ITA Airways: parte “Volare”, il nuovo programma di fidelizzazione della compagnia

Oggi nella nuova Lounge di ITA Airways “Piazza di Spagna”, presso il Terminal E dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA Airways e Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato di ITA Airways hanno presentato ad alcuni rappresentanti della stampa italiana e internazionale, affiancati da ospiti illustri come il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ed il Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute S.p.A. Vito Cozzoli, il nuovo programma di fidelizzazione Volare ed hanno svelato i nomi dei i campioni e campionesse azzurre a cui sono stati dedicati gli aerei con livrea azzurra.

“Mai così tanti campioni azzurri insieme per celebrare il connubio di ITA Airways con lo sport italiano, infatti tra gli ospiti presenti, i campioni dello sport azzurro, come Bebe Vio, Gregorio Paltrinieri, Simone Barlaam, Giuseppe Abbagnale, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Adriano Panatta, Filippo Ganna, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Gustav Thoeni, Elisa Balsamo, Giacomo Agostini, e con loro il Presidente Giovanni Petrucci, la signora Federica Rossi Cappelletti, Nicola Riva, figlio di Gigi, gli eredi Gioia Bartali e Angelo Fausto Coppi, e il Direttore del Museo dedicato a Tazio Nuvolari, Giuseppe Pottocar”, afferma ITA Airways.

Al via il Programma Volare

“Volare” è il nuovo programma di fidelizzazione nato con ITA Airways lo scorso 15 ottobre 2021. È stato progettato come un ecosistema aperto di servizi e prodotti messi a disposizione da ITA Airways e dai suoi partner per assicurare ai clienti un’esperienza di viaggio a 360°, unica e di massimo valore. Da oggi il programma si arricchisce di nuove funzionalità, che ne accrescono la flessibilità e la semplicità di utilizzo.

“Volare amplifica la sua forza dai quattro valori su cui è stato sviluppato: ‘Libertà’, ‘Personalizzazione’, ‘Scelta’ e ‘Connessione’.

LIBERTÀ: intesa principalmente in termini di massima flessibilità nell’accumulo e nell’utilizzo dei punti. Volare è infatti un programma revenue based, in cui l’accumulo dei punti è legato alla spesa complessiva e non alla distanza percorsa, al fine di garantire al cliente un vero ritorno di valore. Le modalità di raccolta punti sono chiare e vantaggiose. Ogni spesa effettuata dal cliente comporta un accumulo di punti: dai 10 ai 23 punti per euro speso, con moltiplicatori basati su livello di appartenenza, tratta di percorrenza, classe di volo e biglietto acquistato. Inoltre, il riscatto dei punti non ha letteralmente limiti. Non ci sono infatti date di ‘blackout’ né limiti di acquisto per i biglietti premio: qualsiasi classe, tariffa e tratta sarà redimibile in qualsiasi data. Il numero di punti necessario per i voli premi varierà in funzione del valore del biglietto in quel momento; quindi, i clienti potranno scegliere di usufruire del loro monte punti con libertà, quando vorranno e in base a quanti punti vorranno spendere. Attraverso la modalità “cash & points”, infine, il cliente potrà acquistare un biglietto interamente con punti raccolti o, qualora non bastassero, integrandoli con valuta.

PERSONALIZZAZIONE: Volare è un programma ‘su misura’ che si declina in quattro esclusivi Club ciascuno caratterizzato da un crescente livello di premiumness e servizi prioritari dedicati:

Club Smart: consente di accumulare e redimere punti ad ogni acquisto sui voli ITA Airways e prossimamente anche sul market place dei partner;

Club Plus: ha una soglia di accesso di 30.000 punti, e un moltiplicatore accrual pari al 10%, prevede i servizi di extra baggage, i vantaggi Priority su etichetta bagaglio, imbarco, check-in, transfer desk e Priority lost and found, oltre al servizio clienti dedicato;

