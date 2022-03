American Airlines lancia ufficialmente il programma fedeltà AAdvantage rinnovato

American Airlines informa: “American Airlines è all’avanguardia nella fidelizzazione dei clienti con il lancio ufficiale del programma AAdvantage® reinventato, progettato per premiare i membri con vantaggi migliorati, più modi per guadagnare lo status, più semplicità.

Al centro di questo approccio innovativo ci sono i Loyalty Points, l’unica metrica che, a partire dal 1 marzo, i membri di AAdvantage devono monitorare per guadagnare lo status. Questo single-point system, in cui un AAdvantage mile qualificante guadagnata equivale a un Loyalty Point, posiziona il programma AAdvantage come il più grande airline loyalty program che non richiederà ai membri di tenere traccia di miglia, dollari e/o segmenti di volo per guadagnare lo status”.

“Gli ultimi anni ci hanno insegnato che la loyalty non è uguale per tutti, ma si presenta in forme diverse”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer, American. “Riconosciamo che il percorso per guadagnare lo status è diverso per ogni individuo, motivo per cui stiamo offrendo ai membri più modi per guadagnare punti fedeltà, sia volando, facendo acquisti o utilizzando una carta di credito AAdvantage. Vogliamo rendere più facile per i nostri clienti ottenere lo status ovunque si trovino nel loro viaggio”.

“A marzo, i membri AAdvantage avranno accesso a un updated online AAdvantage Status Estimator, per aiutare a proiettare la loro qualifica di status dal volo e dallo shopping. Per ogni miglio AAdvantage valido guadagnato, i soci ricevono un Loyalty Point. I membri accumulano Loyalty Point dal 1 gennaio. Inoltre, a marzo, i membri vedranno i loro progressi verso lo status con Loyalty Point all’interno del proprio account AAdvantage su aa.com e sull’app American Airlines.

Una volta che un membro raggiunge un livello di status, la sua esperienza di viaggio migliorata e lo status saranno validi fino al 31 marzo dell’anno successivo.

I membri AAdvantage guadagnano miglia quando volano con American, i vettori della oneworld Alliance e altre compagnie aeree idonee come JetBlue. Con la partnership esclusiva recentemente annunciata con GOL, la più grande compagnia aerea del Brasile, American continua ad ampliare le opportunità per i membri AAdvantage di guadagnare, riscattare e godere di vantaggi reciproci attraverso la sua rete globale.

A terra, i membri guadagnano miglia dalla spesa quotidiana con i programmi AAdvantage eShoppingTM, SimplyMilesTM e AAdvantage DiningTM, dalla prenotazione di hotel e auto a noleggio con i partner AAdvantage, nonché dagli acquisti effettuati con una carta di credito AAdvantage”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines)