. Le persone vogliono viaggiare. E quando le restrizioni di viaggio vengono revocate, tornano nei cieli. C’è ancora molta strada da fare per raggiungere un normale stato di cose, ma le previsioni per l’evoluzione del numero di passeggeri danno buone ragioni per essere ottimisti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

L’aggiornamento di febbraio alle previsioni a lungo termine include i seguenti punti salienti:

– Nel 2021, il numero complessivo di viaggiatori era del 47% rispetto ai livelli del 2019. Questo dovrebbe migliorare all’83% nel 2022, al 94% nel 2023, al 103% nel 2024 e al 111% nel 2025.

– Nel 2021, il numero di viaggiatori internazionali era il 27% dei livelli del 2019. Questo dovrebbe migliorare al 69% nel 2022, all’82% nel 2023, al 92% nel 2024 e al 101% nel 2025.

Si tratta di uno scenario di ripresa internazionale a breve termine leggermente più ottimistico rispetto a novembre 2021, basato sul progressivo allentamento o eliminazione delle restrizioni di viaggio in molti mercati. Ciò ha visto miglioramenti nei principali mercati del Nord Atlantico e intra-europei, rafforzando la linea di base per la ripresa. Si prevede che l’Asia-Pacifico continuerà a ritardare la ripresa, con il mercato più grande della regione, la Cina, che non sta mostrando alcun segno di allentamento delle sue severe misure di confine nel prossimo futuro.

Nel 2021, il numero di viaggiatori domestici era il 61% dei livelli del 2019. Questo dovrebbe migliorare al 93% nel 2022, al 103% nel 2023, al 111% nel 2024 e al 118% nel 2025.

Le prospettive per l’evoluzione del numero dei viaggiatori domestici sono leggermente più pessimistiche rispetto a novembre. Mentre i mercati interni degli Stati Uniti e della Russia si sono ripresi, lo stesso non vale per gli altri principali mercati interni di Cina, Canada, Giappone e Australia.

“I fattori più grandi e immediati per il numero di passeggeri sono le restrizioni che i governi impongono ai viaggi. Fortunatamente, più governi hanno capito che le restrizioni di viaggio hanno un impatto a lungo termine minimo o nullo sulla diffusione di un virus. E le difficoltà economiche e sociali causate da un beneficio molto limitato semplicemente non sono più accettabili in un numero crescente di mercati. Di conseguenza, la progressiva rimozione delle restrizioni sta dando una spinta tanto necessaria alle prospettive di viaggio”, ha affermato Walsh.

La IATA ribadisce la sua richiesta di: rimozione di tutte le barriere di viaggio (inclusi quarantena e test) per coloro che sono completamente vaccinati con un vaccino approvato dall’OMS; pre-departure antigen testing per consentire il viaggio senza quarantena per i viaggiatori non vaccinati; rimozione di tutti i divieti di viaggio e accelerare l’allentamento delle restrizioni di viaggio, riconoscendo che i viaggiatori non rappresentano un rischio maggiore per la diffusione del COVID-19 rispetto a quanto già esiste nella popolazione generale.

Non tutti i mercati o settori di mercato si stanno riprendendo allo stesso ritmo. “In generale, ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma ci sono alcune preoccupazioni. L’Asia-Pacifico è in ritardo della ripresa. Mentre Australia e Nuova Zelanda hanno annunciato misure per riconnettersi con il mondo, la Cina non mostra segni di allentamento della sua strategia zero-COVID. I conseguenti blocchi localizzati nel suo mercato interno stanno deprimendo il numero di passeggeri globali, anche se altri mercati importanti come gli Stati Uniti sono in gran parte tornati alla normalità”, ha affermato Walsh.

Riguardo l’Europa, nei prossimi anni, si prevede che il mercato intra-europeo trarrà vantaggio dalle preferenze dei passeggeri per i viaggi a corto raggio man mano che la fiducia riprenderà. Ciò sarà facilitato da una circolazione sempre più armonizzata e priva di restrizioni all’interno dell’UE. Si prevede che il numero totale di passeggeri da/per/all’interno dell’Europa raggiungerà l’86% dei valori del 2019 nel 2022, prima di recuperare completamente nel 2024 (105%).

“La previsione non calcola l’impatto del conflitto Russia-Ucraina. In generale, il trasporto aereo è resiliente agli shock ed è improbabile che questo conflitto abbia un impatto sulla crescita a lungo termine del trasporto aereo. È troppo presto per stimare quali saranno le conseguenze a breve termine per l’aviazione, ma è chiaro che esistono rischi al ribasso, in particolare nei mercati esposti al conflitto.

I fattori di sensibilità includeranno l’estensione geografica, la gravità e il periodo di tempo per le sanzioni e/o la chiusura dello spazio aereo. Questi impatti si faranno sentire più gravemente in Russia, Ucraina e nelle aree limitrofe. Prima del COVID-19, la Russia era l’undicesimo mercato più grande per i servizi di trasporto aereo in termini di numero di passeggeri, compreso il suo grande mercato domestico. L’Ucraina si è classificata 48°.

L’impatto sui costi delle compagnie aeree a seguito delle fluttuazioni dei prezzi dell’energia o del reindirizzamento per evitare lo spazio aereo russo potrebbe avere implicazioni più ampie. È probabile che la fiducia dei consumatori e l’attività economica subiscano un impatto anche al di fuori dell’Europa orientale”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)