Club Premium: prevede la soglia di accesso di 60.000 punti e moltiplicatore accrual del 20%. Tra i servizi esclusivi offre accesso alle Lounge, Free Fast track, assegnazione del posto (Free assigned seat), extra baggage e i vantaggi Priority su etichetta bagaglio, imbarco, check-in, transfer desk e Priority lost and found, oltre al servizio clienti dedicato;

Club Executive: con una soglia di accesso di 90.000 punti e un moltiplicatore accrual del 30%, offre accesso alle Lounge, Free Fast track, assegnazione del posto (Free assigned seat), extra baggage e i vantaggi Priority su etichetta bagaglio, imbarco, check-in, transfer desk e Priority lost and found, oltre al servizio clienti dedicato e il Kit con carta fisica e welcome gift.

Ogni acquisto sui voli ITA permetterà di accumulare i punti necessari per accedere al Club di livello superiore e usufruire di diversi vantaggi e servizi premium. Inoltre, a partire dal Club Smart, con il crescere della soglia di accesso aumenta anche il vantaggio per i clienti in termini di ‘moltiplicatore’ e di servizi disponibili.

SCELTA: il terzo valore che il programma Volare offre ai clienti è una maggiore possibilità di scelta. Grazie alla partnership con SkyTeam, tutti i servizi legati ai Club, ad oggi disponibili per tutti i voli ITA Airways, saranno presto estesi alle compagnie che fanno parte di questo network, consentendo ai soci la possibilità di accedere ad oltre 1.000 destinazioni in tutto il mondo. Inoltre, nell’ambito della strategia di espansione commerciale di ITA Airways, la Compagnia è impegnata nel costruire un ecosistema di partnership per offrire ai soci Volare ancora più prodotti e servizi su cui fare accrual e redemption di punti.

CONNESSIONE: Volare ha un’impronta innovativa, digitale e flessibile. È infatti sempre connesso ovvero accessibile in qualsiasi momento e luogo attraverso la piattaforma web e l’App dedicata.

Sono già molti gli iscritti a Volare, sia dall’Italia che dall’estero. Ad oggi, il programma conta circa 275.000 iscritti, di cui circa 40.000 sono soci Elite (ovvero Club Plus, Premium ed Executive). Un risultato importante, anche perché consolidato sul mercato internazionale: basti pensare che il 35% degli aderenti alla campagna Status Match proveniva da compagnie estere. Da analisi preliminari, inoltre, viene evidenziato come gli iscritti Volare acquistino e volino di più rispetto a clienti non iscritti, confermando l’importanza del programma per aumentare la soddisfazione dei nostri clienti”, prosegue ITA Airways.

Aerei con Livrea Azzurra

Pochi giorni fa è terminato il sondaggio “Naming Azzurri”, iniziativa di ITA Airways a cui è stato chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea.

Il primo aereo entrato in flotta con Livrea Azzurra è stato l’Airbus A320 dedicato al campione Paolo Rossi, operativo dallo scorso 24 dicembre 2021. Dall’inizio del 2022 sono entrati poi due A319 dedicati a Pietro Mennea e Gino Bartali e un A320 dedicata a Fausto Coppi.

Questi sono stati i 4 nomi scelti dall’Azienda. Il 24 gennaio 2022 la palla è passata ai follower di ITA Airways che hanno avuto il piacere di candidare i loro campioni e campionesse azzurre. Il sondaggio ha avuto un successo enorme ed ha testimoniato come porre il cliente al centro del proprio business, pilastro attorno al quale ruota ITA Airways, sia vincente perché fa sentire protagonista la clientela e soprattutto mette in pratica nel servizio offerto la scelta proveniente da chi ne usufruirà. Inoltre, il sondaggio ha confermato come il tricolore della compagnia di bandiera sia un valore sentito anche dal mondo del web che ha testimoniato lo spirito e l’importanza di sentirsi ed essere italiani e l’orgoglio di veder volare sugli aerei di ITA Airways i campioni azzurri dello sport.

