News Brevi – 01.03.2022

EMIRATES APRE UNA CHECK-IN FACILITY REMOTA – Emirates sta semplificando le formalità di check-in per i suoi clienti ad Ajman e negli Emirati del Nord con l’introduzione di una nuova check-in facility in collaborazione con l’Autorità dei trasporti di Ajman. La nuova struttura, situata nell’Ajman Central Bus Terminal, è la prima struttura per il check-in remoto al di fuori di Dubai ed è un altro modo in cui la compagnia aerea sta aiutando i clienti a sfruttare i vantaggi di un check-in semplice e veloce più vicino a casa, riducendo le code e migliorando la loro esperienza complessiva attraverso i primi punti di contatto del loro viaggio. Da oggi, i clienti possono effettuare il check-in in modo semplice ed efficiente, verificare i documenti relativi al Covid-19 per la loro destinazione, ricevere le carte d’imbarco e salire a bordo di uno degli autobus della Ajman Transport Authority per il Terminal 3 del Dubai International Airport. Una volta che i clienti arrivano al Terminal 3 e sbarcano, possono lasciare i bagagli in un’area dedicata e procedere direttamente a immigration and security. Sono in corso piani per integrare il check-in dei bagagli presso la nuova struttura di Ajman nelle prossime settimane.

AIRBUS: ORDINE DEL GIORNO DELL’AGM 2022 – Airbus SE ha pubblicato l’ordine del giorno del suo Annual General Meeting (AGM) che si terrà il 12 aprile 2022, con risoluzioni tra cui la proposta di nomina di un nuovo director e il rinnovo dei Board mandates del Chief Executive Officer Guillaume Faury e di altri due directors. Una risoluzione propone la nomina di Irene Rummelhoff come non-executive director, in sostituzione di Carlos Tavares il cui mandato scade alla chiusura dell’AGM e non ha chiesto la rielezione. Le delibere comprendono anche la proposta di riconferma di Guillaume Faury a executive member of the Board. I mandati del Board di Airbus vengono rinnovati ogni anno in blocchi di quattro, per un periodo di tre anni, al fine di garantire una transizione graduale della composizione del Board. All’ordine del giorno di votazioni anche la proposta di pagamento di un dividendo lordo 2021 di €1,50 per azione, come comunicato nell’informativa sui risultati dell’esercizio in data 17 febbraio.

EMIRATES SKYWARDS: RITORNA “THANKS A MILLION” – Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha annunciato il ritorno della sua campagna di beneficenza annuale “Thanks a Million”. Quest’anno la campagna sarà condotta online, offrendo a oltre 1,9 milioni di membri Emirates Skywards con sede negli Emirati Arabi Uniti la possibilità di partecipare alla lotteria. Per partecipare all’estrazione della lotteria, i clienti possono donare online alla Emirates Airline Foundation – un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo. Emirates Skywards ha più di 28 milioni di membri in tutto il mondo, con la quinta base associativa più grande negli UAE.

BOEING INIZIA LA REALIZZAZIONE DEL WGS-11+ – Boeing ha iniziato a costruire l’ultima versione del sistema satellitare Wideband Global SATCOM, WGS-11+, utilizzando tecniche avanzate per integrare efficacemente la più recente tecnologia commerciale, consentendo al contempo un programma quinquennale ad alto ritmo. “Ci stiamo muovendo a una velocità da record per offrire la resilienza, l’efficienza e la produttività senza pari che WGS-11+ offre”, ha affermato il Col. Matt Spencer, Space Systems Command Geosynchronous Earth Orbit and Polar Division Senior Materiel Leader. “La capacità di Boeing di integrare rapidamente la più recente tecnologia commerciale nella nostra infrastruttura ci dà un vantaggio competitivo”. Boeing e la US Space Force hanno completato la revisione critica del progetto del sistema alla fine del 2021, avviando ufficialmente la fase di produzione del programma. “Comprendiamo quanto sia importante la velocità per la missione. Quella velocità di produzione si traduce in efficacia contro le minacce. Mentre continuiamo a investire in tecnologia e processi, sappiamo che un satellite con capacità simili potrebbe essere consegnato ancora più velocemente”, afferma Troy Dawson, Boeing Government Satellite Systems vice president. Quando si unirà alla costellazione di dieci satelliti WGS, WGS-11+ aumenterà sostanzialmente la capacità di trasmissione dei servizi di comunicazione essenziali per il governo degli Stati Uniti e i suoi alleati. La consegna è prevista per il 2024.

ACI WORLD: NUOVA GUIDANCE SERIES PER GLI AEROPORTI – Airports Council International (ACI) World ha lanciato oggi una nuova serie di guidance material dedicato ad aiutare gli aeroporti a rafforzare le loro non-aeronautical (commercial) revenue, per migliorare l’esperienza del viaggiatore e contribuire alla ripresa del settore. La prima serie di linee guida disponibili si concentra su airport ground access e include Optimal Integration of Airport Ground Access Services Handbook, Sustainable Airport Ground Access Policy Paper. Nel corso degli anni, gli aeroporti sono diventati hub di trasporto multimodali che si sforzano di soddisfare le esigenze di un gruppo eterogeneo di viaggiatori, che possono avere preferenze diverse quando scelgono come raggiungere un aeroporto. “Man mano che le opzioni di trasporto si evolvono e le preferenze dei clienti cambiano, gli aeroporti devono rispondere per soddisfare le esigenze dei loro clienti principali, sia passeggeri che dipendenti”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Ciò richiede che gli aeroporti migliorino le procedure operative, offrano tecnologie avanzate e migliorino le infrastrutture. Ciò potrebbe includere, ad esempio, una maggiore digitalizzazione, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, quantità di spazio disponibile sul marciapiede, il numero di parcheggi pubblici, la necessità di parcheggi remoti e l’infrastruttura necessaria per l’accesso alle biciclette. Se gestiti correttamente, gli aeroporti possono migliorare l’esperienza del cliente e le loro entrate collaborando efficacemente con i loro fornitori di servizi e cercando di fornire un’esperienza cliente eccezionale”. Il resto della serie includerà il lancio di linee guida nelle aree concession agreements, duty free, digital transformation, food and beverage. Le pubblicazioni sono state sviluppate dal nuovo Sub-Committee on Airports Non-Aeronautical Revenues and Activities (ANARA) di ACI World, che è collegato all’ACI World Economics Standing Committee.

DELTA RILASCIA IL CLIMATE LOBBYING REPORT – Delta Air Lines ha pubblicato il suo Climate Lobbying Report, che descrive in dettaglio global advocacy activities and policy engagements della compagnia, sia diretti che indiretti, che supportano e integrano i suoi obiettivi climatici allineati all’accordo di Parigi. “La trasparenza è un principio fondamentale dei nostri sforzi ESG e apprezziamo l’interesse dei nostri investitori per i nostri obiettivi climatici e gli sforzi per portarli avanti. In quanto settore, siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto per portare avanti il cambiamento delle politiche e stiamo continuando a cercare opportunità che ci aiuteranno a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi riguardo net zero”, ha affermato Peter Carter, Delta’s Chief Legal Officer. “Un impegno politico efficace è fondamentale per accelerare i nuovi mercati, le coalizioni e le tecnologie necessarie per decarbonizzare l’aviazione e affrontare la sfida climatica”.