Dalle numerose candidature arrivate dai follower, ITA Airways ha scelto i seguenti campioni e campionesse azzurre per i suoi 22 aerei con la nuova livrea: Giuseppe e Carmine Abbagnale, Giacomo Agostini, Roberto Baggio, Enzo Bearzot, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Alessandro Del Piero, Marcello Lippi, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Tazio Nuvolari, Adriano Panatta, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Gigi Riva, Valentino Rossi, Francesca Schiavone, Sara Simeoni, Marco Simoncelli, Gustav Thoeni, Alberto Tomba, Francesco Totti.

Le novità della Summer 2022

“ITA Airways opererà nella Summer 2022, 64 destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Sono proprio le destinazioni intercontinentali ad essere la grande novità per questa nuova stagione di ITA Airways che grazie ai suoi Airbus A330 e A350 di ultima generazione raggiungerà le più importanti mete del turismo mondiale.

Proprio oggi è partito alle 11.00 il primo volo, l’AZ0630, Roma Fiumicino – Miami, che ha dato l’avvio al nuovo operativo intercontinentale. Il volo atterrerà a Miami alle 16.40 local time.

Il Roma FCO – Miami verrà operato ogni martedì, venerdì e domenica con 3 frequenze settimanali. Il volo ripartirà da Miami alle ore 19.40 local time.

Domani, 2 marzo, partirà il primo volo Roma Fiumicino – Boston, l’AZ 614, che sarà operato ogni mercoledì e sabato con 2 frequenze settimanali nelle prime tre settimane di marzo, per poi raggiungere le 3 frequenze settimanali a partire dall’ultima settimana di marzo. Il volo, operato da un Airbus A330 partirà da Roma alle ore 10.20 per atterrare alle ore 14.00 local time a Boston. Il volo Boston – Roma Fiumicino ripartirà alle ore 17.10 local time per atterrare a Roma alle ore 07.00.

Le frequenze della Roma Fiumicino – Miami e della Roma Fiumicino – Boston aumenteranno nel corso della Summer 2022 e passeranno da 3 a 5 frequenze settimanali nei mesi di aprile e maggio, fino a raggiungere la frequenza giornaliera nel periodo da giugno a settembre.

Il prossimo 2 aprile partirà il primo volo intercontinentale di ITA Airways da Milano Malpensa con destinazione New York JFK. Sarà operato ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica con 5 frequenze settimanali. Il volo, operato da un Airbus A330, partirà da Milano Malpensa alle ore 12.50 per atterrare alle ore 16.10 local time a New York. Il volo New York – Milano MXP ripartirà alle ore 20.40 local time per atterrare alle ore 10.50. La Malpensa – JFK si unisce alla FCO – JFK già operata da ITA Airways nella stagione winter 2021/2022.

Da giugno 2022 partiranno anche le nuove destinazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo. Dal 2 giugno ITA Airways conquista così due dei mercati mondiali principali, gli Stati Uniti ed il Sud America da sempre mete delle vacanze italiane privilegiate e destinazioni con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana. Entrambi i mercati rappresentano anche mete molto importanti per il traffico business e per quello delle merci. ITA Airways conquista anche il mercato Giappone con un volo diretto da Roma Fiumicino a Tokio Haneda. Il volo sarà operato con 5 frequenze settimanali e con A330, da Roma a partire dal 1° giugno ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con partenza alle ore 15.10 ed arrivo a Tokyo il giorno dopo alle 10.35. Il volo da Tokio Haneda sarà operato dal 2 giugno ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica e partirà da Tokio alle 13.35 per atterrare a Roma alle 19.35. A partire da agosto i voli diventeranno giornalieri.

Novità nella summer 2022 di ITA Airways anche per le mete più gettonate del mediterraneo, con nuovi voli verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. ITA Airways in particolare opererà voli stagionali nel mese di agosto da Roma FCO e Milano LIN a Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca. Sempre nel mese di agosto verranno inoltre servite da Roma FCO le destinazioni Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco.

Grazie agli accordi di code share con i maggiori vettori internazionali, continua inoltre la strategia commerciale di ITA Airways di crescere anche attraverso le partnership con altri vettori mondiali – che danno una via d’accesso privilegiata nei mercati di più grande interesse per la compagnia come in primis l’Europa, ma anche l’America, l’Africa, e l’Arabia Saudita.

I codeshare consentono a ITA Airways di raggiungere tramite i voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso gli hub delle seguenti compagnie, tutto il loro network nazionale: Air Malta, Tarom, Air Europa, Bulgaria Air, Tap, Croatia Airlines, Air Serbia, KLM, Luxair, Middle East Airlines, Etihad Airlines, Air France, Delta, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Saudi Arabian Airlines, Czech Airlines, Air Baltic, Pegasus Airlines e Royal Air Maroc.

In tutto, sono 20 gli accordi di code share siglati ad oggi, per un totale di 248 destinazioni servite su cui ITA Airways apporrà i propri codici”, prosegue la compagnia.

Lounge Piazza di Spagna

“Inaugurata a metà gennaio, la Lounge “Piazza di Spagna” è situata nell’area imbarchi E dell’aeroporto di Roma Fiumicino e si sviluppa su una superficie di circa 1.000 mq con la disponibilità di 200 sedute. All’interno sono presenti aree per meeting, che possono essere prenotate in anticipo, e la Kid’s lounge dedicata ad accogliere e far giocare gli ospiti più piccoli. La Lounge offre alla clientela un ambiente elegante e al tempo stesso familiare, caratterizzato da un concept di ospitalità all’insegna del made in Italy. È l’azzurro della nuova livrea di ITA Airways a dare il benvenuto all’entrata, simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Il servizio di catering è ispirato alle eccellenze enogastronomiche italiane con una zona bar dove degustare, tra l’altro, una selezione di pregiati vini italiani o il tipico aperitivo preparato da barman professionisti. L’offerta si articola in due momenti la colazione e il servizio catering full day. Inoltre, è previsto un interludio con pasto caldo per i passeggeri dei voli mattutini per New York, Miami e Boston.

Completano l’offerta la connettività Wi-Fi, la presenza di schermi tv con le news del giorno, il display per controllare l’orario di partenza dei voli e il nuovo servizio di edicola digitale. Si tratta di un servizio di lettura digitale contactless, ovvero di una grandissima sala virtuale dove trovare giornali e riviste da tutto il mondo creata grazie alla partnership con ‘PressReader’. Offerta gratuitamente permetterà ai passeggeri di accedere direttamente dal proprio device ad oltre 7.000 titoli, tra quotidiani e riviste di 120 paesi in più di 60 lingue, senza alcun limite. Accedervi è semplicissimo: una volta effettuato il web check-in, il passeggero riceverà il link connettersi all’edicola digitale direttamente nell’e-mail di consegna della carta d’imbarco. Il link sarà valido per le successive 58 ore, mentre una app permetterà di scaricare i contenuti per leggerli anche offline, in qualsiasi momento”, continua ITA Airways.

Perfomance Operative

“Al 15 febbraio 2022 ITA Airways ha registrato il 96,9% dei voli atterrati in orario, e il 99,9% nella regolarità dell’intero operativo. ITA Airways a gennaio 2022 è risultata la prima compagnia aerea in Europa per puntualità e la prima a livello mondiale in termini di regolarità. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente USA che ogni mese stila la classifica di tutte le compagnie aeree per questi indicatori.

ITA Airways, partita lo scorso 15 ottobre 2021, si è immediatamente collocata ai vertici delle classifiche di puntualità e di regolarità erogando un servizio che ha riscontrato la soddisfazione della clientela. Questi risultati positivi sono frutto della professionalità e della dedizione di tutti i dipendenti di ITA Airways, grazie ad un ascolto costante delle opinioni di tutti i clienti, posti sempre al centro del business”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: Alfredo Falcone / LaPresse – ITA Airways)